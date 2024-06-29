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Сегодня, 15:30

«После 3-3 в финале было чувство, что все — конец». Бобровский — о победе в Кубке Стэнли

Вратарь «Флориды» Бобровский поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли
Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Сергей Бобровский после победы «Флориды» в Кубке Стэнли.
Фото USA Today Sports
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Флориды» с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
1/3
Эксклюзивное интервью с российским вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским после выигрыша главного трофея НХЛ.

Против Макдэвида важно играть плотно

— Было ли ощущение после прошлогоднего финала, что команда может больше не забраться так высоко?

— После финала 2023 года было ощущение благодарности за неоценимый опыт, важный опыт, который во многом позволил нам пройти весь путь до конца в этом году.

— В какой момент вы поняли, что повторение прошлогодней истории возможно?

— Только по факту.

— Какой момент (кроме финала) вы бы назвали в плей-офф самым сложным?

— В каждой серии были свои сложные моменты. Мы обыграли очень сильных соперников. Ни в одной из игр не было легко, и каждая из команд заставляла нас выходить из зоны комфорта и находить новые решения.

— 3-3 в финальной серии после 3-0. О чем нужно думать в этот момент? Как готовить себя, свою голову к решающей игре?

— Было нелегко. После того как счет стал 3-3, было точно такое же ощущение, как в прошлом году, после пятой игры против «Вегаса». Было чувство, что все — конец. Единственное, что в том году это был действительно конец, а в этом у нас был еще один шанс. И по сути нет разницы, что было до. Счет равный, седьмая игра все решит. Важным моментом было решение тренера вратарей дать мне дополнительный день отдыха. Я расслабился, перезагрузился и хорошо подготовился к седьмой игре.

Сергей Бобровский. Спокойствие удава с огнем в груди. Почему Бобровский — лучший вратарь мира

— Как нужно играть против Макдэвида вам лично? Что именно вы говорили партнерам, подсказывали ли, как против него действовать?

— Он очень быстрый и маневренный. Против него важно играть плотно. Нельзя давать ему время и место. Вся пятерка должна быть сконцентрирована и помогать друг другу. Считаю, парни справились со своей задачей на отлично.

— Выбил ли из колеи хитрый гол от Макдэвида с острого угла?

— Так сложилась ситуация. Из-за трафика я вынырнул на него, и уже было поздно корректировать свою позицию, чем он мастерски и воспользовался. По сути, после момента нет разницы, как соперник забил. Моя это ошибка или всей пятеркой недоработали. Самое важное — это следующий момент.

— Кроме Макдэвида у «Эдмонтона» есть и другие сильные игроки. Стоит ли обращать внимание на особенности каждого либо надо просто играть по моменту?

— Я играю по моменту. Со временем уже знаешь игроков, знаешь, чего можно ожидать, но это всегда остается на втором плане. Главное — сам момент.

— Можно ли назвать «Флориду» максимально голодной командой? У вас было много мастеров, которые когда-то в других командах ушли на второй план.

— Не совсем понимаю, о чем речь. У нас последние три года хорошая боевая команда, которая прогрессировала от сезона к сезону. Сплоченный коллектив, дополняющий и поддерживающий друг друга.

Хоккеисты «Флориды» с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports

Мотивируют не призы и награды, а любовь к ремеслу

— Как вел себя в общении с командой генменеджер Билл Зито? Все видели, как эмоционально он реагировал на поражения в ложе.

— Билл Зито всегда старается снять давление с игроков. Он делает все возможное и невозможное, чтобы ребята ни о чем не переживали, только играли в хоккей и получали от этого удовольствие.

— Чувствовали ли после назначения Зито в 2020-м, что пришел человек, который вас прекрасно знает?

— Да, с Биллом мы знали друг друга со времен «Коламбуса». Я чувствовал его поддержку.

— Удивились, когда Александр Барков на льду первым передал кубок вам?

— Я был счастлив получить свою мечту и наслаждался по полной этими несколькими мгновениями с кубком над головой.

— Когда комиссар НХЛ Гэри Бэттмен назвал имя лауреата на приз лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи», расстроились ли тому, что его дали не вам, а Макдэвиду, или вообще было уже все равно и вы не обратили внимания?

— Мы выиграли самый главный приз, и я был счастлив, что спустя 14 лет тяжелой работы нам удалось пройти этот путь.

— Панарин мог оказаться с вами во «Флориде», но выбрал «Рейнджерс». Не подшучивали ли над ним, что он сделал неправильный выбор?

— Артемий играет в мощной команде. Счет в серии с ними был 1-2, и неизвестно, что бы получилось, если бы мы не выиграли в овертайме четвертую игру. При счете 1-3 ехать в «Мэдисон Сквер Гарден» было бы очень нелегко.

— В НХЛ вы выиграли две «Везины» (приз лучшему вратарю сезона), чемпионство. Какая мотивация будет сейчас?

— Меня мотивируют не призы и награды. Мной движет любовь к своему ремеслу. Мне 35, но в душе я тот же мальчишка, который любил хоккей в 5, 7 лет и который не замечает течение времени, когда выходит на лед.

— Видели ли новость, что в заметке о финале на сайте ИИХФ не упомянули ни вас, ни Тарасенко с Куликовым? Насколько это неприятно — в Америке вас носят на руках, а в Европе делают вид, что россиян в хоккее не существует?

— Я думаю, не стоит реагировать на мнение и позицию каждой отдельной организации или отдельных личностей. Каждый имеет право на ведение своих дел, как он считает нужным.

— Какие планы на отдых, где планируете провести время перед подготовкой к сезону?

— В ближайшее время поедем всей семьей домой в Россию. Уже жду не дождусь начала летней подготовки.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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