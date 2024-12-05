США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ
С 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне пройдет Турнир четырех наций (Канада, США, Швеция, Финляндия) — предтеча возрожденного Кубка мира. Пока трудно предположить, насколько серьезно отнесутся к нынешнему формату большие звезды НХЛ. Они давно мечтали о международном соревновании с участием всех сильнейших (увы, прям всех сильнейших не будет и в этот раз), желая подчеркнуть свою национальную гордость на льду.
Однако длинной истории у этого междусобойчика нет, как и особой атмосферы. Сложно представить, что игроки в разгар сезона смогут достать из себя все, как весной в Кубке Стэнли. Увидеть самых-самых в новой для них роли, тем не менее, как минимум любопытно. Когда еще два величайших нападающих современности Кросби и Макдэвид окажутся на льду вместе? Сегодня были объявлены окончательные составы на турнир.
Канада
Состав (звенья по версии «СЭ»): Биннингтон, Хилл, Монтембо; Тэйвз — Макар, Теодор — Пьетранджело, Моррисси — Парайко (Санхейм); Маршан — Кросби — Марнер, Конекны — Макдэвид — Пойнт, Беннетт — Маккиннон — Райнхарт, Хагел — Сирелли — Стоун (Джарвис)
Оценка (по версии «СЭ»): вратари — 7, защитники — 9, центры — 10, вингеры — 9, всего — 35
Дома канадцы должны быть фаворитами в любом состоянии. От уровня лидеров команды в топ-6 нападения кружится голова. Здесь собраны будущие члены Зала славы НХЛ — единственная проблема заключается в том, как они будут делить шайбу. И Макдэвид, и Кросби, и Маккиннон привыкли брать на себя, а здесь придется делиться.
Возможно, сборной Канады не хватает габаритов и грубой физической силы по сравнению с тем, что привыкли видеть от команды раньше. В нынешнее миролюбивое время эти хоккейные ценности востребованы меньше.
С каждым годом выбор качественных вратарей становится меньше. Ни одного представителя Канады в этом амплуа не назовешь даже локальной звездой. Когда такое было?
Монтембо или Биннингону требуется ловить свое. В остальном помогут полевые игроки.
В обороне меньше звезд первой величины, чем у шведов, но половина выступает вместе в своих клубах (Макар и Тэйвз, Пьетранджело и Теодор). Сыгранность имеет значение. Клубные связки есть и в атаке, а базовые хоккейные навыки, присущие именно канадцам, да еще умноженные на высочайшее индивидуальное мастерство, позволят быстро подстроиться друг под друга остальным. Лучший тренер НХЛ последних лет десяти Джон Купер в помощь.
США
Состав: Хеллибак, Эттингер, Суэймен; К.Хьюз — Макэвой, Веренски — Фокс, Слэвин — Фэйбер (Хэнифин); Дж.Хьюз — Мэттьюс — М.Ткачак, Гюнцель — Айкел — Миллер, Крайдер — Трочек — Болди, Б.Ткачак — Нельсон — Ларкин (Коннор).
Оценка: вратари — 9, защитники — 9, центры — 9, вингеры — 9, всего — 36
Сборная США во главе с Майком Салливаном смотрится фаворитом без изъянов — мощнейшая вратарская линия, мобильная, креативная и сбалансированная оборона, разноплановая атака, где хорошо сочетаются талант, опыт и молодость. Однако на международном уровне у американцев очень давно не было больших побед.
При очевидных козырях в виде агрессивной и скоростной игры команда плохо держит удар в критические моменты, чем резко контрастирует на фоне волевых соседей из Канады. Возможно, недостающим звеном станет братский дуэт Ткачаков.
Их отец Кит в 1996-м на Кубке мира стал одной из важных составляющих сенсационной победы на турнире. Финальная серия с канадцами запомнилась массой стычек и грязных приемов с обеих сторон. Но этот отвратительный план, выбранный главным тренером Роном Уилсоном, сработал.
Нынешнему американскому поколению игра только в белых перчатках успеха не приносит. Братья Ткачаки унаследовали фамильные черты от своего отца в полном объеме — использование провокаций, умение залезть под кожу, и рубиться, никого не жалеем. С этим у них все в полном достатке.
Финляндия
Состав: Сарос (Луукконен, Ланкинен); Хейсканен — Линделл, Вялимяки — Миккола, Ристолайнен — Мяятта (Хаканпяя); Лехконен — Барков — Рантанен, Лайне — Ахо — Терявяйнен, Хинтц — Гранлунд — Какко, Луостаринен — Лунделл — Армия (Хаула).
