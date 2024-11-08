«Тампа» выглядит очень тускло без лучшего центра Брэйдена Пойнта и проиграла уже в четвертый раз подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кучеров — 11 (Хагель, Лиллеберг), 19:15 — 1:0. Типпетт — 3 (Конекны), 55:44 — 1:1.

Победный буллит: Конекны.

Вратари: Василевский — Федотов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (7+10+4+3) — 32 (7+13+9+3).

Наши: Кучеров (26.05/4/+1) — Замула (12.17/2/0).

8 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Недолгая карьера Матвея Мичкова в «Филадельфии» идет по нисходящей: яркий старт с опасными моментами, игра без обострений, но с очками, а в последних матчах исчезло все. Россиянин, во-первых, почти не создавал моменты, во-вторых, не отличался результативными баллами.

А еще пропала игра в большинстве — в основном за счет нее «Флайерз» и плыли весь прошлый месяц. В равных составах россиянин в целом выглядел слабо, а вот в при реализации лишнего выступал дирижером. Но нет результатов от Матвея — нет результатов в неравных составах вообще.

Отправка Матвея в запас все еще кажется воспитательным шагом для небольшой перезагрузки: как самого россиянина, так и команды. И пока ход сработал: «Флайерз» победили «Тампу». И большая заслуга в этом Ивана Федотова.

После появления в ростере «Филадельфии» белоруса Алексея Колосова, сыгравшего уже три встречи, были вопросы о будущем россиянина. Новичок выглядел стабильнее и вроде бы закрепил за собой статус второго вратаря. Федотову деться было особо некуда, но повезло с травмой конкурента. Матч против «Тампы» стал для него первым с момента появления Колосова в основе. Кажется, появление оппонента Иван воспринял максимально ответственно. Результат в одну пропущенную шайбу для нестабильного вратаря по определению хороший, а в контексте много забивающей «Тампы» и много пропускающей «Филадельфии» — просто замечательный.

Несколько раз в важнейшем третьем периоде Федотов смог подтащить, из восьми опасных моментов за матч он пропустил только один: а ведь раньше неприятности доставляли даже легкие броски. И да: на первую победу в НХЛ россиянин уже точно наиграл. Или настрадал — с учетом обороны «Флайерз».

«Тампе» сложно дается жизнь без Брэйдена Поинта. Нападающий получил травму во время позапрошлого матча с «Виннипегом» и пропустил уже вторую встречу. Без него хоккей «Болтс» выглядит блекло, скучно и просто некачественно. Облегчение «Лайтнинг» может принести то, что нападающий с утра раскатывался вместе с остальным составом.

Единственный гол «Тампы» забил Никита Кучеров. Игра у команды не клеилась, так что россиянин решил сам создать и сам реализовать. Вовремя подобрал в своей зоне, проехал через всю площадку, пока соперники вяло катились рядом или вообще менялись, ушел за ворота, объехал их и ввез шайбу в ворота.

Никите еще два очка до лучшего бомбардира чемпионата Нэйтана Маккиннона. А вот лидерство в гонке лучших снайперов он себе заработал — делит его с 11 шайбами с нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом.

«Филадельфии», чтобы спасти матч, не пришлось в концовке даже снимать вратаря. За четыре минуты до конца основного времени Оуэн Типпетт пробил Василевского. Не хотелось бы винить последнего, но он не полностью закрыл ближний верхний угол. А в буллитной серии Андрей пропустил два из двух, в то время как Федотов столько же отразил — никуда не делся кураж третьего периода.

У Василевского очень долго для вратаря подобного уровня висит 299 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. До юбилейной он не может добраться уже третью игру. К счастью для «Лайтнинг», сейчас у них недельный перерыв. И после паузы с большой вероятностью на лед вернется Поинт, более уверенный Василевский, а четырехматчевая серия поражений прервется.