Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:00

У Капризова — четвертый дубль за два месяца. Он продолжает гонку за звание лучшего бомбардира

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сент-Луисом»
Иван Богун
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Капризов празднует свой гол в матче «Сент-Луис» — «Миннесота» (2:4). 20 ноября 2024 год.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Два гола россиянина помогли «Дикарям» обыграть в гостях «Сент-Луис».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы: Хартман — 4 (Росси, Фэйбер), 12:24 — 0:1. Перунович — 2 (Кайру, Болдюк), 24:48 — 1:1. Капризов — 12 (Миддлтон, Болди), 46:07 — 1:2. Нейберс — 6 (бол., Бучневич, Томас), 50:37 — 2:2. Бродин — 2 (Сперджен, Юханссон), 53:44 — 2:3. Капризов — 13 (п.в.), 58:37 — 2:4.
Вратари: Биннингтон (58:07 — 58:37) — Густавссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (9+8+7) — 28 (7+11+10).
Наши: Бучневич (20.41/1/-2), Торопченко (13.37/1/-1) — Капризов (21.58/4/+2), Тренин (14.13/0/0), Хуснутдинов (11.43/0/0).
20 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

В ноябре Нэйтан Маккиннон вправе заявить, что ему надоели российские бомбардиры. Если в прошлом сезоне ему пришлось бодаться за упущенный в итоге «Арт Росс» с Никитой Кучеровым, то в этой регулярке ему не дает расслабиться в бомбардирской гонке Кирилл Капризов.
До начала очередного игрового дня канадец опережал парня с Кузбасса на три очка. Однако после трех дней отдыха Долларовый Кирилл зажег в первой встрече четырехматчевого выезда с «Сент-Луисом» и сократил отставание до минимума, сделав четвертый голевой дубль за неполные два месяца.
Зажег сибиряк в третьем периоде, когда на табло достаточно давно горел счет 1:1. На 47-й минуте он прикатил на пятак и в борьбе с Райаном Сутером удачно подставил клюшку под бросок Джейкоба Миддлтона, продлив свою результативную серию до шести матчей.
Вот только победным его гол не стал. Спустя несколько минут «Блюзмены» сумели реализовать большинство после удаления Мэтта Болди. К счастью для «Дикарей», выйти вперед в матче хозяева не сумели, а через три минуты гостям удалось забросить благодаря мощному щелчку Йонаса Бродина и ошибке Джордана Биннингтона, не прикрывшего ближний угол.

Ну а в самой концовке Капризов лишил «Сент-Луис» шансов на спасение и поставил точку в матче голом в пустые ворота. За полторы минуты до финальной сирены Кирилл удачно пробил борт, не дав закрыть зону Джордану Кайру, и спокойно поразил цель точным броском из средней зоны.

Благодаря очередному дублю россиянин вырвался на первое место в сезоне по количеству матчей с двумя и более набранными очками (12). А еще воспитанник «Кузни» отличился результативным баллом в десятом выездном матче подряд. Ранее подобное достижение в истории «Миннесоты» покорялось лишь Йоэлю Эрикссону Эку и Эрику Стаалу.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
Читайте также
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Капризов продлил до 10 выездных матчей результативную серию в НХЛ
98 процентов опрошенных игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки
«Это отстой». Овечкин сделал дубль, но закончил матч из-за травмы
Рыбин: «Мне без разницы, когда Овечкин побьет результат Гретцки — это будет рекорд на десятилетия»
Мостовой назвал сумасшедшим настрой Овечкина в этом сезоне
Все о 1000 очков Макдэвида в НХЛ: Коннор намного обгоняет Кросби и Овечкина, сильно впереди — только Гретцки и Лемье
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкина не сломать, рекорд Гретцки все равно будет побит
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 19 12 7 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Калгари 19 10 9 23
4 Эдмонтон 20 10 10 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 03:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
20.11 03:00
Оттава – Эдмонтон
 2 : 5
20.11 04:00
Сент-Луис – Миннесота
 2 : 4
20.11 04:00
Виннипег – Флорида
 6 : 3
20.11 04:30
Чикаго – Анахайм
 2 : 3
20.11 05:00
Калгари – Айлендерс
2 : 1 Б
20.11 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
3 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости