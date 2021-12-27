Великий матч Федорова: ровно 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ

Юбилей крутого перформанса легенды «Детройта».

Опытные болельщики «Детройта» хорошо помнят 26 декабря 1996 года. В домашней игре против «Кэпиталз» российский нападающий «Ред Уингз» Сергей Федоров отметился пента-триком и эффектно поставил точку в овертайме. Невероятная встреча закончилась со счетом 5:4, а Федоров стал первым игроком в истории НХЛ, забросившим все шайбы команды в матче, в котором она забила не менее пяти голов.

За полтора года до этого пента-триком отметился и Алексей Жамнов, но его «Виннипег» сыграл в ничью с «Лос-Анджелесом» (7:7).

Сергей Федоров. Фото Getty Images

Сезон-1996/97 был крайне непростым для Федорова и начинался довольно блекло. Результативность форварда заметно упала, а североамериканские СМИ только и делали, что прогнозировали отъезд Сергея из Города моторов. В первых 25 матчах чемпионата он забил всего семь голов, что совсем не соответствовало уровню звездного нападающего. Федоров выбрал идеальный день для того, чтобы громко напомнить о себе, ведь ворота «Вашингтона» защищал действующий на то время обладатель «Везина Трофи» Джим Кэри.

Тогда еще мало кто подозревал, что карьера перспективного американского вратаря закончится полным провалом. 22-летний Кэри прилично сдал по сравнению с прошлым чемпионатом и к моменту матча с «Детройтом» трижды за сезон пропускал по пять шайб. Однако никто не издевался над ним так искусно, как Федоров. Сейчас у Джима своя медицинская компания, и, вероятно, ее работникам лучше не напоминать боссу фамилию российского форварда.

Для Сергея вечер после Рождества стал по-настоящему волшебным. Впервые в НХЛ он забросил за матч пять шайб, отметка в четыре гола ему покорилась во второй раз, а хет-трики до этого Сергей оформлял уже дважды. «Такое ощущение, что время от времени он просто решал, что будет доминировать. Даже не уверен, что Федоров сам понимал, насколько он крут», — вспоминал тот матч Брендан Шэнахан.

«В начале сезона Сергей будто не верил в себя. Это была его главная проблема. Я сказал ему, что как только он исправит этот момент, то все обязательно наладится», — говорил Владимир Константинов. Защитник «Ред Уингз» сделал все для того, чтобы максимально помочь своему партнеру по команде, и поучаствовал в четырех голах из пяти. У Игоря Ларионова в той встрече три результативные передачи, у Вячеслава Фетисова — одна.

Однако клубный рекорд «Ред Уингз» до сих пор принадлежит Сиду Хоу (шесть шайб в ворота «Рейнджерс» в марте 1944-го). В октябре 2021 года покером отметился 26-летний нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци, но посягнуть на рекордные цифры франшизы ему не удалось. За 25 лет ни один русский хоккеист не сумел оформить в НХЛ пента-трик, а в XXI веке это делали всего четыре игрока — Мариан Габорик (2007), Юхан Франзен (2011), Патрик Лайне (2018) и Мика Зибанежад (2020).

Сергей Федоров. Фото Getty Images

В 1996-м Скотти Боумэн стал гораздо реже прибегать к воссоединению русской пятерки, но для комфорта Федорова периодически возвращался к наработанным схемам. «Сергею легче, когда мы играем все вместе. Ему проще реализовать свои лучшие качества. Он очень разноплановый игрок, который может быть одинаково полезен как в атаке, так и в обороне. Проще, когда рядом с ним находятся игроки, понимающие весь его потенциал и способные предугадать любое действие», — говорил Ларионов. Интересно, что после такого мощного перформанса на первые полосы местных спортивных газет попал не Федоров, а Уэйн Фонтес, который после восьми лет ушел с поста главного тренера команды по американскому футболу «Детройт Лайонз».

Фантастический матч не помог Федорову полноценно нащупать свою игру. Регулярный чемпионат он закончил с 63 (30+33) очками, что после 107 (39+68) баллов в сезоне-1995/96 выглядит не так уверенно. Однако уже летом все это не имело большого значения, ведь в плей-офф с 20 (8+12) очками Сергей стал лучшим бомбардиром «Детройта» и выиграл с командой Кубок Стэнли. Первый из своих трех. Тот сезон, несмотря на всю нестабильность в регулярке, стал для Федорова особенным, а декабрьский матч против «Вашингтона» навсегда вошел в историю мирового хоккея.