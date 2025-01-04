Женился на канадской кассирше, а она думала, что в СССР каждый день убивают людей. Драма хоккеиста Макарова

Личная история звезды советского спорта.

Сергей Макаров — звезда советского хоккея. Он двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион СССР. Макаров неоднократно становился лучшим бомбардиром ЧМ и чемпионата СССР. В 2008 году ЦСКА вывел из обращения номер 24, под которым играл форвард, а в Торонто его включили в Зал хоккейной славы. И если на льду у Сергея не было проблем, то вот в личной жизни все сложилось не так гладко.

В первый раз хоккеист женился, когда ему было всего 18 лет. Его невестой стала подруга детства Варя. Через год после свадьбы у них родился сын Артем. Семейная идиллия быстро распалась из-за постоянных сборов и поездок Макарова. Точкой невозврата стал его отъезд в Канаду, чтобы играть за «Калгари». В один из приездов домой, где его ждала семья, Сергей узнал, что Варя подала на развод.

Канадская жена

После расставания с первой супругой Макаров познакомился с предпринимательницей из Челябинска Еленой. Не успев оформить отношения, хоккеист вновь уехал за границу. Оказалось, что женщина была беременна. Она родила мальчика Михаила, но спортсмен узнал об этом значительно позже.

Не подозревая о ребенке, Сергей устраивал свою личную жизнь в Канаде. Там он познакомился с билетершей стадиона «Калгари» Мэри. Женщина произвела на советского хоккеиста приятное впечатление. Роман развивался стремительно, и вскоре после знакомства они расписались. Иностранная жена родила ему сына Николаса и дочку Екатерину. Спортсмен был безумно счастлив и с удовольствием уделял время детям.

Когда Макаров завершил карьеру, он решил вернуться на родину, однако Мэри отказалась переезжать с ним. Женщина, начитавшись американской прессы, была уверена, что в СССР каждый день убивают людей. К тому же она совсем не говорила на русском языке и боялась, что ее не будут понимать. Макаров один вернулся домой, оставив своих детей с Мэри за океаном.

— По-русски она ни слова не знала, — рассказывала в 2006 году в интервью мать Макарова Евдокия Ивановна. — Сын ее учил по-нашему говорить, да она ленилась. Американских внуков видела только на фотографиях. Николас похож на маму, а Катюша — копия Сереженьки! Сын каждый год обещает организовать встречу с ними, но воз и ныне там. Заокеанской семье сын и деньгами помогает, и прилетает к ним регулярно... Без него дети совсем перестали бы понимать русский язык.

Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Владимир Крутов. Фото Федор Алексеев, архив «СЭ»

После развода

Когда Макаров вернулся на родину, он узнал, что еще в восьмидесятые годы его бывшая подруга Елена родила от него сына. Мужчина женился в третий раз. Супруги приняли решение жить в Москве, воспитывая сына. Елена стала домохозяйкой.

Бывший хоккеист поддерживает общение со всеми своими детьми.