Овечкин закончил 15 из 20 сезонов в пятерке лучших снайперов. Какие еще рекорды он побил?
В последнем матче знакового для себя регулярного чемпионата-2024/25 Александр Овечкин отметился очередным, 897-м в карьере, голом. Успех капитана не помог «Вашингтону» набрать очки в противостоянии с «Питтсбургом» (2:5), но сам Ови поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов регулярки. Пропустивший из-за травмы 17 встреч российский нападающий всего на один точный бросок отстал от занявшего второе место шведа Вильяма Нюландера из «Торонто», да и взявшему «Морис Ришар Трофи» Леону Драйзайтлю проиграл только восемь шайб.
Овечкин в 15-й раз в карьере завершил сезон в пятерке лучших снайперов лиги. На счету Александра девять первых мест, два вторых, три четвертых и одно пятое. Из российских игроков больше одного раза в топ-5 попадали Павел Буре (пять раз, в том числе три первых места), Илья Ковальчук (четыре), Евгений Малкин (три), Александр Могильный (два, одна победа) и Владимир Тарасенко (два).
Удивительно, но 39-летний Овечкин выдал отличный рывок во второй половине чемпионата. После Нового года россиянин записал на свой счет 27 шайб в 44 матчах. Чаще на этом отрезке отличался только Давид Пастрняк, чьих атакующих подвигов оказалось недостаточно, чтобы вытащить «Бостон» с предпоследнего места в конференции. Больше 25 голов в 2025 году помимо двух европейцев забили два американца — Тэйдж Томпсон из «Баффало» и Джейсон Робертсон из «Далласа».
Средняя результативность Овечкина в сезоне-2024/25 составила потрясающие 0,679 гола за игру. Это пятый результат в долгой карьере форварда. Чаще он отличался в сезонах-2007/08 (0,793), 2008/09 (0,709), 2019/20 (0,706) и 2009/10 (0,694). Особенно эффектно эти цифры смотрятся на контрасте с прошлым сезоном, когда Александр Великий занял только 36-е место в снайперской гонке с худшим средним показателем за 19 лет — 0,392.
Снайперская таблица регулярных чемпионатов, в который Овечкин наращивает преимущество над Гретцки (897:894), временно утратила актуальность, зато к суммарному рейтингу (регулярный чемпионат плюс плей-офф) теперь приковано повышенное внимание. Ови отстает от вечного лидера на 47 шайб. И в ближайший месяц расстояние между ними должно еще немного сократиться.
В последнем матче регулярки Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ для игроков старше 36 лет. При этом на свои 44 шайбы 39-летний Александр потратил 65 матчей, тогда как в сезоне-1968/69 40-летнему Горди Хоу эта отметка покорилась только в 76 играх. Из ветеранов до сороковника ранее добирался лишь 37-летний Джонни Бьюсик из «Бостона».
Примечательно, что последний гол юбилейного, двадцатого сезона Ови забил в ворота одного из принципиальнейших соперников — «Питтсбурга». Теперь «пингвины» поднялись на девятое место в списке любимых клиентов Александра. В ворота черно-желтых он отправил 43 шайбы. Лидерство с отрывом принадлежит франшизе, не так давно переехавшей из Атланты в Виннипег, в тройку входят также «Филадельфия» и «Каролина».
В списке соперников «Питтсбурга» Овечкин занимает шестое место с отличными шансами в будущем подняться даже на второе место. Сейчас он отстает от легенды «Айлендерс» Брайана Троттье на четыре гола. А вот рекорд, очевидно, останется у Майка Гартнера. 13 голов в ворота «пингвинов» Ови в оставшиеся годы карьеры вряд ли забьет.
В Пенсильвании Овечкин в очередной раз подтвердил статус отличного выездного бомбардира. Благодаря голу в ворота Алекса Недельковича Александр вышел на седьмое место по очкам, набранным в гостевых матчах. Примечательно, что обогнал он легенду «Пингвинз» Марио Лемье, карьера которого, правда, получилась куда более короткой.
В общем бомбардирском рейтинге Овечкин с 1623 (897+726) очками занимает 11-е место, а по результативности за один клуб — седьмое. Ближайшая цель в обоих номинациях — Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) балл в матчах за базировавшийся ранее в Квебеке «Колорадо».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|20.04
|01:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|- : -
|20.04
|03:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|20.04
|22:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -