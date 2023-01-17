Овечкин или Кросби? Кто из них более великий

Сравнение достижений российского голеадора и канадского центрфорварда.

Александр Овечкин, устремившись за вечным рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам, на глазах становится живой легендой. Он заслуживает своей карьерой массу сочных эпитетов, среди которых выделяется «величайший». Какой бы заезженной и однобокой ни казалась тема с его голами, но с каждым из них россиянин становится ближе еще к одному званию. Неофициальному, но очень почетному — лучший хоккеист своего времени. Дело не в титулах, уровне игры и блестящих цифрах статистики. Точнее, не только в них, а в общем впечатлении. Овечкин со своим стилем игры и личной харизмой — это и есть НХЛ. Ассоциация точная. В это время где-то в Питтсбурге в тишине должен грустить Сидни Кросби.

Многие спортсмены на публике готовы утверждать, что им личные достижения не важны. Интересны только командные. В это верится с большим трудом. Профессионалы даже в споре по ерундовому вопросу готовы биться до последнего, а на противостоянии Овечкин — Кросби вся НХЛ счастливо живет полтора десятка лет.

Долгое время канадец уверенно переигрывал конкурента за право считаться самым-самым в своем поколении. Россиянин начал свою карьеру бодрее, завоевав «Колдер Трофи», но дальше год за годом его оппонент уходил вперед. От выигранных «Хартов», «Морисов Ришаров» и «Арт Россов» толку мало, если твоя команда не может пройти дальше второго раунда плей-офф. «Вашингтон», считаясь фаворитом, в решающих матчах безвольно рассыпался, словно был сделан из газетной бумаги. Естественно, львиная доля критики доставалась звезде номер один. Овечкин при хорошей статистике считался посредственным лидером, не умеющим зажечь личным примером остальных и объединить команду в единый кулак ради общей цели.

Сидни Кросби и Александр Овечкин. Фото Global Look Press

На международном уровне Кросби, ставший автором золотого гола в олимпийском Ванкувере-2010, оторвался еще дальше. Даже на трех победных чемпионатах мира Овечкин ни разу не был главной звездой сборной России. Помогал классно остальным — вопросов нет. Но во всех случаях, когда надо было вести за собой остальных, дело заканчивалось неудачами и даже крахом — как в Сочи-2014.

Овечкин сделал общую картину соперничества относительно пристойной, когда избавился от клейма кубкового лузера в 2018-м. Один выигранный Кубок Стэнли не делает разницы по сравнению с тремя титулами Кросби. Однако с тех пор лидер «Вашингтона» с каждыми проведенным годом и забитым голом сокращает дистанцию. Речь больше не идет исключительно о командных трофеях. Есть вещи более статусные — место в истории.

Ситуация прямо сейчас складывается крайне парадоксальная. Канадец в свои 35 лет по-прежнему невероятно хорош. Если ему удастся выдержать набранный темп, то к окончанию текущего регулярного чемпионата он наберет под сотню очков. Такому результату может позавидовать любой игрок — хоть молодой, хоть ветеран. В корне это ничего не изменит.

Капитан «Питтсбурга» мощно прогрессировал в течение карьеры, не обладая внушительным здоровьем, успешно справился с несколькими сотрясениями и травмами, выиграл все что мог. Команда, построенная вокруг Кросби, имеет больше шансов на успех, чем если бы центральной фигурой был Овечкин. Это очевидные вещи, с которыми легко согласится подавляющее количество экспертов. Однако на фоне своих великих канадских предшественников Хоу, Орра, Гретцки и Лемье ему не удалось сделать ничего сверхъестественного. При всем уважении к тишайшему Кросби, не любящему в СМИ лишний раз лезть на первый план, поставить его в один ряд с легендами прошлого сложно. Овечкина — куда легче. Ему достаточно выполнить одно условие: превзойти достижение Гретцки. В том, что через пару лет это произойдет, сомнений почти не осталось. Считаться суперзвездой в эпоху Александра Овечкина для кого-то может быть делом престижным. Персонально для Кросби — обидным. Но с этим вряд ли что-то можно будет сделать.

Овечкин — Кросби — 19:14

Александр Овечкин и Сидни Кросби одновременно дебютировали в НХЛ и за 17 с половиной сезонов набрали примерно одинаковое количество очков в регулярных чемпионатах (у Овечкина всего на два больше). При этом канадец сыграл на 169 матчей меньше. В плей-офф Овечкин минимально превосходит конкурента по количеству голов, существенно уступая по матчам, передачам и очкам. Зато по количеству призов россиянин превосходит оппонента — в первую очередь за счет снайперских результатов (9:2 — по призам лучшему голеадору сезона). Тем не менее по Кубкам Стэнли и призам самому ценному игроку плей-офф Кросби все-таки впереди.