Овечкин снова переписывает историю НХЛ. Впереди погоня еще за одним вечным рекордом Гретцки
Александр Овечкин, отпраздновавший в сентябре 40-летие, набрал 4 (3+1) очка в гостевом матче с «Монреалем» (8:4) и стал шестым ветераном, которому удалось оформить хет-трик в регулярном чемпионате НХЛ. Помимо капитана «Вашингтона», по три гола после сорока забивали Горди Хоу (трижды), Джо Бьюсик (дважды), Никлас Лидстрем, Теему Селянне и Яромир Ягр. Причем для шведского защитника хет-трик в ворота «Сент-Луиса» остался единственным в карьере, а чешский форвард отличился в 42 года.
Овечкин оформляет хет-трики в 17 из 21 сезона в НХЛ. Неудачными для лучшего снайпера в истории оказались регулярки-2011/12, -2014/15, -2020/21 и -2023/24. Лучше всего дела шли в недоигранном из-за пандемии регулярном чемпионате-2019/20. Те же четыре «трюка со шляпой» воспитанник «Динамо» провернул и в сезоне-2008/09. Но один пришелся на серию плей-офф с «Питтсбургом».
По общему количеству хет-триков Овечкин обогнал Фила Эспозито и сравнялся с занимавшим четвертое место в истории Бреттом Халлом. Однако позиции тройки лидеров — Гретцки (50), Лемье (40) и Босси (39) — по-прежнему кажутся непоколебимыми.
А вот по дублям Овечкин, обновивший в «Белл Центре» рекорды лиги по гостевым голам (462), реализациям большинства (327), открытому счету (151) и шайбам в пустые ворота (67), остается вторым, продолжая погоню за тем же Гретцки. Сейчас двух лидеров разделяют девять игр, и, судя по всему, шансы и на этот рекорд у Ови остаются.
Удивительно, но российский ветеран, который очень средне для себя начал сезон, сейчас делит второе место в списке лучших снайперов ноября. Больше Ови забросил только Джейсон Робертсон из «Далласа», столько же — более молодые Тайлер Бертуцци и Джейк Гюнцель, а также другой ветеран Брэд Маршан.
В Монреале Овечкин огорчил обоих голкиперов — Сэма Монтембо и Якуба Добеша, а также отправил одну из шайб в пустые ворота. Теперь российский форвард владеет рекордами по всем трем показателям. Вратарям Александр забивал уже 840 раз — на две шайбы больше, чем Гретцки, который остался вторым во всех номинациях.
Еще в одной великой погоне Ови совершил мощный рывок к рекорду Гретцки по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф — теперь канадского и российского снайперов разделяют 32 шайбы. При этом с учетом Кубка Стэнли Александр имеет фору в 22 матча — 1673 против 1695.
Из-за хет-трика на второй план ушло другое историческое достижение. Овечкин добрался до отметки в 1643 очка в регулярках и, обогнав Джо Сакика, вошел в десятку лучших бомбардиров НХЛ. От продолжающего карьеру Сидни Кросби Александр отстает на 65 баллов, от занимающего пока восьмое место Марио Лемье — на 80.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|21
|12
|9
|26
|4
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|5
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|6
|Коламбус
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|21
|12
|9
|25
|2
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|3
|Оттава
|20
|10
|10
|24
|4
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|20
|10
|10
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|6
|15
|18
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|3
|Сиэтл
|20
|10
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|21
|10
|11
|25
|5
|Сан-Хосе
|21
|10
|11
|23
|6
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|21.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|0 : 5
|21.11
|03:00
|Филадельфия – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|21.11
|03:00
|Флорида – Нью-Джерси
|1 : 0
|21.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|21.11
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|21.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 1 ОТ
|21.11
|04:00
|Чикаго – Сиэтл
|2 : 3
|21.11
|05:00
|Колорадо – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|Юта – Вегас
|1 : 4
|21.11
|06:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 3 Б
|21.11
|06:00
|Анахайм – Оттава
|2 : 3
|21.11
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|2 : 4