«Тампа» снова в финале! Затащил Василевский, который установил рекорд лиги

В решающей серии их ждет «Монреаль».

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Седьмой матч

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Гурд — 5 (мен., Чирелли, Киллорн), 21:49 — 1:0.

Вратари: Василевский — Варламов (57:38).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 31 (15+12+4) — 18 (5+6+7).

Наши: Кучеров (16.29/2/0), Сергачев (23.52/3/+1) — -.

26 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-3.

Перед седьмым матчем серии между «Тампой» и «Айлендерс» всех волновал вопрос участия в игре российского форварда «Молний» Никиты Кучерова. Лучший бомбардир плей-офф получил травму в начале шестой встречи и, сыграв всего 46 секунд, отправился в раздевалку. Главный тренер «Тампы» Джон Купер до последнего не говорил, попал ли Никита в заявку на сегодняшнюю игру, и только предматчевая раскатка, участие в которой принял Кучеров, дала понять, что решающий матч противостояния пройдет с ним.

Команда из штата Флорида могла завершать серию в свою пользу еще в предыдущем матче, но «Айлендерс» на дома показали волю к победе, отыгрались с 0:2, а затем в овертайме Энтони Бовилье забросил победную шайбу и отложил решение вопроса исхода полуфинала на седьмой матч.

«Айлс» на первых минутах могли выходить вперед, но свою команду спас Андрей Василевский, в шпагате нейтрализовавший выход Бовилье.

В остальном, первый период прошел при полном доминировании хозяев, нанесших 15 бросков по воротам соперника против пяти в исполнении команды из Нью-Йорка. Во многом благодаря Семену Варламову «Айлендерс» смогли дойти до седьмого матча полуфинала, и российский голкипер сегодня сделал все возможное, чтобы впервые принять участие в финале Кубка Стэнли.

За 60 минут игрового времени судьи зафиксировали всего одно удаление, которое в итоге напрямую повлияло на результат. В самом начале второго периода нападающий «Тампы» Барклай Гудроу за грубый фол был отправлен на скамейку штрафников, и «Айлендерс» получили шанс на реализацию численного преимущества. В текущем розыгрыше плей-офф подопечные Барри Тротца реализовали около 20% удалений соперников, но в этот раз все пошло совсем не по сценарию гостей. «Лайтнинг» смогли перевести игру в зону противника, где Энтони Сирелли с разворота выдал феноменальную передачу на Янни Гурда, который точным броском поразил ворота Варламова.

В третьем отрезке «Айлендерс» наконец-то смогли собраться и стали показывать, что не случайно оказались в решающем матче полуфинала, но тут в дело вступил Андрей Василевский, по итогам матча обновивший очередной рекорд НХЛ. Российский вратарь стал первым в истории голкипером, сумевшим завершить четыре серии подряд матчами «на ноль». В чемпионской игре прошлого года против «Далласа» (2:0) Андрей начал свою «сухую» серию, затем в этом сезоне в последний матчах по очереди были обыграны «Флорида» (4:0) и Каролина (2:0). Помимо рекорда лиги, Василевский в пятый раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности в матчах на выбывание и повторил рекорд клуба по матчам без пропущенных шайб в плей-офф.

В финале «Тампу» ждет главная сенсация нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли — «Монреаль». В предыдущих сезонах команды представляли Восточную Конференцию, поэтому, нас ждет уникальный финал. Конечно, на бумаге и в глазах многих экспертов «Лайтнинг» выглядит явным фаворитом предстоящей серии, но клуб из Канады, несомненно, способен преподнести еще один сюрприз. «Монреаль» уже выбил изначально более сильных «Торонто», «Виннипег» и «Вегас» и точно даст бой «Тампе» в первом для себя финале за 28 лет. Первый матч между командами пройдет на «Амали Арене» 29 июня в 3:00 по московскому времени.