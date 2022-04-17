Капризов вошел в историю клуба. Впереди космические 100 очков за сезон и рекорды НХЛ

Изучаем обновленную статистику лучшего бомбардира и снайпера в истории «Миннесоты».

Гол в ворота «Сент-Луиса» стал для Кирилла Капризова 43-м в регулярном чемпионате-2021/22. Российский нападающий установил новый снайперский рекорд «Миннесоты», превзойдя результаты словака Мариана Габорика и канадца Эрика Стаала.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.

Заодно Кирилл повторил достижение Пьера-Марка Бушара, который 14 лет назад сделал 50 голевых передач. Тем не менее этот результат не стал рекордным для франшизы. Партнер Капризова по звену Матс Зуккарелло ассистировал партнерам 52 раза.

Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.

24-летний российский нападающий снова обновил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. В 73 матчах он набрал 93 (43+50) балла — на десять больше, чем Габорик в сезоне-2007/08. Кстати, Зуккарелло с 74 (22+52) баллами занимает пятое место в истории, уступая, помимо Капризова и Габорика, только Брайану Ролстону и Эрику Стаалу, а швейцарец Кевин Фиала — седьмой.