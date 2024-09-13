Скончался экс-одноклубник Овечкина. Хоккей сломал его жизнь

Тафгаю было 44 года.

Что случилось?

Ассоциация выпускников НХЛ в своих соцсетях сообщила, что 12 сентября не стало бывшего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Стивена Пита. По какой причине умер экс-хоккеист, в сообщении не указано, но упоминается, что смерть наступила в результате травм:

«Ассоциация выпускников НХЛ с глубоким прискорбием узнала, что Стивен Пит скончался от травм, полученных в результате трагического несчастного случая, произошедшего чуть более двух недель назад. Ему было всего 44 года.



После этой трагической случайности Стивен поможет спасти множество жизней через донорство органов. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим партнерам Стивена по команде в это трудное время», — сказано в заявлении NHL Alumni.

Американская пресса дополняет, что Пит стал жертвой ДТП — неизвестный сбил его на переходе.

Пит играл в «Вашингтоне» — был диким тафгаем и пересекался с Овечкиным

Стивен Пит начал большую карьеру, когда был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ 1998 года под 32-м номером. Уже спустя два года «Дакс» обменяли Пита в «Кэпиталз». Там Стивен поначалу играл за фарм-клуб, «Портленд Пайретс», но уже в 2001 году дебютировал в НХЛ за «Вашингтон».

С тех пор он провел за столичную команду 130 игр — забросил восемь шайб и отдал две голевые передачи. Несмотря на скромную результативность, Пит был любимцем публики. Его ценили за жесткость — за четырехлетнюю карьеру в НХЛ он подрался 33 раза, в том числе 15 раз в течение одного сезона. Пит закончил карьеру с 234 минутами штрафа.

В сезоне-2005/06 тафгай пересекался с молодым Александром Овечкиным. Россиянин тогда только перебрался в НХЛ, тогда как Пит уже завершал карьеру в элитной лиге.

Узнав о смерти, «Вашингтон Кэпиталз» вспомнил игрока: «Клуб выражает искренние соболезнования семье и друзьям бывшего хоккеиста «Кэпиталз» Стивена Пита», — сказано в заявлении столичного клуба.

Пит страдал от головных болей и обвинял во всем НХЛ

Отмечается, что после завершения хоккейной карьеры Пит страдал от различных заболеваний — сам спортсмен считал их последствиями жесткого стиля игры. Тафгай рассказывал в интервью, что испытывал сильнейшие головные боли, потерю памяти и не мог долго концентрировать внимание на чем-либо. Стивен считал, что страдает от хронической энцефалопатии, полученной из-за многократных ударов по голове.

«Хоккей был величайшей вещью в моей жизни, но он же был и худшей вещью в моей жизни. Он был прекрасен, пока я играл, но что случилось в последнее время? Мои сверстники умирают, а НХЛ все отрицает.



Они отрицают, что работа, которую я выполнял, вообще существовала, хотя я пожертвовал своим качеством жизни, своим благополучием и своим будущим, чтобы быть рядом с товарищами по команде», — говорил Пит в 2016 году.

Известно, что Пит жил в своем грузовике и много времени проводил на улице, стремясь облегчить боль. В 2015 году экс-хоккеист попал в заголовки газет, так как собственный отец обвинил его в поджоге дома. Пит признал вину, но заявил, что устроил пожар по неосторожности.

Позднее отец рассказывал, что Стивен, возможно, лечил головные боли запрещенными препаратами. А еще называл сына агрессивным человеком и даже добился судебного запрета на всякие контакты с экс-хоккеистом.

Пит не соглашался с этим: «Я разочарован в своем отце, поскольку когда-то я возносил его так высоко на пьедестал».