Кросби — девятый бомбардир в истории НХЛ. В вечной битве с Овечкиным он впереди на 63 очка
«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений, обыграв «Эдмонтон» (5:3). Самым результативным игроком матча у хозяев наряду с Брайаном Растом стал капитан «Пенс» Сидни Кросби. Он набрал три очка и вышел на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Кросби оформил 1+2
«Питтсбург», в составе которого вновь не было травмированного Евгения Малкина, мощно начал матч — в первом периоде сокрушил «Эдмонтон» 4:1, а Кросби оформил ассистентский дубль. На восьмой минуте матча канадец выкатил первую голевую передачу перед голом Раста — подхватил шайбу недалеко от ворот и отдал Маркусу Петтерссону, который мгновенно отпасовал под мощный бросок американца.
Спустя шесть минут счет из 2:0 превратился в 4:1, а Кросби заработал еще один ассист. Капитан «Питтсбурга» снарядил Раста на быстрый проход в чужую зону — Брайан прокатился за воротами и выкатил шайбу под голевой бросок Дрю О'Коннора с близкого расстояния.
После первого периода «Пингвинз» забили лишь однажды, автором результативного броска стал как раз Кросби. В начале второй двадцатиминутки капитан забил «Эдмонтону» пятый гол — во время большинства спрятался недалеко от правого угла ворот соперника и без проблем прошил Стюарта Скиннера. Кстати, удалился в составе «Ойлерз» россиянин Василий Подколзин, а этот штраф стал первым в матче для обеих команд.
Как выглядит список лучших бомбардиров в истории НХЛ
Благодаря трем результативным действиям в игре с «Эдмонтоном» Кросби поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ — на два балла обогнал Джо Сакика, завершившего карьеру в 2009 году. Теперь на счету Сидни 1643 очка, до восьмого места, которое занимает Марио Лемье, осталось ровно 80 баллов. А Александра Овечкина, занимающего 12-ю позицию, Кросби обгоняет на 63 очка.
Также после игры с «Эдмонтоном» Кросби вышел на пятое место в истории НХЛ по матчам с тремя и более результативными действиями. Таких в карьере канадца теперь 184: он обогнал Фила Эспозито и Марка Мессье (у них по 183), выше — Яромир Ягр (195), Марсель Дионн (202), Марио Лемье (272) и Уэйн Гретцки (459). В прошлой игре против «Коламбуса» (3:4 Б) Сидни стал рекордсменом НХЛ по выигранным вбрасываниям (сейчас их 15 204), обойдя Патриса Бержерона (15 182).
«Питтсбург» прервал серию поражений
До матча с «Эдмонтоном» команда Кросби потерпела четыре поражения подряд и потеряла место в топ-8 Западной конференции, спустившись на девятую строчку. Сейчас у «Питтсбурга» одинаковое количество очков с идущим восьмым «Коламбусом» (по 44), он на один балл отстает от седьмого «Бостона». Следующую игру «Пенс» проведут 12 января против «Оттавы».
Кросби в этом сезоне набрал 47 очков — с отрывом больше всех в «Питтсбурге». Он вошел в топ-10 ассистентов лиги с 35 голевыми передачами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|3
|Каролина
|42
|25
|17
|52
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|1 : 6
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|0 : 4