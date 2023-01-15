Кучеров набирает очки как машина. Его «Тампа» обыграла самую русскую команду НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Голы: Питлик — 2 (Торопченко), 2:39 — 1:0. Пойнт — 24 (Пербикс), 12:22 — 1:1. Пойнт — 25 (бол., Стэмкос, Кучеров), 16:43 — 1:2. Пербикс — 4 (Сергачев, Пойнт), 32:44 — 1:3. Бучневич — 15 (Кайру, Томас), 33:55 — 2:3. Киллорн — 14 (Хагель), 38:22 — 2:4.
Вратари: Биннингтон (57:23 — 58:00) — Василевский.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (7+11+7) — 30 (9+13+8).
Наши: Александров (8.30/1/+1), Барбашев (18.06/1/-1), Бучневич (20.43/1/+1), Торопченко (11.19/1/-1) — Кучеров (16.28/2/+2), Наместников (9.27/0/-1), Сергачев (24.35/2/+1).
15 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Сент-Луис», обескровленный травмами Владимира Тарасенко и Райана О'Райли, принимал дома «Тампу» и во втором матче подряд остался без очков. Уже на второй минуте хозяева открыли счет и распечатали Андрея Василевского, но «Лайтнинг» довольно быстро переломили ход встречи. «Тампа» все больше набирает ход, и в последних десяти играх одержала семь побед.
На гол Тайлера Питлика дублем ответил Брэйден Поинт, а реализовать большинство ему помог Никита Кучеров. Российский форвард здорово отобрал шайбу за воротами, набрал очки в пятом матче подряд, и на этом отрезке у него 9 (4+5) баллов. Никита, как и вся команда, старался весь матч вывести Стивена Стэмкоса на 500-й гол в карьере, но канадец не реализовал несколько убойных моментов.
Павел Бучневич заставил соперников немного понервничать, сократив отставание до одной шайбы, но гол россиянина оказался последним для его команды. В такой непростой период Павел стал реальным лидером «Блюз» и идет по шикарному графику. В 35 матчах на счету форварда стало 37 (15+22) очков, и где-то в Нью-Йорке рвут на себе волосы боссы «Рейнджерс». Бучневич невероятно хорош на обеих сторонах площадки, а точность его броска прочувствовал и Василевский.
Еще один россиянин «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился четвертой результативной передачей в сезоне. Пока «блюзменам» приходится непросто. На отсутствие стабильности наслоились еще и травмы важных игроков. Не помогает даже внушительная домашняя серия, которая продлится еще четыре матча. Крэйгу Беруби придется очень сильно постараться, чтобы повторить сказку 2019 года.
Дерзкие «Кракены»
«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)
Голы: Спронг — 14 (Гики, Танев), 2:50 — 0:1. Тэйвз — 12 (Рэддиш, С. Джонс), 4:40 — 1:1. Бенайерс — 17 (Данн), 9:30 — 1:2. Маккэн — 20 (Донато), 10:46 — 1:3. Бураковски — 12 (Бенайерс, Эберле), 12:08 — 1:4. Толванен — 7 (Гурд, Бьоркстранд), 12:45 — 1:5. Маккэн — 21 (Донато, Веннберг), 13:11 — 1:6. Филлипс — 1 (Дикинсон), 30:45 — 2:6. Доми — 13 (бол., Рэддиш, С. Джонс), 40:51 — 3:6. Маккэн — 22 (Ларссон, Веннберг), 41:54 — 3:7. Бьоркстранд — 7 (Олексяк, Гурд), 42:37 — 3:8. Рэддиш — 12 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 56:50 — 4:8. Кейн — 8 (Доми), 59:45 — 5:8.
Вратари: Мразек (Стэлок, 12:08) — Джонс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (8+8+11) — 30 (11+10+9).
15 января. Чикаго. United Center. 20 075 зрителей.
«Сиэтл», который еще в прошлом сезоне был объектом для насмешек, продолжает шуметь в лиге. Молодая команда одержала восьмую победу подряд в основное время. При этом «Кракены» вновь вошли в историю. В рамках большой выездной серии они одержали семь побед в семи матчах, и это лучший результат в истории НХЛ в контексте одного выезда.
Очередной жертвой «Сиэтла» стал «Чикаго», правда, команды решили полностью сыграть без обороны. В матче было заброшено 13 шайб, а в первом периоде «Блэкхоукс» подошли к краю пропасти. «Ястребы» умудрились пропустить шесть голов после семи бросков и поменять Петра Мразека на Алекса Стэлока уже на 12-й минуте. Главным героем в составе «Кракен» стал нападающий Джаред Маккан, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ.
Удивительно, но «Чикаго» сумел сохранить лицо. После провального старта хозяева не сдались и старались максимально сократить отставание. Команде пять раз удалось огорчить Мартина Джонса, а голом отметился даже Патрик Кейн, который наконец-то восстановился после травмы. Трехматчевая победная серия «ястребов» прервалась с треском, но против такого горячего «Сиэтла» шансов было мало. Команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе с 56 очками в 42 играх, и это серьезная заявка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|27
|16
|61
|2
|Нью-Джерси
|43
|28
|15
|59
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Айлендерс
|44
|23
|21
|49
|6
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|7
|Филадельфия
|43
|18
|25
|43
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|33
|9
|70
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|55
|4
|Баффало
|41
|21
|20
|44
|5
|Флорида
|44
|20
|24
|44
|6
|Детройт
|41
|18
|23
|43
|7
|Оттава
|42
|19
|23
|41
|8
|Монреаль
|43
|17
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
|5
|Сент-Луис
|44
|21
|23
|45
|6
|Нэшвилл
|42
|19
|23
|44
|7
|Аризона
|42
|13
|29
|31
|8
|Чикаго
|41
|11
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|28
|16
|58
|2
|Сиэтл
|42
|26
|16
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|42
|17
|25
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|3 : 5
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|2 : 4
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|5 : 8
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|3 : 4
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|41
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|33
|2.25