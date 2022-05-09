Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» в плей-офф! Но «Сент-Луис» прибил ее за полторы минуты

«Блюз» вернули русскую тройку и сравняли счет в серии.

После двух поражений подряд и домашнего разгрома (1:5) в третьем матче главный тренер «Сент-Луиза» Крэйг Берубе не мог не пойти на перестановки в составе. Четыре пропущенных шайбы (пятая влетела в пустые) вполне ожидаемо отправили на лавку финского голкипера Вилле Хуссо — вместо него появился канадец Джордан Биннингтон. Удивительно, но до сегодняшней встречи у героя чемпионского плей-офф было девять кубковых поражений подряд.

Косметической рокировкой на последнем рубеже дело не ограничилось. На фоне слабой результативности канадскому коучу пришлось перевести в первое звено Роберта Томаса и впервые с середины регулярки восстановить русскую тройку Бучневич — Барбашев — Тарасенко. Но куда важнее, что из-за травмы Тори Крюга «Сент-Луис» остался без одного из двух разыгрывающих защитников, которого заменил 23-летний американец Скотт Перунович, никогда не игравший в плей-офф на профессиональном уровне.

Однако сегодня хозяевам удалось быстро забыть позавчерашние проблемы и открыть счет благодаря тому самому нахрапу, который во многом предопределил исход первого матча серии. Иной раз кажется, что «Сент-Луис» забивает голы в этом плей-офф только после моментов на добивании. «Миннесота» же за три матча с «Блюзменами» так и не поняла, что бывает, когда соперник выигрывает подбор под воротами Марка-Андре Флери. И отсутствием рефлексии «Дикарей» не мог не воспользоваться Джордан Кайру, классно накативший на пятак из глубины и выигравший нейтральную шайбу у Матса Зуккарелло после своего же броска.

Практически сразу «Блюзмены» могли увеличивать преимущество. Однако реализовать удаление Кевина Фиалы, неаккуратно махнувшего клюшкой на все четыре минуты, у «Сент-Луиса» не получилось. Все, на что хватило креатива спецбригадам большинства «Блюз» в отсутствии Ника Ледди и Тори Крюга на синей линии, — постоянные попытки быстрого перевода в правый круг вбрасывания под бросок Владимиру Тарасенко. И надо отдать должное оборонительной четвертке «Миннесоты», которая грамотно перекрывала линию броска русскому снайперу и не давала шайбе доходить до собственного створа.

Как оказалось, выстоявшей в меньшинстве «Миннесоте» хватило первой же классной позиционки, чтобы сравнять счет и напомнить обороне Берубе простую истину — нельзя спускать глаз с Кирилла Капризова. Ни на секунду! Стоило паре Сканделла — Парэйко и воссоединенной рашн-лайн во главе с Барбашевым позабыть об этом, как Джаред Сперджен мгновенно нашел на пятачке неудержимого 97-го номера «Дикарей». Тот в касание поразил верхний угол Биннингтона, забросив уже свою пятую шайбу в плей-офф и сравнявшись в снайперской гонке с форвардом «Эдмонтона» Эвандером Кейном.

Благодаря этому голу парень из Кузедеево смог повторить достижения Мариана Габорика и Уэса Уолца, которые в далеком 2003-м также сумели отличиться пять раз по ходу одной серии плей-офф за «Миннесоту». И есть ли сомнения, что совсем скоро Кирилл установит новый рекорд франшизы?

Следующий гол болельщикам на «Энтерпрайз-арене» пришлось ждать до середины матча. И неизвестно, смогли бы хозяева добыть вторую победу серии без курьеза, учиненного Маркусом Фолиньо. После опаснейшего броска Дэвида Перрона, последовавшего за проникающей передачей Райана О'Райлли, нападающий «Дикарей» пытался выгрести шайбу с пятачка, но угодил в спину Флери и сам того не желая коньком завез шайбу в свои ворота.

Досадный автогол мгновенно надломил гостей, а уже через полторы минуты «Сент-Луис» повел уже в две благодаря «подарку» от Мэтта Дамбы, которым не преминули воспользоваться все те же О'Райлли и Кайру. Причем вторая шайба канадца получилось по-настоящему эстетичной.

Однако все, на что хватило парней Дина Эвасона, это трудовая ковыряшка Мэтта Болди в начале третьего периода. Перевернуть игра за оставшиеся 17 минут она так и не помогла, а хозяева довольно уверенно отстояли владения Биннингтона и два раза (один — в пустые) поразили ворота «Миннесоты». Теперь серия возвращается в Сент-Пол и делает серьезную заявку на семь матчей.