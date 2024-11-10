«Овечкин танцевал после финальной сирены». В Америке уже считают дни до падения рекорда Гретцки

Ждут февраля.

Минувшей ночью «Вашингтон» уничтожил «Сент-Луис» в игре регулярного чемпионата НХЛ (8:1), а капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин вновь отличился. На счету россиянина дубль: в нынешнем сезоне он отметился уже 10 голами и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на расстояние 31 точного броска.

The Washington Post: «При наличии Овечкина даже самая мрачная реализация большинства не может быть нейтрализована»

«Под предводительством Овечкина «Вашингтон» разгромил «Блюз» со счетом 8:1. Во втором периоде Александр забросил шайбу после передач Дилана Строума и Алексея Протаса, выведя команду вперед впервые в матче — больше и не понадобилось. Джордан Биннингтон (голкипер «Сент-Луиса». — Прим. «СЭ») мог только оглядываться и смотреть, как шайба летит в его ворота. У Алекса Овечкина есть способ регулярно проделывать это с вратарями. В начале третьего периода «Кэпиталз» заработали большинство после фола на Пьер-Люке Дюбуа. Перед матчем «Вашингтон» был на последнем месте в лиге по игре с численным преимуществом, но при наличии Овечкина даже самая мрачная реализация большинства не может быть полностью нейтрализована.

Алекс, ожидавший передачу на левом краю после шквала моментов у ворот Биннингтона, получил пас из центра Дилана Строума и оказался перед открытыми воротами. Вратарь «Сент-Луиса» потерял их: метнувшись в створ, он увидел, как вторая шайба капитана «Кэпиталз» в игре и 863-я в карьере отправляется в сетку».

The Hockey News: «Овечкин заставил свою команду действовать»

«Субботняя игра с «Сент-Луис Блюз» была именно той игрой, которую искали Алекс Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз». После несколько вялого начала игры капитан заставил свою команду действовать, нападение стало активнее создавать моменты, и игра в большинстве наконец-то наладилась. Во втором периоде при счете 1:1 Александр завершил безупречную комбинацию после передач Алексея Протаса и Дилана Строума, выведя свою команду вперед.

Однако на этом Великая Восьмерка не закончил: он наконец помог коллективу реализовать большинство, забросив после хорошего паса Строума. Теперь у Овечкина 10 шайб в нынешнем сезоне, и ему не хватает всего 32, чтобы обойти Уэйна Гретцки. По текущему графику он закончит сезон с 59 голами. Его первая шайба в игре стала победной — ему надо еще пять таких бросков, чтобы обойти Яромира Ягра (135) и стать автором наибольшего количества победных голов в НХЛ».

RMNB: 27 февраля 2025 года Овечкин побьет рекорд

«Овечкин продолжил невероятный старт сезона-2024/25, отметившись еще два раза в матче против «Сент-Луиса», который закончился разгромной победой 8:1. 39-летняя суперзвезда теперь отстает от Уэйна Гретцки на 31 точный бросок и входит в число лидеров по количеству голов в истории НХЛ. Если он сохранит свой стремительный темп в 0,71 шайбы за игру, то 27 февраля 2025 года в матче против «Блюз» побьет рекорд.

Первый гол россиянина пришелся на 7:42 второго периода — бросок был настолько сильным, что шайба застряла в сетке ворот. Судье пришлось приложить немало усилий для ее «спасения». Победа «Вашингтона» была настолько убедительной, что Овечкин танцевал после финальной сирены. 10 голов Александра в этом сезоне были забиты на 31 игру раньше, чем в прошлом году».