Овечкин закончил 15 из 20 сезонов в пятерке лучших снайперов. Какие еще рекорды он побил?

Очередной блок космической статистики Великого Ови.

В последнем матче знакового для себя регулярного чемпионата-2024/25 Александр Овечкин отметился очередным, 897-м в карьере, голом. Успех капитана не помог «Вашингтону» набрать очки в противостоянии с «Питтсбургом» (2:5), но сам Ови поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов регулярки. Пропустивший из-за травмы 17 встреч российский нападающий всего на один точный бросок отстал от занявшего второе место шведа Вильяма Нюландера из «Торонто», да и взявшему «Морис Ришар Трофи» Леону Драйзайтлю проиграл только восемь шайб.

Овечкин в 15-й раз в карьере завершил сезон в пятерке лучших снайперов лиги. На счету Александра девять первых мест, два вторых, три четвертых и одно пятое. Из российских игроков больше одного раза в топ-5 попадали Павел Буре (пять раз, в том числе три первых места), Илья Ковальчук (четыре), Евгений Малкин (три), Александр Могильный (два, одна победа) и Владимир Тарасенко (два).

Удивительно, но 39-летний Овечкин выдал отличный рывок во второй половине чемпионата. После Нового года россиянин записал на свой счет 27 шайб в 44 матчах. Чаще на этом отрезке отличался только Давид Пастрняк, чьих атакующих подвигов оказалось недостаточно, чтобы вытащить «Бостон» с предпоследнего места в конференции. Больше 25 голов в 2025 году помимо двух европейцев забили два американца — Тэйдж Томпсон из «Баффало» и Джейсон Робертсон из «Далласа».

Средняя результативность Овечкина в сезоне-2024/25 составила потрясающие 0,679 гола за игру. Это пятый результат в долгой карьере форварда. Чаще он отличался в сезонах-2007/08 (0,793), 2008/09 (0,709), 2019/20 (0,706) и 2009/10 (0,694). Особенно эффектно эти цифры смотрятся на контрасте с прошлым сезоном, когда Александр Великий занял только 36-е место в снайперской гонке с худшим средним показателем за 19 лет — 0,392.

Снайперская таблица регулярных чемпионатов, в который Овечкин наращивает преимущество над Гретцки (897:894), временно утратила актуальность, зато к суммарному рейтингу (регулярный чемпионат плюс плей-офф) теперь приковано повышенное внимание. Ови отстает от вечного лидера на 47 шайб. И в ближайший месяц расстояние между ними должно еще немного сократиться.

В последнем матче регулярки Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ для игроков старше 36 лет. При этом на свои 44 шайбы 39-летний Александр потратил 65 матчей, тогда как в сезоне-1968/69 40-летнему Горди Хоу эта отметка покорилась только в 76 играх. Из ветеранов до сороковника ранее добирался лишь 37-летний Джонни Бьюсик из «Бостона».

Примечательно, что последний гол юбилейного, двадцатого сезона Ови забил в ворота одного из принципиальнейших соперников — «Питтсбурга». Теперь «пингвины» поднялись на девятое место в списке любимых клиентов Александра. В ворота черно-желтых он отправил 43 шайбы. Лидерство с отрывом принадлежит франшизе, не так давно переехавшей из Атланты в Виннипег, в тройку входят также «Филадельфия» и «Каролина».

В списке соперников «Питтсбурга» Овечкин занимает шестое место с отличными шансами в будущем подняться даже на второе место. Сейчас он отстает от легенды «Айлендерс» Брайана Троттье на четыре гола. А вот рекорд, очевидно, останется у Майка Гартнера. 13 голов в ворота «пингвинов» Ови в оставшиеся годы карьеры вряд ли забьет.

В Пенсильвании Овечкин в очередной раз подтвердил статус отличного выездного бомбардира. Благодаря голу в ворота Алекса Недельковича Александр вышел на седьмое место по очкам, набранным в гостевых матчах. Примечательно, что обогнал он легенду «Пингвинз» Марио Лемье, карьера которого, правда, получилась куда более короткой.

В общем бомбардирском рейтинге Овечкин с 1623 (897+726) очками занимает 11-е место, а по результативности за один клуб — седьмое. Ближайшая цель в обоих номинациях — Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) балл в матчах за базировавшийся ранее в Квебеке «Колорадо».