Овечкин снова переписывает историю НХЛ. Впереди погоня еще за одним вечным рекордом Гретцки

Новые статистические подвиги Великой Восьмерки «Вашингтона».

Александр Овечкин, отпраздновавший в сентябре 40-летие, набрал 4 (3+1) очка в гостевом матче с «Монреалем» (8:4) и стал шестым ветераном, которому удалось оформить хет-трик в регулярном чемпионате НХЛ. Помимо капитана «Вашингтона», по три гола после сорока забивали Горди Хоу (трижды), Джо Бьюсик (дважды), Никлас Лидстрем, Теему Селянне и Яромир Ягр. Причем для шведского защитника хет-трик в ворота «Сент-Луиса» остался единственным в карьере, а чешский форвард отличился в 42 года.

Овечкин оформляет хет-трики в 17 из 21 сезона в НХЛ. Неудачными для лучшего снайпера в истории оказались регулярки-2011/12, -2014/15, -2020/21 и -2023/24. Лучше всего дела шли в недоигранном из-за пандемии регулярном чемпионате-2019/20. Те же четыре «трюка со шляпой» воспитанник «Динамо» провернул и в сезоне-2008/09. Но один пришелся на серию плей-офф с «Питтсбургом».

По общему количеству хет-триков Овечкин обогнал Фила Эспозито и сравнялся с занимавшим четвертое место в истории Бреттом Халлом. Однако позиции тройки лидеров — Гретцки (50), Лемье (40) и Босси (39) — по-прежнему кажутся непоколебимыми.

А вот по дублям Овечкин, обновивший в «Белл Центре» рекорды лиги по гостевым голам (462), реализациям большинства (327), открытому счету (151) и шайбам в пустые ворота (67), остается вторым, продолжая погоню за тем же Гретцки. Сейчас двух лидеров разделяют девять игр, и, судя по всему, шансы и на этот рекорд у Ови остаются.

Удивительно, но российский ветеран, который очень средне для себя начал сезон, сейчас делит второе место в списке лучших снайперов ноября. Больше Ови забросил только Джейсон Робертсон из «Далласа», столько же — более молодые Тайлер Бертуцци и Джейк Гюнцель, а также другой ветеран Брэд Маршан.

В Монреале Овечкин огорчил обоих голкиперов — Сэма Монтембо и Якуба Добеша, а также отправил одну из шайб в пустые ворота. Теперь российский форвард владеет рекордами по всем трем показателям. Вратарям Александр забивал уже 840 раз — на две шайбы больше, чем Гретцки, который остался вторым во всех номинациях.

Еще в одной великой погоне Ови совершил мощный рывок к рекорду Гретцки по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф — теперь канадского и российского снайперов разделяют 32 шайбы. При этом с учетом Кубка Стэнли Александр имеет фору в 22 матча — 1673 против 1695.

Из-за хет-трика на второй план ушло другое историческое достижение. Овечкин добрался до отметки в 1643 очка в регулярках и, обогнав Джо Сакика, вошел в десятку лучших бомбардиров НХЛ. От продолжающего карьеру Сидни Кросби Александр отстает на 65 баллов, от занимающего пока восьмое место Марио Лемье — на 80.