Оценка: вратари — 8, защитники — 7, центры — 9, вингеры — 8, всего — 32
Для финской сборной предстоящий турнир открывает новый период, в котором на тренерской скамейке не будет лучшего специалиста в ее истории Юкки Ялонена. Его преемник Антти Пеннанен известен только внутри страны, поэтому пока сложно представить, как он сумеет распорядиться составом.
На бумаге это очень сбалансированная команда с приличными вратарями и талантливым нападением, где собраны интересные игроки разного плана. Чуть скромнее на фоне остальных линий выглядит оборона, в которой выделяется только Хейсканен. В последние годы Ялонен не гнался за звездами, лепя крепкие сборные из середняков с редкими вкраплениям звезд. Это приносило успех.
Сейчас у финнов больше ярких личностей — следовательно, сложнее в короткие сроки построить крепкий коллектив. Барков, Ахо, Рантанен, Хинтц, Гранлунд, Лайне привыкли в своих клубах находиться на первых ролях и теперь каждому придется поумерить свое эго. В случае удачной трансформации от индивидуального к коллективному эта версия сборной Финляндии способна обыграть любого соперника. У нее есть баланс и не видно слабых мест.
Швеция
Состав: Густавссон (Маркстрем, Улльмарк); Хедман — Андерссон, Далин — Экхольм, Форслинг — Э.Карлссон (Бродин); Форсберг — Зибанежад — Нюландер, Братт — Петтерссон — Рэймонд, Кемпе — В.Карлссон — Линдхольм, Арвидссон — Эрикссон Эк — Нюквист (Л.Карлссон).
Оценка: вратари — 7, защитники — 9, центры — 8, вингеры — 8, всего — 32
Шведская сборная даже при беглом анализе не производит «вау-эффекта». Возможно, выступление на международном уровне мотивирует топовых игроков, у которых почти нет достижений на клубном уровне в НХЛ. Выделяется оборона, где собраны сплошные звезды. Сильнее защиты по именам на турнире не будет. Но каждый из этих игроков привык выходить в первой паре и проводить на площадке свыше 20 минут, поэтому понять, какой будет их эффективность в других условиях, пока сложно.
Главный тренер Сэм Халлам работал на двух последних чемпионатах мира и не слишком впечатлил. Вечные проблемы «Тре Крунур» решить ему не удалось — вспоминаем, как минувшей весной его команда развалилась в полуфинале с чехами (3:7). Сильных игроков у него в команде много. Особенно в обороне. Но без характера и агрессии на одном таланте далеко не уедешь.
Вратарь Густавссон круто начал сезон с «Миннесотой», но ни у него, ни у его коллег Маркстрема и Улльмарка, которые еще недавно котировались высоко, нет за плечами опыта серьезных побед. Эти голкиперы тоже плывут под давлением. О линии нападения сложно сформировать конкретное впечатление. Смотрится она неплохо. Вот только ни одной суперзвезды здесь не найти — Петтерссон несколько сдал, а Братт, при всем уважении к его очкам, не кажется человеком, способным делать разницу против топов.
Бонус: Россия (если бы играла на этом турнире)
Гипотетический состав по версии «СЭ»: Шестеркин, Василевский, Бобровский; Сергачев — Гавриков, Орлов — Проворов, Никишин — Романов (Зуб); Панарин — Барбашев — Кучеров, Капризов — Малкин — Ничушкин, Овечкин — Бучневич — Свечников, Марченко — Наместников — Цыплаков (Мичков).
Оценка: вратари — 9, защитники — 7, центры — 7, вингеры — 10, всего — 33
Сборная России как минимум не была бы лишней на этом событии. Гипотетически к фаворитам ее сложно отнести. Но в краткосрочном турнире велика роль случайности. База у нашей команды для хорошего выступления была бы отличной — вратари и оборона потенциально смотрятся лучше всего за последние четверть века. От этого уже можно выстраивать что-то серьезное, несмотря на извечные проблемы с центральными нападающими.
В ориентировочном составе нет перекоса в сторону больших звезд, для каждой из которых необходим отдельный носильщик рояля. Капризов, Кучеров, Ничушкин, Барбашев, Бучневич — классные форварды, знающие, как правильно действовать в обороне. Много дискуссий наверняка развернулось бы вокруг выбора тренерского штаба и модели игры. Очевидно, что российской команде в этом варианте сложно было бы действовать в каждом матче только с позиции силы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|24
|15
|9
|32
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|27
|13
|14
|29
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|35
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|5.12
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|- : -
|5.12
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|2 : 4
|5.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|5.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -