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Сегодня, 15:45

Капризов вошел в историю клуба. Впереди космические 100 очков за сезон и рекорды НХЛ

Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Миннесоты»
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов (справа).
Фото USA Today Sports
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
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Изучаем обновленную статистику лучшего бомбардира и снайпера в истории «Миннесоты».

Гол в ворота «Сент-Луиса» стал для Кирилла Капризова 43-м в регулярном чемпионате-2021/22. Российский нападающий установил новый снайперский рекорд «Миннесоты», превзойдя результаты словака Мариана Габорика и канадца Эрика Стаала.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.

Заодно Кирилл повторил достижение Пьера-Марка Бушара, который 14 лет назад сделал 50 голевых передач. Тем не менее этот результат не стал рекордным для франшизы. Партнер Капризова по звену Матс Зуккарелло ассистировал партнерам 52 раза.

Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.
Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.

24-летний российский нападающий снова обновил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. В 73 матчах он набрал 93 (43+50) балла — на десять больше, чем Габорик в сезоне-2007/08. Кстати, Зуккарелло с 74 (22+52) баллами занимает пятое место в истории, уступая, помимо Капризова и Габорика, только Брайану Ролстону и Эрику Стаалу, а швейцарец Кевин Фиала — седьмой.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 75 35 40 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
7.04
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10.04
11.04
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17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 7 : 4
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 9 : 1
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 Б
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 2 : 1
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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