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Сегодня, 12:00

Кросби — девятый бомбардир в истории НХЛ. В вечной битве с Овечкиным он впереди на 63 очка

Кросби вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Фото Imagn Images, USA Today Sports
37-летний канадец проводит отличный сезон.

«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений, обыграв «Эдмонтон» (5:3). Самым результативным игроком матча у хозяев наряду с Брайаном Растом стал капитан «Пенс» Сидни Кросби. Он набрал три очка и вышел на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Кросби оформил 1+2

«Питтсбург», в составе которого вновь не было травмированного Евгения Малкина, мощно начал матч — в первом периоде сокрушил «Эдмонтон» 4:1, а Кросби оформил ассистентский дубль. На восьмой минуте матча канадец выкатил первую голевую передачу перед голом Раста — подхватил шайбу недалеко от ворот и отдал Маркусу Петтерссону, который мгновенно отпасовал под мощный бросок американца.

Спустя шесть минут счет из 2:0 превратился в 4:1, а Кросби заработал еще один ассист. Капитан «Питтсбурга» снарядил Раста на быстрый проход в чужую зону — Брайан прокатился за воротами и выкатил шайбу под голевой бросок Дрю О'Коннора с близкого расстояния.

После первого периода «Пингвинз» забили лишь однажды, автором результативного броска стал как раз Кросби. В начале второй двадцатиминутки капитан забил «Эдмонтону» пятый гол — во время большинства спрятался недалеко от правого угла ворот соперника и без проблем прошил Стюарта Скиннера. Кстати, удалился в составе «Ойлерз» россиянин Василий Подколзин, а этот штраф стал первым в матче для обеих команд.

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Как выглядит список лучших бомбардиров в истории НХЛ

Благодаря трем результативным действиям в игре с «Эдмонтоном» Кросби поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ — на два балла обогнал Джо Сакика, завершившего карьеру в 2009 году. Теперь на счету Сидни 1643 очка, до восьмого места, которое занимает Марио Лемье, осталось ровно 80 баллов. А Александра Овечкина, занимающего 12-ю позицию, Кросби обгоняет на 63 очка.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

Также после игры с «Эдмонтоном» Кросби вышел на пятое место в истории НХЛ по матчам с тремя и более результативными действиями. Таких в карьере канадца теперь 184: он обогнал Фила Эспозито и Марка Мессье (у них по 183), выше — Яромир Ягр (195), Марсель Дионн (202), Марио Лемье (272) и Уэйн Гретцки (459). В прошлой игре против «Коламбуса» (3:4 Б) Сидни стал рекордсменом НХЛ по выигранным вбрасываниям (сейчас их 15 204), обойдя Патриса Бержерона (15 182).

Капитан &laquo;Эдмонтона&raquo; Коннор Макдэвид празднует свое достижение в&nbsp;матче против &laquo;Нэшвилла&raquo; (3:2 ОТ). Все о 1000 очков Макдэвида в НХЛ: Коннор намного обгоняет Кросби и Овечкина, сильно впереди — только Гретцки и Лемье

«Питтсбург» прервал серию поражений

До матча с «Эдмонтоном» команда Кросби потерпела четыре поражения подряд и потеряла место в топ-8 Западной конференции, спустившись на девятую строчку. Сейчас у «Питтсбурга» одинаковое количество очков с идущим восьмым «Коламбусом» (по 44), он на один балл отстает от седьмого «Бостона». Следующую игру «Пенс» проведут 12 января против «Оттавы».

Кросби в этом сезоне набрал 47 очков — с отрывом больше всех в «Питтсбурге». Он вошел в топ-10 ассистентов лиги с 35 голевыми передачами.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 42 25 17 52
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 6 : 3
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 1 : 6
10.01 06:00
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