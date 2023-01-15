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Сегодня, 09:30

Кучеров набирает очки как машина. Его «Тампа» обыграла самую русскую команду НХЛ

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports
Обзор матчей НХЛ за 15 января.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Голы: Питлик — 2 (Торопченко), 2:39 — 1:0. Пойнт — 24 (Пербикс), 12:22 — 1:1. Пойнт — 25 (бол., Стэмкос, Кучеров), 16:43 — 1:2. Пербикс — 4 (Сергачев, Пойнт), 32:44 — 1:3. Бучневич — 15 (Кайру, Томас), 33:55 — 2:3. Киллорн — 14 (Хагель), 38:22 — 2:4.
Вратари: Биннингтон (57:23 — 58:00) — Василевский.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (7+11+7) — 30 (9+13+8).
Наши: Александров (8.30/1/+1), Барбашев (18.06/1/-1), Бучневич (20.43/1/+1), Торопченко (11.19/1/-1) — Кучеров (16.28/2/+2), Наместников (9.27/0/-1), Сергачев (24.35/2/+1).
15 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Сент-Луис», обескровленный травмами Владимира Тарасенко и Райана О'Райли, принимал дома «Тампу» и во втором матче подряд остался без очков. Уже на второй минуте хозяева открыли счет и распечатали Андрея Василевского, но «Лайтнинг» довольно быстро переломили ход встречи. «Тампа» все больше набирает ход, и в последних десяти играх одержала семь побед.

На гол Тайлера Питлика дублем ответил Брэйден Поинт, а реализовать большинство ему помог Никита Кучеров. Российский форвард здорово отобрал шайбу за воротами, набрал очки в пятом матче подряд, и на этом отрезке у него 9 (4+5) баллов. Никита, как и вся команда, старался весь матч вывести Стивена Стэмкоса на 500-й гол в карьере, но канадец не реализовал несколько убойных моментов.

Павел Бучневич заставил соперников немного понервничать, сократив отставание до одной шайбы, но гол россиянина оказался последним для его команды. В такой непростой период Павел стал реальным лидером «Блюз» и идет по шикарному графику. В 35 матчах на счету форварда стало 37 (15+22) очков, и где-то в Нью-Йорке рвут на себе волосы боссы «Рейнджерс». Бучневич невероятно хорош на обеих сторонах площадки, а точность его броска прочувствовал и Василевский.

Еще один россиянин «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился четвертой результативной передачей в сезоне. Пока «блюзменам» приходится непросто. На отсутствие стабильности наслоились еще и травмы важных игроков. Не помогает даже внушительная домашняя серия, которая продлится еще четыре матча. Крэйгу Беруби придется очень сильно постараться, чтобы повторить сказку 2019 года.

Александр Овечкин (справа). Овечкин наконец забил и повторил исторический рекорд! Но «Вашингтон» провалился и опять проиграл аутсайдеру

Дерзкие «Кракены»

«Чикаго» — «Сиэтл» — 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)
Голы: Спронг — 14 (Гики, Танев), 2:50 — 0:1. Тэйвз — 12 (Рэддиш, С. Джонс), 4:40 — 1:1. Бенайерс — 17 (Данн), 9:30 — 1:2. Маккэн — 20 (Донато), 10:46 — 1:3. Бураковски — 12 (Бенайерс, Эберле), 12:08 — 1:4. Толванен — 7 (Гурд, Бьоркстранд), 12:45 — 1:5. Маккэн — 21 (Донато, Веннберг), 13:11 — 1:6. Филлипс — 1 (Дикинсон), 30:45 — 2:6. Доми — 13 (бол., Рэддиш, С. Джонс), 40:51 — 3:6. Маккэн — 22 (Ларссон, Веннберг), 41:54 — 3:7. Бьоркстранд — 7 (Олексяк, Гурд), 42:37 — 3:8. Рэддиш — 12 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 56:50 — 4:8. Кейн — 8 (Доми), 59:45 — 5:8.
Вратари: Мразек (Стэлок, 12:08) — Джонс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (8+8+11) — 30 (11+10+9).
15 января. Чикаго. United Center. 20 075 зрителей.

«Сиэтл», который еще в прошлом сезоне был объектом для насмешек, продолжает шуметь в лиге. Молодая команда одержала восьмую победу подряд в основное время. При этом «Кракены» вновь вошли в историю. В рамках большой выездной серии они одержали семь побед в семи матчах, и это лучший результат в истории НХЛ в контексте одного выезда.

Очередной жертвой «Сиэтла» стал «Чикаго», правда, команды решили полностью сыграть без обороны. В матче было заброшено 13 шайб, а в первом периоде «Блэкхоукс» подошли к краю пропасти. «Ястребы» умудрились пропустить шесть голов после семи бросков и поменять Петра Мразека на Алекса Стэлока уже на 12-й минуте. Главным героем в составе «Кракен» стал нападающий Джаред Маккан, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ.

Удивительно, но «Чикаго» сумел сохранить лицо. После провального старта хозяева не сдались и старались максимально сократить отставание. Команде пять раз удалось огорчить Мартина Джонса, а голом отметился даже Патрик Кейн, который наконец-то восстановился после травмы. Трехматчевая победная серия «ястребов» прервалась с треском, но против такого горячего «Сиэтла» шансов было мало. Команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе с 56 очками в 42 играх, и это серьезная заявка.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Сиэтл Кракен
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 27 16 61
2 Нью-Джерси 43 28 15 59
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 42 13 29 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 42 17 25 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
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Айлендерс – Монреаль
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Вашингтон – Филадельфия
 1 : 3
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Детройт – Коламбус
 3 : 4
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
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Миннесота – Аризона
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 3 : 5
15.01 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 2 : 4
15.01 04:00
Чикаго – Сиэтл
 5 : 8
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Вегас – Эдмонтон
 3 : 4
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 68
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

41 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

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