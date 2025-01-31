«Овечкин дал команде искру». Реакция американских СМИ на 876-ю шайбу россиянина
«Вашингтон» в овертайме уступил «Оттаве» 5:4 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Однако Александр Овечкин может занести встречу себе в актив — он забросил шайбу (она стала 876-й в карьере) и отдал две голевые передачи, став второй звездой матча. Теперь от Уэйна Гретцки (894) его отделяют 18 голов, от единоличного рекорда — 19.
Что об этом пишет американская пресса?
Постер от НХЛ
Лига подписала достижение просто: «Hey 19» (в переводе — «Эй, 19»). Это отсылка на одноименную песню группы Steely Dan, популярную в США в 1980-е.
The Hockey News: «Овечкин отказался оставлять команду с пустыми руками»
«Вашингтон», безусловно, чувствовал, что последствия длительного выездного турне начинают сказываться, когда команда проводила заключительную игру своего путешествия в четверг против «Оттавы».
Однако Александру Овечкину и Дилану Строуму такой сюжет не понравился, и они не позволили своей команде уехать с пустыми руками. В третьем периоде они возглавили яростную гонку, которая помогла перевести встречу в овертайм, но в итоге отсутствие дисциплины и тяжелая игра привели к поражению со счетом 4:5».
Rotowire: «Выдающиеся достижения»
«Овечкин забросил шайбу, отдал две результативные передачи, набрал два очка в большинстве и нанес семь бросков в матче против «Оттавы», проигранном в овертайме со счетом 4:5. Теперь Овечкину не хватает всего 19 голов до того, чтобы превзойти рекорд Гретцки.
Но оставим в стороне погоню за историей. 23 гола и 37 очков Овечкина в 35 играх его 20-го сезона в НХЛ сами по себе являются выдающимся достижением и закрепляют за ним статус обязательного игрока в стартовом составе любого поклонника фэнтези-хоккея».
RMNB: «Самое тупое поражение в истории»
«Овечкин почти неделю не забивал. Такое уже случалось в этом сезоне, хотя тогда у него была сломана нога. Этого нельзя допускать. Сейчас у него 876 шайб. Осталось 19. Его вклад в матче с «Оттавой» был безупречно своевременным, плюс он помог Строуму забросить шайбу».
The Washington Post: «Овечкин дал команде искру»
«Когда до конца игры оставалось две секунды, Овечкин забросил свою 23-ю шайбу в сезоне — и 876-ю в карьере — и снова приблизил «Вашингтон» к спасению. Гол Овечкина дал команде искру, и «Кэпиталз» понадобилось меньше двух минут, чтобы найти неожиданное решение. Строум перебросил Форсберга и сравнял счет за 5:29 до конца встречи.
В последние минуты «Вашингтон» был целиком на половине площадки «Сенаторов», но не смог добиться победного результата в основное время. Итог оказался таким же, как и в прошлой, куда менее веселой игре: овертайм».
Овечкин: «Это была хорошая игра»
«Когда счет стал 4:2, мы все еще верили, что сможем вернуться. Это важное очко для нас. Очевидно, что в овертайме и буллитах шансы были 50 на 50. Но, знаете, мы боремся и сражаемся. Это была хорошая игра».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|51
|25
|26
|57
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|1 : 2 ОТ
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|6 : 2