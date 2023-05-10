Суперветеран продолжает зажигать в плей-офф! Скоро он может обогнать по голам Овечкина

«Даллас» уверенно продвигается к финалу Запада.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Четвертый матч

«Сиэтл» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Голы: Бенн — 2 (бол., Хинтц, Хейсканен), 17:13 — 0:1. Харли — 1 (Доми, Кивиранта), 24:46 — 0:2. Доми — 2 (Хенли, Харли), 29:25 — 0:3. Павелски — 6 (бол., Робертсон, Дадонов), 30:50 — 0:4. Шварц — 4 (Шульц, Гики), 31:46 — 1:4. Хинтц — 6 (Бенн), 39:07 — 1:5. Шварц — 5 (Бьоркстранд, Данн), 43:24 — 2:5. Ларссон — 1 (Данн, Бенайерс), 55:49 — 3:5. Доми — 3 (п.в., Дадонов, Линделл), 57:39 — 3:6.

Вратари: Грубауэр (Джонс, 40:00, 56:02 — 57:39) — Эттингер

Штраф: 14 — 12.

Броски: 19 (5+5+9) — 25 (11+11+3).

Наши: — - Дадонов (16.57/0/+3).

Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Счет в серии: 2-2

Как и «Каролина», «Даллас» сделал выводы после крупного поражения в предыдущей игре и реабилитировался в глазах собственных болельщиков. Под вопросом было участие в матче защитника «Старз» Миро Хейсканена, но финн вышел на лед в защитной маске и даже отметился результативной передачей. Техасцы уверенно контролировали ход встречи, хоть и немного смазали концовку, позволив «Сиэтлу» вернуть интригу.

Тем не менее, в первых двух периодах гости выглядели очень спокойно и хладнокровно. «Даллас» не форсировал события, словно выжидая ошибки соперника. У «Кракен» мало, что получалось в атаке, а за 40 минут команда нанесла всего десять бросков по воротам Джейка Оттинджера. Зная, что «Старз» крайне опасны в большинстве, хозяева все равно дали сопернику возможность реализовать две попытки из трех.

Возможно, ключевой эпизод произошел в середине матча. Макс Доми сделал счет на табло 3:0, но судьи долго пытались разобраться, была ли атака на вратаря со стороны Джейми Бенна. Главный тренер «Кракен» Дэйв Хэкстол запросил видеопросмотр, но гол все-таки засчитали. После этого момента обстановка на льду накалилась до предела. Игроки стали задевать друг друга и даже голкипер Филипп Грубауэр ударил соперника клюшкой.

Из-за проигранного просмотра «Сиэтл» остался в меньшинстве, а опытный Джо Павелски забил шестой гол в нынешнем плей-офф. Для 38-летнего американца эта шайба стала за карьеру 70-й в Кубке Стэнли и по этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом. Из действующих игроков больше голов только у Александра Овечкина (72) и Сидни Кросби (71). Павелски не сбавляет обороты и одержим мечтой выиграть Кубок Стэнли.

На второй перерыв гости ушли при счете 5:1 и заметно расслабились. В третьем периоде «Даллас» нанес всего три броска, а «Сиэтл» включился на полную. Хозяева заменили Грубауэра на Мартина Джона, и это словно придало команде новый импульс. Сперва Джейдэн Шварц забросил вторую шайбу в матче, а затем Адам Ларссон и вовсе сократил отставание до двух голов. И все же техасцы дождались своего шанса. За четыре минуты до сирены хозяева сняли голкипера и Доми оформил дубль в пустые ворота.

Канадец с тремя очками был признан третьей звездой встречи, а еще четверо в составе «Старз» набрали по два балла. Одним из них стал Евгений Дадонов. На счету российского форварда две передачи и его результативная серия длится уже три игры. Всего в десяти матчах текущего розыгрыша Дадонов набрал 8 (4+4) очков, и уже можно говорить о том, что Евгений попал в свою команду. Теперь серия переезжает в Даллас, а следующий матч, скорее всего, станет определяющим.