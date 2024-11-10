«Овечкин танцевал после финальной сирены». В Америке уже считают дни до падения рекорда Гретцки
Минувшей ночью «Вашингтон» уничтожил «Сент-Луис» в игре регулярного чемпионата НХЛ (8:1), а капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин вновь отличился. На счету россиянина дубль: в нынешнем сезоне он отметился уже 10 голами и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на расстояние 31 точного броска.
The Washington Post: «При наличии Овечкина даже самая мрачная реализация большинства не может быть нейтрализована»
«Под предводительством Овечкина «Вашингтон» разгромил «Блюз» со счетом 8:1. Во втором периоде Александр забросил шайбу после передач Дилана Строума и Алексея Протаса, выведя команду вперед впервые в матче — больше и не понадобилось. Джордан Биннингтон (голкипер «Сент-Луиса». — Прим. «СЭ») мог только оглядываться и смотреть, как шайба летит в его ворота. У Алекса Овечкина есть способ регулярно проделывать это с вратарями. В начале третьего периода «Кэпиталз» заработали большинство после фола на Пьер-Люке Дюбуа. Перед матчем «Вашингтон» был на последнем месте в лиге по игре с численным преимуществом, но при наличии Овечкина даже самая мрачная реализация большинства не может быть полностью нейтрализована.
Алекс, ожидавший передачу на левом краю после шквала моментов у ворот Биннингтона, получил пас из центра Дилана Строума и оказался перед открытыми воротами. Вратарь «Сент-Луиса» потерял их: метнувшись в створ, он увидел, как вторая шайба капитана «Кэпиталз» в игре и 863-я в карьере отправляется в сетку».
The Hockey News: «Овечкин заставил свою команду действовать»
«Субботняя игра с «Сент-Луис Блюз» была именно той игрой, которую искали Алекс Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз». После несколько вялого начала игры капитан заставил свою команду действовать, нападение стало активнее создавать моменты, и игра в большинстве наконец-то наладилась. Во втором периоде при счете 1:1 Александр завершил безупречную комбинацию после передач Алексея Протаса и Дилана Строума, выведя свою команду вперед.
Однако на этом Великая Восьмерка не закончил: он наконец помог коллективу реализовать большинство, забросив после хорошего паса Строума. Теперь у Овечкина 10 шайб в нынешнем сезоне, и ему не хватает всего 32, чтобы обойти Уэйна Гретцки. По текущему графику он закончит сезон с 59 голами. Его первая шайба в игре стала победной — ему надо еще пять таких бросков, чтобы обойти Яромира Ягра (135) и стать автором наибольшего количества победных голов в НХЛ».
RMNB: 27 февраля 2025 года Овечкин побьет рекорд
«Овечкин продолжил невероятный старт сезона-2024/25, отметившись еще два раза в матче против «Сент-Луиса», который закончился разгромной победой 8:1. 39-летняя суперзвезда теперь отстает от Уэйна Гретцки на 31 точный бросок и входит в число лидеров по количеству голов в истории НХЛ. Если он сохранит свой стремительный темп в 0,71 шайбы за игру, то 27 февраля 2025 года в матче против «Блюз» побьет рекорд.
Первый гол россиянина пришелся на 7:42 второго периода — бросок был настолько сильным, что шайба застряла в сетке ворот. Судье пришлось приложить немало усилий для ее «спасения». Победа «Вашингтона» была настолько убедительной, что Овечкин танцевал после финальной сирены. 10 голов Александра в этом сезоне были забиты на 31 игру раньше, чем в прошлом году».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|10
|7
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|13
|5
|8
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 7