Два гола россиянина помогли «Дикарям» обыграть в гостях «Сент-Луис».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Хартман — 4 (Росси, Фэйбер), 12:24 — 0:1. Перунович — 2 (Кайру, Болдюк), 24:48 — 1:1. Капризов — 12 (Миддлтон, Болди), 46:07 — 1:2. Нейберс — 6 (бол., Бучневич, Томас), 50:37 — 2:2. Бродин — 2 (Сперджен, Юханссон), 53:44 — 2:3. Капризов — 13 (п.в.), 58:37 — 2:4.

Вратари: Биннингтон (58:07 — 58:37) — Густавссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+8+7) — 28 (7+11+10).

Наши: Бучневич (20.41/1/-2), Торопченко (13.37/1/-1) — Капризов (21.58/4/+2), Тренин (14.13/0/0), Хуснутдинов (11.43/0/0).

20 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

В ноябре Нэйтан Маккиннон вправе заявить, что ему надоели российские бомбардиры. Если в прошлом сезоне ему пришлось бодаться за упущенный в итоге «Арт Росс» с Никитой Кучеровым, то в этой регулярке ему не дает расслабиться в бомбардирской гонке Кирилл Капризов.

До начала очередного игрового дня канадец опережал парня с Кузбасса на три очка. Однако после трех дней отдыха Долларовый Кирилл зажег в первой встрече четырехматчевого выезда с «Сент-Луисом» и сократил отставание до минимума, сделав четвертый голевой дубль за неполные два месяца.

Зажег сибиряк в третьем периоде, когда на табло достаточно давно горел счет 1:1. На 47-й минуте он прикатил на пятак и в борьбе с Райаном Сутером удачно подставил клюшку под бросок Джейкоба Миддлтона, продлив свою результативную серию до шести матчей.

Вот только победным его гол не стал. Спустя несколько минут «Блюзмены» сумели реализовать большинство после удаления Мэтта Болди. К счастью для «Дикарей», выйти вперед в матче хозяева не сумели, а через три минуты гостям удалось забросить благодаря мощному щелчку Йонаса Бродина и ошибке Джордана Биннингтона, не прикрывшего ближний угол.

Ну а в самой концовке Капризов лишил «Сент-Луис» шансов на спасение и поставил точку в матче голом в пустые ворота. За полторы минуты до финальной сирены Кирилл удачно пробил борт, не дав закрыть зону Джордану Кайру, и спокойно поразил цель точным броском из средней зоны.

Благодаря очередному дублю россиянин вырвался на первое место в сезоне по количеству матчей с двумя и более набранными очками (12). А еще воспитанник «Кузни» отличился результативным баллом в десятом выездном матче подряд. Ранее подобное достижение в истории «Миннесоты» покорялось лишь Йоэлю Эрикссону Эку и Эрику Стаалу.