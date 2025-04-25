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Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»

Бучневич сделал хет-трик в матче Кубка Стэнли с «Виннипегом»
Егор Сергеев
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Павел Бучневич (№89) и Роберт Томас в матче «Сент-Луис» — «Виннипег» (7:2) 25 апреля.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Павел Бучневич забросил три шайбы в ворота «Виннипега».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)
Голы: Бучневич — 1 (Снаггерад, Фаулер), 0:48 — 1:0. Бучневич — 2 (бол., Томас, Фаулер), 3:11 — 2:0. Фаулер — 1 (Томас, Бучневич), 15:51 — 3:0. Густафссон — 1 (Андерсон-Долан, Бэррон), 44:32 — 3:1. Бучневич — 3 (Томас), 45:24 — 4:1. Кайру — 2 (бол., Фаулер), 47:56 — 5:1. Торопченко — 1 (Нейберс, Факса), 50:32 — 6:1. Пионк — 1 (бол., Миллер, Эпплтон), 52:50 — 6:2. Парэйко — 1 (бол., Фаулер, Нейберс), 56:17 — 7:2.
Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 50:32).
Штраф: 22 — 40.
Броски: 28 (15+6+7) — 18 (7+7+4).
Наши: Бучневич (18.58/5/+3), Торопченко (12.46/1/+1) — Наместников (14.07/0/0).
25 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
Счет в серии: 1-2.

Сезон-2024/25 стал худшим для Павла Бучневича по результативности за четыре года в «Сент-Луисе». Если ранее он выбивал более очка за игру, то в этом сезоне набрал лишь 57 очков в 76 матчах. Зато в плей-офф россиянин неплохо разошелся.

Сегодняшний матч был во многом определяющим для «Сент-Луиса». Проигрываешь — и вот счет в серии с мощным «Виннипегом» стал бы уже 0-3. Допускать такого никто в составе «блюзменов» не хотел. Особенно Павел.

Первый гол он забил уже на 48-й секунде. Шайба беспорядочно металась по вратарской, а Бучневич стал самым расторопным из всей толпы игроков.

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Но и этого ему оказалось мало: спустя две с половиной минуты Бучневич уже оформил дубль, реализовав удаление Люка Шенна. Роберт Томас вложил шайбу буквально в крюк россиянину: после подставления та оказалась в воротах Хеллебайка.

В концовке периода Павел оформил еще и ассист на гол Кэма Фаулера. Так, на первый перерыв «Сент-Луис» ушел, ведя в счете 3:0. На второй команды ушли при том же счете. А вот настоящая голевая феерия началась в заключительном игровом отрезке.

В самом начале третьего периода Давид Густафссон сократил отставание «Джетс» до двух шайб. Однако уже через минуту Бучневич восстановил паритет. Большой вклад в третью шайбу российского форварда внесли Коннор Хеллебайк и Роберт Томас. Первый замешкался за воротами, второй этим воспользовался и скинул шайбу Бучневичу на пустые ворота.

Теперь российский форвард — пятый бомбардир в плей-офф НХЛ. На его счету шесть (3+3) очков в трех матчах. Удивительно, что выше него в этом списке находится защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер. У него семь (1+6) очков.

Не обошлось без гола и у второго россиянина в составе «Блюз». Алексей Торопченко переправил шайбу в ворота после прострела Джейка Неборса. Для Алексея этот гол стал первым в плей-офф НХЛ. Ранее на его счету было лишь два ассиста в 14 матчах.

Павел Бучневич
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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_ - _
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_ - _
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
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6 - 2
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
_ - _
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
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1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
3. Флорида - Тампа-Бэй
_ - _
4. Флорида - Тампа-Бэй
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 2
1. Вегас - Миннесота
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4. Миннесота - Вегас
_ - _
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_ - _
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
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3 - 2
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2 - 3
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_ - _
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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1. Даллас - Колорадо
1 - 5
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