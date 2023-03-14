Обмен вдохновил российского нападающего: он набирает по очку за матч и идет за кубком
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Дадонов — 7 (Джонстон, Хейсканен), 3:13 — 0:1. Бенн — 28 (бол., Робертсон, Павелски), 5:43 — 0:2. Гурд — 11 (Данн, Фреден), 15:00 — 1:2. Павелски — 18 (бол., Бенн, Хейсканен), 23:03 — 1:3. Толванен — 14 (Данн), 33:28 — 2:3. Джонстон — 17 (Дадонов, Сутер), 33:42 — 2:4. Робертсон — 39 (бол., Хейсканен, Бенн), 40:40 — 2:5.
Вратари: Джонс — Эттингер.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (10+15+3) — 32 (14+12+6).
Наши: — - Дадонов (13.56/1/+1).
14 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
Евгений Дадонов — не самый медийный российский хоккеист. Он почти не дает интервью, не мелькает на светских мероприятиях, уже несколько лет не выкладывает фотографии в соцсети. Даже когда он в 28 лет рванул из СКА во «Флориду» и со второй попытки закрепился в НХЛ, на Дадонова мало кто обращал внимание. Тем не менее, воспитанник «Трактора» продолжает играть в НХЛ в 34 года и, судя по всему, летом получит новый контракт.
Дадонов начинал сезон в «Монреале», куда его летом обменял «Вегас». Прошлый сезон выдался неплохим — 43 (20+23) очка, но «Вегасу» нужно было чистить платежную ведомость. В «Монреале» же, кажется, так и не разобрались, как использовать Дадонова — иногда он вообще появлялся в четвертой тройке и собирал «минусы». Вовремя подоспел обмен в «Даллас» накануне дедлайна: «Старс» рассчитывали укрепить атаку перед плей-офф и отдали зачахшего Дениса Гурьянова. В итоге трейд пошел на руку всем сторонам.
Гурьянов перезапустился в Канаде (три гола в восьми матчах), а Дадонов отлично вписался в игру «Далласа». «Звезды» борются за первую строчку в Центральном дивизионе с «Миннесотой» и «Колорадо», и сегодняшняя победа над «Сиэтлом» стала крайне важной. Счет открыл как раз Дадонов, удачно сыгравший на пятаке.
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур собрал тройку из опытных Дадонова и Джэйми Бенна по краям и 19-летнего новичка Джонстона. В матче с «Сиэтлом» именно их тройка принесла команде победу, набрав суммарно 7 очков. Джонстон отличился с передачи Дадонова сразу после того, как «Сиэтл» во второй раз сократил отставание до минимума — больше соперник головы не поднимал.
Несмотря на то, что Дадонов провел в НХЛ семь полноценных сезонов, в плей-офф он практически не играл: всего 4 матча в сезоне-2019/20. Сейчас у него появляется отличная возможность наверстать упущенное и всерьез побороться за Кубок Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|94
|2
|Нью-Джерси
|66
|44
|22
|94
|3
|Рейнджерс
|66
|37
|29
|84
|4
|Питтсбург
|66
|34
|32
|78
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|65
|50
|15
|105
|2
|Торонто
|66
|40
|26
|88
|3
|Тампа-Бэй
|67
|39
|28
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|66
|33
|33
|71
|6
|Оттава
|66
|33
|33
|70
|7
|Детройт
|66
|30
|36
|69
|8
|Монреаль
|67
|26
|41
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|67
|37
|30
|87
|2
|Миннесота
|67
|38
|29
|84
|3
|Колорадо
|65
|37
|28
|80
|4
|Виннипег
|67
|38
|29
|79
|5
|Нэшвилл
|64
|33
|31
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|67
|24
|43
|59
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|67
|41
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|67
|30
|37
|73
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|14.03
|02:30
|
Торонто – Баффало
|- : -
|14.03
|02:30
|
Монреаль – Колорадо
|- : -
|14.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|65
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|67
|43
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25