Какой гол Кучеров забил Федотову — красота! Но Иван больше не ошибался и впервые победил в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кучеров — 11 (Хагель, Лиллеберг), 19:15 — 1:0. Типпетт — 3 (Конекны), 55:44 — 1:1.
Победный буллит: Конекны.
Вратари: Василевский — Федотов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 24 (7+10+4+3) — 32 (7+13+9+3).
Наши: Кучеров (26.05/4/+1) — Замула (12.17/2/0).
8 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
Недолгая карьера Матвея Мичкова в «Филадельфии» идет по нисходящей: яркий старт с опасными моментами, игра без обострений, но с очками, а в последних матчах исчезло все. Россиянин, во-первых, почти не создавал моменты, во-вторых, не отличался результативными баллами.
А еще пропала игра в большинстве — в основном за счет нее «Флайерз» и плыли весь прошлый месяц. В равных составах россиянин в целом выглядел слабо, а вот в при реализации лишнего выступал дирижером. Но нет результатов от Матвея — нет результатов в неравных составах вообще.
Отправка Матвея в запас все еще кажется воспитательным шагом для небольшой перезагрузки: как самого россиянина, так и команды. И пока ход сработал: «Флайерз» победили «Тампу». И большая заслуга в этом Ивана Федотова.
После появления в ростере «Филадельфии» белоруса Алексея Колосова, сыгравшего уже три встречи, были вопросы о будущем россиянина. Новичок выглядел стабильнее и вроде бы закрепил за собой статус второго вратаря. Федотову деться было особо некуда, но повезло с травмой конкурента. Матч против «Тампы» стал для него первым с момента появления Колосова в основе. Кажется, появление оппонента Иван воспринял максимально ответственно. Результат в одну пропущенную шайбу для нестабильного вратаря по определению хороший, а в контексте много забивающей «Тампы» и много пропускающей «Филадельфии» — просто замечательный.
Несколько раз в важнейшем третьем периоде Федотов смог подтащить, из восьми опасных моментов за матч он пропустил только один: а ведь раньше неприятности доставляли даже легкие броски. И да: на первую победу в НХЛ россиянин уже точно наиграл. Или настрадал — с учетом обороны «Флайерз».
«Тампе» сложно дается жизнь без Брэйдена Поинта. Нападающий получил травму во время позапрошлого матча с «Виннипегом» и пропустил уже вторую встречу. Без него хоккей «Болтс» выглядит блекло, скучно и просто некачественно. Облегчение «Лайтнинг» может принести то, что нападающий с утра раскатывался вместе с остальным составом.
Единственный гол «Тампы» забил Никита Кучеров. Игра у команды не клеилась, так что россиянин решил сам создать и сам реализовать. Вовремя подобрал в своей зоне, проехал через всю площадку, пока соперники вяло катились рядом или вообще менялись, ушел за ворота, объехал их и ввез шайбу в ворота.
Никите еще два очка до лучшего бомбардира чемпионата Нэйтана Маккиннона. А вот лидерство в гонке лучших снайперов он себе заработал — делит его с 11 шайбами с нападающим «Флориды» Сэмом Райнхартом.
«Филадельфии», чтобы спасти матч, не пришлось в концовке даже снимать вратаря. За четыре минуты до конца основного времени Оуэн Типпетт пробил Василевского. Не хотелось бы винить последнего, но он не полностью закрыл ближний верхний угол. А в буллитной серии Андрей пропустил два из двух, в то время как Федотов столько же отразил — никуда не делся кураж третьего периода.
У Василевского очень долго для вратаря подобного уровня висит 299 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. До юбилейной он не может добраться уже третью игру. К счастью для «Лайтнинг», сейчас у них недельный перерыв. И после паузы с большой вероятностью на лед вернется Поинт, более уверенный Василевский, а четырехматчевая серия поражений прервется.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|3
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|4
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
|8.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|5 : 3
|8.11
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|8.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|1 : 2 Б
|8.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 6
|8.11
|03:00
|
Бостон – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|5 : 1
|8.11
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|6 : 2
|8.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|1 : 0
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Юта
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|3 : 1
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|8.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -