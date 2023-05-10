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Сегодня, 09:15

Суперветеран продолжает зажигать в плей-офф! Скоро он может обогнать по голам Овечкина

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Форвард «Далласа» Джо Павелски (справа) в матче против «Сиэтла».
Фото USA Today Sports
«Даллас» уверенно продвигается к финалу Запада.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Четвертый матч
«Сиэтл» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Голы: Бенн — 2 (бол., Хинтц, Хейсканен), 17:13 — 0:1. Харли — 1 (Доми, Кивиранта), 24:46 — 0:2. Доми — 2 (Хенли, Харли), 29:25 — 0:3. Павелски — 6 (бол., Робертсон, Дадонов), 30:50 — 0:4. Шварц — 4 (Шульц, Гики), 31:46 — 1:4. Хинтц — 6 (Бенн), 39:07 — 1:5. Шварц — 5 (Бьоркстранд, Данн), 43:24 — 2:5. Ларссон — 1 (Данн, Бенайерс), 55:49 — 3:5. Доми — 3 (п.в., Дадонов, Линделл), 57:39 — 3:6.
Вратари: Грубауэр (Джонс, 40:00, 56:02 — 57:39) — Эттингер
Штраф: 14 — 12.
Броски: 19 (5+5+9) — 25 (11+11+3).
Наши: — - Дадонов (16.57/0/+3).
Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
Счет в серии: 2-2

Как и «Каролина», «Даллас» сделал выводы после крупного поражения в предыдущей игре и реабилитировался в глазах собственных болельщиков. Под вопросом было участие в матче защитника «Старз» Миро Хейсканена, но финн вышел на лед в защитной маске и даже отметился результативной передачей. Техасцы уверенно контролировали ход встречи, хоть и немного смазали концовку, позволив «Сиэтлу» вернуть интригу.

Тем не менее, в первых двух периодах гости выглядели очень спокойно и хладнокровно. «Даллас» не форсировал события, словно выжидая ошибки соперника. У «Кракен» мало, что получалось в атаке, а за 40 минут команда нанесла всего десять бросков по воротам Джейка Оттинджера. Зная, что «Старз» крайне опасны в большинстве, хозяева все равно дали сопернику возможность реализовать две попытки из трех.

Возможно, ключевой эпизод произошел в середине матча. Макс Доми сделал счет на табло 3:0, но судьи долго пытались разобраться, была ли атака на вратаря со стороны Джейми Бенна. Главный тренер «Кракен» Дэйв Хэкстол запросил видеопросмотр, но гол все-таки засчитали. После этого момента обстановка на льду накалилась до предела. Игроки стали задевать друг друга и даже голкипер Филипп Грубауэр ударил соперника клюшкой.

Из-за проигранного просмотра «Сиэтл» остался в меньшинстве, а опытный Джо Павелски забил шестой гол в нынешнем плей-офф. Для 38-летнего американца эта шайба стала за карьеру 70-й в Кубке Стэнли и по этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом. Из действующих игроков больше голов только у Александра Овечкина (72) и Сидни Кросби (71). Павелски не сбавляет обороты и одержим мечтой выиграть Кубок Стэнли.

На второй перерыв гости ушли при счете 5:1 и заметно расслабились. В третьем периоде «Даллас» нанес всего три броска, а «Сиэтл» включился на полную. Хозяева заменили Грубауэра на Мартина Джона, и это словно придало команде новый импульс. Сперва Джейдэн Шварц забросил вторую шайбу в матче, а затем Адам Ларссон и вовсе сократил отставание до двух голов. И все же техасцы дождались своего шанса. За четыре минуты до сирены хозяева сняли голкипера и Доми оформил дубль в пустые ворота.

Канадец с тремя очками был признан третьей звездой встречи, а еще четверо в составе «Старз» набрали по два балла. Одним из них стал Евгений Дадонов. На счету российского форварда две передачи и его результативная серия длится уже три игры. Всего в десяти матчах текущего розыгрыша Дадонов набрал 8 (4+4) очков, и уже можно говорить о том, что Евгений попал в свою команду. Теперь серия переезжает в Даллас, а следующий матч, скорее всего, станет определяющим.

10&nbsp;мая. &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; 1:6. В Кубке Стэнли снова разгром! «Нью-Джерси» рассыпался в один момент и теперь в шаге от вылета

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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В Кубке Стэнли снова разгром! «Нью-Джерси» рассыпался в один момент и теперь в шаге от вылета
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
2 - 1
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
2 - 2
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
0 - 0
2 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 3
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
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10.05 02:00
Нью-Джерси – Каролина
 1 : 6
10.05 04:30
Сиэтл – Даллас
 3 : 6
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 17
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 10 15
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 15
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 13
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 11 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 5 1.80
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 2.29
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