Тарасенко наконец-то забил! Его «Сент-Луис» обыграл лидера дивизиона

«Блюз» медленно, но верно идут к плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Тарасенко — 4 (бол., Крюг, Хоффман), 9:25 — 1:0. Шенн — 13 (О`Райлли, Перрон), 13:34 — 2:0. Перрон — 14 (Фолк, О`Райлли), 27:02 — 3:0. Маккиннон — 19 (бол., Ландескуг, Бураковски), 28:24 — 3:1. Томас — 2 (Перрон, Сканделла), 30:53 — 4:1.

Вратари: Биннингтон — Юханссон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 20 (5+12+3) — 32 (7+15+10).

Наши: Барбашев (17.29/2/0), Тарасенко (14.58/2/0) — Ничушкин (15.02/2/0).

27 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Три команды Западного дивизиона — «Колорадо», «Вегас» и «Миннесота» — уже обеспечили себе места в плей-офф. На оставшуюся вакантную позицию выше остальных оцениваются шансы «Аризоны» и «Сент-Луиса». Однако обладателя Кубка Стэнли-2019 в этом сезоне серьезно лихорадит. Серии поражений сменяются сериями побед. Стабильность и команда Крэйга Беруби — понятия из разных плоскостей.

Если же «Блюз» нацелены пошуметь в плей-офф, терять очки в концовке регулярки непозволительно. Да, у «Сент-Луиса» три матча в запасе по сравнению с «Аризоной», но их еще нужно выиграть. «Музыканты» выполнили задачу-минимум на первые две встречи с лидером дивизиона «Колорадо», обменявшись победами 23 и 25 апреля. Сегодня «Блюз» убедительно разобрались с одним из претендентов на Кубок Стэнли — не без помощи Владимира Тарасенко.

Непривычно отмечать, что российский форвард «Сент-Луиса» в концовке регулярного чемпионата записал на свой снайперский счет всего четвертую шайбу. Справедливости ради отмечу, что сегодняшний матч — только 22-й в сезоне для Владимира. Новосибирский воспитанник долго восстанавливался после травмы, набирал оптимальные кондиции. Позавчера он стал самым бросающим среди игроков «Блюз» — пять раз проверил Девана Дубника, но прервать безголевую серию, затянувшуюся на шесть матчей, не получилось.

Сегодня Тарасенко забил первым же броском. Большинство спецбригада «Сент-Луиса» разыграла как по методичке. Нет, я не преувеличиваю. В комбинации «Блюз» не было лишних действий. О`Райлли выигрывает вбрасывание, Тарасенко скидывает шайбу на синюю линию. Парни Беруби растянули оборону двумя продольными передачами, и Тори Крюг вывел Владимира на бросок. Не с первого, так со второго раза находящийся под опекой защитников россиянин вогнал шайбу в сетку.

Спустя четыре минуты О`Райлли напрямую поучаствовал в голевой атаке, выдав резкий пас под бросок в касание Брэйдену Шенну. У проводившего только шестой матч за «Колорадо» в этом сезоне Юнаса Юханссона шансов среагировать практически не было. А на старте второго периода Дэвид Перрон закрепил преимущество «Блюз».

Отыграть три шайбы при такой плотной игре — задача повышенной сложности. Однако даже без лучшего снайпера «Эвеланш» Микко Рантанена, который попал в ковидный протокол, от мощной атаки команды Джареда Беднара всегда стоит ждать неприятностей. Правда, сегодня «Колорадо» расщедрился только на единственный гол от Нэйтана Маккиннона.

Радость болельщиков «Колорадо» была недолгой. Не прошло и трех минут, как 21-летний Роберт Томас вернул разницу в три гола и, как показало дальнейшее развитие событий, окончательно деморализовал «Лавин». Гости более чем в три раза перебросали «Сент-Луис» в заключительном периоде, но пропускать Джордан Биннингтон больше не собирался. Все-таки когда канадец ловит кураж, пробить его невероятно сложно.

Качественный матч провел Иван Барбашев. За 17 минут и 29 секунд форвард «Блюз» дважды бросил в створ, дважды хитанул соперников и заблокировал один бросок. Забить у нападающего не получилось, но куда важнее, что его команда добыла важные очки с лидером дивизиона. Теперь «Сент-Луис» обошел «Аризону» и стал еще ближе к плей-офф.

Результаты всех матчей НХЛ 27 апреля