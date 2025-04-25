Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)
Голы: Бучневич — 1 (Снаггерад, Фаулер), 0:48 — 1:0. Бучневич — 2 (бол., Томас, Фаулер), 3:11 — 2:0. Фаулер — 1 (Томас, Бучневич), 15:51 — 3:0. Густафссон — 1 (Андерсон-Долан, Бэррон), 44:32 — 3:1. Бучневич — 3 (Томас), 45:24 — 4:1. Кайру — 2 (бол., Фаулер), 47:56 — 5:1. Торопченко — 1 (Нейберс, Факса), 50:32 — 6:1. Пионк — 1 (бол., Миллер, Эпплтон), 52:50 — 6:2. Парэйко — 1 (бол., Фаулер, Нейберс), 56:17 — 7:2.
Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 50:32).
Штраф: 22 — 40.
Броски: 28 (15+6+7) — 18 (7+7+4).
Наши: Бучневич (18.58/5/+3), Торопченко (12.46/1/+1) — Наместников (14.07/0/0).
25 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
Счет в серии: 1-2.
Сезон-2024/25 стал худшим для Павла Бучневича по результативности за четыре года в «Сент-Луисе». Если ранее он выбивал более очка за игру, то в этом сезоне набрал лишь 57 очков в 76 матчах. Зато в плей-офф россиянин неплохо разошелся.
Сегодняшний матч был во многом определяющим для «Сент-Луиса». Проигрываешь — и вот счет в серии с мощным «Виннипегом» стал бы уже 0-3. Допускать такого никто в составе «блюзменов» не хотел. Особенно Павел.
Первый гол он забил уже на 48-й секунде. Шайба беспорядочно металась по вратарской, а Бучневич стал самым расторопным из всей толпы игроков.
Но и этого ему оказалось мало: спустя две с половиной минуты Бучневич уже оформил дубль, реализовав удаление Люка Шенна. Роберт Томас вложил шайбу буквально в крюк россиянину: после подставления та оказалась в воротах Хеллебайка.
В концовке периода Павел оформил еще и ассист на гол Кэма Фаулера. Так, на первый перерыв «Сент-Луис» ушел, ведя в счете 3:0. На второй команды ушли при том же счете. А вот настоящая голевая феерия началась в заключительном игровом отрезке.
В самом начале третьего периода Давид Густафссон сократил отставание «Джетс» до двух шайб. Однако уже через минуту Бучневич восстановил паритет. Большой вклад в третью шайбу российского форварда внесли Коннор Хеллебайк и Роберт Томас. Первый замешкался за воротами, второй этим воспользовался и скинул шайбу Бучневичу на пустые ворота.
Теперь российский форвард — пятый бомбардир в плей-офф НХЛ. На его счету шесть (3+3) очков в трех матчах. Удивительно, что выше него в этом списке находится защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер. У него семь (1+6) очков.
Не обошлось без гола и у второго россиянина в составе «Блюз». Алексей Торопченко переправил шайбу в ворота после прострела Джейка Неборса. Для Алексея этот гол стал первым в плей-офф НХЛ. Ранее на его счету было лишь два ассиста в 14 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
|2 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|25.04
|01:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|0 : 2
|25.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 3 ОТ
|25.04
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|5 : 2
|25.04
|04:30
|
Сент-Луис – Виннипег
|7 : 2