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Сегодня, 06:50

Российский нападающий стал главным врагом «Колорадо». Он травмировал ведущего защитника

«Колорадо» переиграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Самуэль Жирар в третьем матче серии с Сент-Луисом.
Фото USA Today Sports
После приема Ивана Барбашева Жирар отправился в больницу.

НХЛ
Плей-офф. Второй раунд
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Парэйко — 2 (О`Райлли), 3:55 — 1:0. О`Коннор — 1 (Мэнсон, Хелм), 10:57 — 1:1. Кадри — 2 (Макар, Рантанен), 33:38 — 1:2. Лехконен — 3 (Кадри), 37:15 — 1:3. О`Райлли — 7 (Ледди, Бучневич), 39:30 — 2:3. Ландескуг — 5 (Маккиннон, Рантанен), 57:52 — 2:4. Лехконен — 4 (п.в., Ничушкин), 59:02 — 2:5.
Вратари: Биннингтон (Хуссо, 6:45, 58:02 — 59:02) — Кемпер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (13+10+8) — 27 (10+9+8).
Наши: Барбашев (14.24/1/-2), Бучневич (20.05/2/-2), Тарасенко (18.19/6/-1), Торопченко (8.24/0/-1) — Ничушкин (20.07/1/0).
22 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии 1-2.

Итог первых игр в Денвере стал неожиданным больше не по счету — команды обменялись победами, а тем, насколько уверенно действовал «Сент-Луис». Принято считать, что «Колорадо» — безусловный фаворит как минимум в Западной конференции, и с его атакой справиться не в состоянии ни один соперник. Однако хоккеисты «Блюз» быстро подстроились под мощное нападение «Эвеланш». Исход серии моментально перестал быть очевидным. Если не давать форвардам «Колорадо» набирать скорость в средней зоне — где-то благодаря своевременному возвращению всей пятерки в оборону, где-то, наоборот, за счет постоянного давления на игроков с шайбой, то потенциал вражеской атаки снижается на половину.

Температура в третьем матче начала закипать еще на стартовом вбрасывании: Давид Перрон («Сент-Луис») и Валерий Ничушкин («Колорадо») активно работали руками, клюшками и плечами, пытаясь занять более выгодную позицию. В игре регулярного чемпионата арбитры легко бы выписали обоим по малому штрафу, но в плей-офф посчитали эту «войнушку» делом житейским. Автор дубля в прошлой встреча Перрон через несколько секунд был близок к голу, но промазал из выгодной позиции. Дальше огонь заполыхал на обеих сторонах площадки.

Форвард «Блюз» Иван Барбашев в своей первой смене за чужими воротами жестко впечатал в борт уступающего ему в габаритах защитника Самюэля Жирара. Тот ударился головой об стекло, упал на лед и долгое время не мог подняться. Канадец был потрясен. Если он обошелся без сотрясения, то это стало бы огромной удачей. Однако его оперативное отправление в местную больницу не сулило ничего позитивного — у Жирара диагностирован перелом ключицы, из-за чего он пропустит остаток плей-офф. «Колорадо» пришлось доигрывать матч в пять игроков обороны.

В моей памяти всплыл эпизод девятилетней давности, когда Барбашев, на тот момент ведущий нападающий юниорской сборной Росиии, в «товарняке» перед чемпионатом мира в Сочи точно таким же образом в пределах правил выключил зазевавшегося за своими воротами шведского защитника. Тот, кажется, сломал ключицу и выбыл на несколько месяцев. С тех пор прошло много времени и узнать, насколько жестким может быть уроженец московского района Медведково, мог любой. Жирар — не зелёный юниор, поэтому должен быть готов ко всему.

Барбашев в один момент стал врагом номер один для всего «Колорадо». Гости тут же открыли сезон охоты за головами и принялись агрессивно встречать хоккеистов «Блюз». Но те, зарядившись эмоциями от ревущей арены, открыли счет — шикарный бросок удался могучему защитнику Колтону Парайко. Рикошет от клюшки своего же игрока обороны Девона Тэйвза сделал задачу по спасению для вратаря гостей Дарси Кемпера абсолютно не решаемой.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон очень здорово влился в состав по ходу серии с «Миннесотой», заменив расклеившегося финна Вилле Хуссо. Канадец играл так вдохновенно, словно снова вернулся в 2019 год, когда «Музыканты» завоевали Кубок Стэнли. Потеря Биннингтона в настоящий момент может стать фатальной. Он не смог продолжить матч после того, как в него на приличной скорости въехали сразу двое — собственный защитник Калле Розен и спровоцировавший это столкновение форвард «Колорадо» Назем Кадри, который уже не первый год известен в НХЛ своими грязноватыми приемами.

Гости отбились в меньшинстве и сравняли счет благодаря вернувшемуся в состав быстроногому форварду Логану О'Коннору. Он заменил Нико Штурма и сразу принялся доказывать, что достоин доверия на долгий срок. Несколько странной показалась лишь реакция тренерского штаба «Музыкантов», который после оперативной консультации с видеоспециалистами не решился брать челлендж. Со стороны показалось, что следовало рискнуть — выскочивший со скамейки штрафников Мэнсон поймал шайбу рукой высоко в воздухе в ситуации, очень похожей на положение вне игры.

Во втором периоде страсти немного улеглись. Однако отсутствие Биннингтона подвело «Сент-Луис». Хуссо здорово провел регулярный чемпионат и выиграл конкуренцию, но в свои 27 лет ранее кубкового опыта в плей-офф НХЛ не имел. Разница между классным и хорошим вратарями определяется именно в таких матчах, когда на кону стоит все. Соотечественник и ровесник Хуссо, нападающий Арттури Лехконен пересекался с ним на родине в сборных разных возрастов и, видимо, хорошо знает слабые стороны вратаря. Бросок в ближний угол тот должен был предугадать и отбить.

«Блюз», уступая 1:3, в концовке второго периода взорвались — отыграли одну шайбу и едва не сравняли счет за несколько секунд до истечения второго периода. Этот всплеск активности автоматом гарантировал жаркие 20 минут после перерыва. Моменты то и дело возникали у обоих ворот, поэтому игра смотрелась очень живо. Игроки «Эвеланш» даже не думали садиться в глухую оборону и держали марку, не стесняясь время от времени проводить впечатляющие позиционные атаки. В нужный момент «Колорадо» перестроился и спокойно довел матч до победы. Хуссо рванул меняться на шестого полевого игрока и на полпути был вынужден побежать назад, но не успел помешать Габриэлю Ландескугу.

Алексей Торопченко
Валерий Ничушкин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Иван Барбашев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
1
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1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 1
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1 - 1
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
2 - 1
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 2
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
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4 - 2
4. Даллас - Калгари
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7. Калгари - Даллас
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4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
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7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
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4 - 3
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
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4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
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Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
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1 - 5
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5 - 2
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2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
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5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
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И О
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Эдмонтон

 9 20
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 20
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 15
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

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Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 9 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 9 7
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

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