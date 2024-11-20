У Капризова — четвертый дубль за два месяца. Он продолжает гонку за звание лучшего бомбардира
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы: Хартман — 4 (Росси, Фэйбер), 12:24 — 0:1. Перунович — 2 (Кайру, Болдюк), 24:48 — 1:1. Капризов — 12 (Миддлтон, Болди), 46:07 — 1:2. Нейберс — 6 (бол., Бучневич, Томас), 50:37 — 2:2. Бродин — 2 (Сперджен, Юханссон), 53:44 — 2:3. Капризов — 13 (п.в.), 58:37 — 2:4.
Вратари: Биннингтон (58:07 — 58:37) — Густавссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (9+8+7) — 28 (7+11+10).
Наши: Бучневич (20.41/1/-2), Торопченко (13.37/1/-1) — Капризов (21.58/4/+2), Тренин (14.13/0/0), Хуснутдинов (11.43/0/0).
20 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.
Ну а в самой концовке Капризов лишил «Сент-Луис» шансов на спасение и поставил точку в матче голом в пустые ворота. За полторы минуты до финальной сирены Кирилл удачно пробил борт, не дав закрыть зону Джордану Кайру, и спокойно поразил цель точным броском из средней зоны.
Благодаря очередному дублю россиянин вырвался на первое место в сезоне по количеству матчей с двумя и более набранными очками (12). А еще воспитанник «Кузни» отличился результативным баллом в десятом выездном матче подряд. Ранее подобное достижение в истории «Миннесоты» покорялось лишь Йоэлю Эрикссону Эку и Эрику Стаалу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4