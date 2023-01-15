Кучеров набирает очки как машина. Его «Тампа» обыграла самую русскую команду НХЛ

Обзор матчей НХЛ за 15 января.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы: Питлик — 2 (Торопченко), 2:39 — 1:0. Пойнт — 24 (Пербикс), 12:22 — 1:1. Пойнт — 25 (бол., Стэмкос, Кучеров), 16:43 — 1:2. Пербикс — 4 (Сергачев, Пойнт), 32:44 — 1:3. Бучневич — 15 (Кайру, Томас), 33:55 — 2:3. Киллорн — 14 (Хагель), 38:22 — 2:4.

Вратари: Биннингтон (57:23 — 58:00) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (7+11+7) — 30 (9+13+8).

Наши: Александров (8.30/1/+1), Барбашев (18.06/1/-1), Бучневич (20.43/1/+1), Торопченко (11.19/1/-1) — Кучеров (16.28/2/+2), Наместников (9.27/0/-1), Сергачев (24.35/2/+1).

15 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Сент-Луис», обескровленный травмами Владимира Тарасенко и Райана О'Райли, принимал дома «Тампу» и во втором матче подряд остался без очков. Уже на второй минуте хозяева открыли счет и распечатали Андрея Василевского, но «Лайтнинг» довольно быстро переломили ход встречи. «Тампа» все больше набирает ход, и в последних десяти играх одержала семь побед.

На гол Тайлера Питлика дублем ответил Брэйден Поинт, а реализовать большинство ему помог Никита Кучеров. Российский форвард здорово отобрал шайбу за воротами, набрал очки в пятом матче подряд, и на этом отрезке у него 9 (4+5) баллов. Никита, как и вся команда, старался весь матч вывести Стивена Стэмкоса на 500-й гол в карьере, но канадец не реализовал несколько убойных моментов.

Павел Бучневич заставил соперников немного понервничать, сократив отставание до одной шайбы, но гол россиянина оказался последним для его команды. В такой непростой период Павел стал реальным лидером «Блюз» и идет по шикарному графику. В 35 матчах на счету форварда стало 37 (15+22) очков, и где-то в Нью-Йорке рвут на себе волосы боссы «Рейнджерс». Бучневич невероятно хорош на обеих сторонах площадки, а точность его броска прочувствовал и Василевский.

Еще один россиянин «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился четвертой результативной передачей в сезоне. Пока «блюзменам» приходится непросто. На отсутствие стабильности наслоились еще и травмы важных игроков. Не помогает даже внушительная домашняя серия, которая продлится еще четыре матча. Крэйгу Беруби придется очень сильно постараться, чтобы повторить сказку 2019 года.

Дерзкие «Кракены»

«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)

Голы: Спронг — 14 (Гики, Танев), 2:50 — 0:1. Тэйвз — 12 (Рэддиш, С. Джонс), 4:40 — 1:1. Бенайерс — 17 (Данн), 9:30 — 1:2. Маккэн — 20 (Донато), 10:46 — 1:3. Бураковски — 12 (Бенайерс, Эберле), 12:08 — 1:4. Толванен — 7 (Гурд, Бьоркстранд), 12:45 — 1:5. Маккэн — 21 (Донато, Веннберг), 13:11 — 1:6. Филлипс — 1 (Дикинсон), 30:45 — 2:6. Доми — 13 (бол., Рэддиш, С. Джонс), 40:51 — 3:6. Маккэн — 22 (Ларссон, Веннберг), 41:54 — 3:7. Бьоркстранд — 7 (Олексяк, Гурд), 42:37 — 3:8. Рэддиш — 12 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 56:50 — 4:8. Кейн — 8 (Доми), 59:45 — 5:8.

Вратари: Мразек (Стэлок, 12:08) — Джонс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (8+8+11) — 30 (11+10+9).

15 января. Чикаго. United Center. 20 075 зрителей.

«Сиэтл», который еще в прошлом сезоне был объектом для насмешек, продолжает шуметь в лиге. Молодая команда одержала восьмую победу подряд в основное время. При этом «Кракены» вновь вошли в историю. В рамках большой выездной серии они одержали семь побед в семи матчах, и это лучший результат в истории НХЛ в контексте одного выезда.

Очередной жертвой «Сиэтла» стал «Чикаго», правда, команды решили полностью сыграть без обороны. В матче было заброшено 13 шайб, а в первом периоде «Блэкхоукс» подошли к краю пропасти. «Ястребы» умудрились пропустить шесть голов после семи бросков и поменять Петра Мразека на Алекса Стэлока уже на 12-й минуте. Главным героем в составе «Кракен» стал нападающий Джаред Маккан, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ.