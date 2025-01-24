«Вашингтон» уверенно обыграл «Сиэтл», а Александр отметился 22-й шайбой в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Протас — 20, 24:36 — 0:1. Фрэнк — 3, 38:05 — 0:2. Овечкин — 22 (п.в., ван Римсдайк, Чикран), 56:32 — 0:3.

Вратари: Даккорд (56:04 — 56:32) — Линдгрен.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 22 (9+4+9) — 32 (15+9+8).

Наши: — - Овечкин (15.24/2/+1).

24 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

К концу января «Вашингтон» уверенно лидирует на «Востоке» и с каждой победой увеличивает отрыв от соперников. Сейчас легко представляется, что «Кэпиталз», сохранив темп до конца регулярки, выиграют конференцию и получат преимущество своего льда как минимум до финала Кубка Стэнли. Еще летом многие сомневались, сможет ли команда Спенсера Карбери побороться за место в восьмерке, а в середине сезона ее заслуженно относят к фаворитам плей-офф.

«Вашингтон» высадился в Сиэтле с пятиматчевой победной серией, которую без особых проблем продлил против аутсайдера «Запада». Гости быстро открыли счет, но шайбу Мартина Фехервари отменили после запроса главного тренера «Кракенов». Дэн Байлсма спас команду правильным челленджем на положение «вне игры». После незасчитанной шайбы гости имели еще моменты, чтобы забить, но «Сиэтл» до второго периода выручал вратарь Джой Даккорд.

Преображение «Вашингтона» идет от прогресса отдельных игроков, которые раскрылись под руководством Карбери. Белорус Алексей Протас вырос в полноценного форварда топ-6 и забросил сегодня 20-ю шайбу в сезоне. Пусть гол и получился курьезным, все забудут об этом уже на следующий день после матча. Протас продолжил улучшать личную статистику и выбил 40-е очко в сезоне — это лучший результат уроженца Витебска в НХЛ.

До определенного момента «Сиэтл» в буквальном смысле забыл выйти на второй период. Атаки хозяев застревали в средней зоне, и шайба почти не доходила до ворот Чарли Линдгрена. Четыре броска в створ за 20 минут говорят о многом. «Вашингтон» воспользовался пассивностью соперника и организовал вторую шайбу. Итэн Фрэнк поднялся в основу «Кэпиталз» из фарм-клуба по ходу регулярки и уже отметился третьим голом в НХЛ. Американец сам отобрал шайбу, включил режим электрички, убежал к чужим воротам и разобрался с голкипером.

«Вашингтон» по ходу сезона научился побеждать на классе, не оставляя на площадке максимум сил. В третьем периоде «Кэпиталз» грамотно сыграли по счету, что и привычно видеть от фаворита в таком матче. Счет стал бы еще крупнее, реализуй гости свои моменты. Один на один с вратарем убегал Ларс Эллер, но Даккорд прочитал финт датчанина.

Александр Овечкин сегодня был не очень заметен, но когда «Кракены» заменили голкипера в концовке, наступило время капитана «столичных». Получив шайбу на своей синей линии, форвард точно бросил по пустым воротам. Овечкин такие моменты не прощает. Отставание до Уэйна Гретцки сократилось до 19 голов. До конца регулярки «Вашингтону» осталось провести 34 матча. Все больше уверен в том, что уже в апреле весь хоккейный мир устроит массовые гуляния в честь нового снайперского рекорда НХЛ, который установит Александр.