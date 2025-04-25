Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»

Павел Бучневич забросил три шайбы в ворота «Виннипега».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)

Голы: Бучневич — 1 (Снаггерад, Фаулер), 0:48 — 1:0. Бучневич — 2 (бол., Томас, Фаулер), 3:11 — 2:0. Фаулер — 1 (Томас, Бучневич), 15:51 — 3:0. Густафссон — 1 (Андерсон-Долан, Бэррон), 44:32 — 3:1. Бучневич — 3 (Томас), 45:24 — 4:1. Кайру — 2 (бол., Фаулер), 47:56 — 5:1. Торопченко — 1 (Нейберс, Факса), 50:32 — 6:1. Пионк — 1 (бол., Миллер, Эпплтон), 52:50 — 6:2. Парэйко — 1 (бол., Фаулер, Нейберс), 56:17 — 7:2.

Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 50:32).

Штраф: 22 — 40.

Броски: 28 (15+6+7) — 18 (7+7+4).

Наши: Бучневич (18.58/5/+3), Торопченко (12.46/1/+1) — Наместников (14.07/0/0).

25 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

Сезон-2024/25 стал худшим для Павла Бучневича по результативности за четыре года в «Сент-Луисе». Если ранее он выбивал более очка за игру, то в этом сезоне набрал лишь 57 очков в 76 матчах. Зато в плей-офф россиянин неплохо разошелся.

Сегодняшний матч был во многом определяющим для «Сент-Луиса». Проигрываешь — и вот счет в серии с мощным «Виннипегом» стал бы уже 0-3. Допускать такого никто в составе «блюзменов» не хотел. Особенно Павел.

Первый гол он забил уже на 48-й секунде. Шайба беспорядочно металась по вратарской, а Бучневич стал самым расторопным из всей толпы игроков.

Но и этого ему оказалось мало: спустя две с половиной минуты Бучневич уже оформил дубль, реализовав удаление Люка Шенна. Роберт Томас вложил шайбу буквально в крюк россиянину: после подставления та оказалась в воротах Хеллебайка.

В концовке периода Павел оформил еще и ассист на гол Кэма Фаулера. Так, на первый перерыв «Сент-Луис» ушел, ведя в счете 3:0. На второй команды ушли при том же счете. А вот настоящая голевая феерия началась в заключительном игровом отрезке.

В самом начале третьего периода Давид Густафссон сократил отставание «Джетс» до двух шайб. Однако уже через минуту Бучневич восстановил паритет. Большой вклад в третью шайбу российского форварда внесли Коннор Хеллебайк и Роберт Томас. Первый замешкался за воротами, второй этим воспользовался и скинул шайбу Бучневичу на пустые ворота.

Теперь российский форвард — пятый бомбардир в плей-офф НХЛ. На его счету шесть (3+3) очков в трех матчах. Удивительно, что выше него в этом списке находится защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер. У него семь (1+6) очков.