Капризов вошел в историю клуба. Впереди космические 100 очков за сезон и рекорды НХЛ
Гол в ворота «Сент-Луиса» стал для Кирилла Капризова 43-м в регулярном чемпионате-2021/22. Российский нападающий установил новый снайперский рекорд «Миннесоты», превзойдя результаты словака Мариана Габорика и канадца Эрика Стаала.
Заодно Кирилл повторил достижение Пьера-Марка Бушара, который 14 лет назад сделал 50 голевых передач. Тем не менее этот результат не стал рекордным для франшизы. Партнер Капризова по звену Матс Зуккарелло ассистировал партнерам 52 раза.
24-летний российский нападающий снова обновил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. В 73 матчах он набрал 93 (43+50) балла — на десять больше, чем Габорик в сезоне-2007/08. Кстати, Зуккарелло с 74 (22+52) баллами занимает пятое место в истории, уступая, помимо Капризова и Габорика, только Брайану Ролстону и Эрику Стаалу, а швейцарец Кевин Фиала — седьмой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|48
|28
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|75
|42
|33
|94
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|75
|35
|40
|76
|7
|Нью-Джерси
|75
|26
|49
|59
|8
|Филадельфия
|75
|23
|52
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|75
|49
|26
|104
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|77
|28
|49
|67
|7
|Оттава
|75
|28
|47
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|75
|55
|20
|116
|2
|Сент-Луис
|75
|45
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|46
|28
|99
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|75
|43
|32
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|75
|46
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|74
|29
|45
|69
|8
|Сиэтл
|74
|24
|50
|54
|17.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 3
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|17.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 ОТ
|17.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|7 : 4
|17.04
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|2 : 1
|17.04
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|7 : 4
|17.04
|05:00
|
Калгари – Аризона
|9 : 1
|17.04
|05:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|17.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|2 : 1
|17.04
|20:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|17.04
|23:59
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|60
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19