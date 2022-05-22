Российский нападающий стал главным врагом «Колорадо». Он травмировал ведущего защитника

После приема Ивана Барбашева Жирар отправился в больницу.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Парэйко — 2 (О`Райлли), 3:55 — 1:0. О`Коннор — 1 (Мэнсон, Хелм), 10:57 — 1:1. Кадри — 2 (Макар, Рантанен), 33:38 — 1:2. Лехконен — 3 (Кадри), 37:15 — 1:3. О`Райлли — 7 (Ледди, Бучневич), 39:30 — 2:3. Ландескуг — 5 (Маккиннон, Рантанен), 57:52 — 2:4. Лехконен — 4 (п.в., Ничушкин), 59:02 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (Хуссо, 6:45, 58:02 — 59:02) — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+10+8) — 27 (10+9+8).

Наши: Барбашев (14.24/1/-2), Бучневич (20.05/2/-2), Тарасенко (18.19/6/-1), Торопченко (8.24/0/-1) — Ничушкин (20.07/1/0).

22 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии 1-2.

Итог первых игр в Денвере стал неожиданным больше не по счету — команды обменялись победами, а тем, насколько уверенно действовал «Сент-Луис». Принято считать, что «Колорадо» — безусловный фаворит как минимум в Западной конференции, и с его атакой справиться не в состоянии ни один соперник. Однако хоккеисты «Блюз» быстро подстроились под мощное нападение «Эвеланш». Исход серии моментально перестал быть очевидным. Если не давать форвардам «Колорадо» набирать скорость в средней зоне — где-то благодаря своевременному возвращению всей пятерки в оборону, где-то, наоборот, за счет постоянного давления на игроков с шайбой, то потенциал вражеской атаки снижается на половину.

Температура в третьем матче начала закипать еще на стартовом вбрасывании: Давид Перрон («Сент-Луис») и Валерий Ничушкин («Колорадо») активно работали руками, клюшками и плечами, пытаясь занять более выгодную позицию. В игре регулярного чемпионата арбитры легко бы выписали обоим по малому штрафу, но в плей-офф посчитали эту «войнушку» делом житейским. Автор дубля в прошлой встреча Перрон через несколько секунд был близок к голу, но промазал из выгодной позиции. Дальше огонь заполыхал на обеих сторонах площадки.

Форвард «Блюз» Иван Барбашев в своей первой смене за чужими воротами жестко впечатал в борт уступающего ему в габаритах защитника Самюэля Жирара. Тот ударился головой об стекло, упал на лед и долгое время не мог подняться. Канадец был потрясен. Если он обошелся без сотрясения, то это стало бы огромной удачей. Однако его оперативное отправление в местную больницу не сулило ничего позитивного — у Жирара диагностирован перелом ключицы, из-за чего он пропустит остаток плей-офф. «Колорадо» пришлось доигрывать матч в пять игроков обороны.

В моей памяти всплыл эпизод девятилетней давности, когда Барбашев, на тот момент ведущий нападающий юниорской сборной Росиии, в «товарняке» перед чемпионатом мира в Сочи точно таким же образом в пределах правил выключил зазевавшегося за своими воротами шведского защитника. Тот, кажется, сломал ключицу и выбыл на несколько месяцев. С тех пор прошло много времени и узнать, насколько жестким может быть уроженец московского района Медведково, мог любой. Жирар — не зелёный юниор, поэтому должен быть готов ко всему.

Барбашев в один момент стал врагом номер один для всего «Колорадо». Гости тут же открыли сезон охоты за головами и принялись агрессивно встречать хоккеистов «Блюз». Но те, зарядившись эмоциями от ревущей арены, открыли счет — шикарный бросок удался могучему защитнику Колтону Парайко. Рикошет от клюшки своего же игрока обороны Девона Тэйвза сделал задачу по спасению для вратаря гостей Дарси Кемпера абсолютно не решаемой.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон очень здорово влился в состав по ходу серии с «Миннесотой», заменив расклеившегося финна Вилле Хуссо. Канадец играл так вдохновенно, словно снова вернулся в 2019 год, когда «Музыканты» завоевали Кубок Стэнли. Потеря Биннингтона в настоящий момент может стать фатальной. Он не смог продолжить матч после того, как в него на приличной скорости въехали сразу двое — собственный защитник Калле Розен и спровоцировавший это столкновение форвард «Колорадо» Назем Кадри, который уже не первый год известен в НХЛ своими грязноватыми приемами.

Гости отбились в меньшинстве и сравняли счет благодаря вернувшемуся в состав быстроногому форварду Логану О'Коннору. Он заменил Нико Штурма и сразу принялся доказывать, что достоин доверия на долгий срок. Несколько странной показалась лишь реакция тренерского штаба «Музыкантов», который после оперативной консультации с видеоспециалистами не решился брать челлендж. Со стороны показалось, что следовало рискнуть — выскочивший со скамейки штрафников Мэнсон поймал шайбу рукой высоко в воздухе в ситуации, очень похожей на положение вне игры.

Во втором периоде страсти немного улеглись. Однако отсутствие Биннингтона подвело «Сент-Луис». Хуссо здорово провел регулярный чемпионат и выиграл конкуренцию, но в свои 27 лет ранее кубкового опыта в плей-офф НХЛ не имел. Разница между классным и хорошим вратарями определяется именно в таких матчах, когда на кону стоит все. Соотечественник и ровесник Хуссо, нападающий Арттури Лехконен пересекался с ним на родине в сборных разных возрастов и, видимо, хорошо знает слабые стороны вратаря. Бросок в ближний угол тот должен был предугадать и отбить.

«Блюз», уступая 1:3, в концовке второго периода взорвались — отыграли одну шайбу и едва не сравняли счет за несколько секунд до истечения второго периода. Этот всплеск активности автоматом гарантировал жаркие 20 минут после перерыва. Моменты то и дело возникали у обоих ворот, поэтому игра смотрелась очень живо. Игроки «Эвеланш» даже не думали садиться в глухую оборону и держали марку, не стесняясь время от времени проводить впечатляющие позиционные атаки. В нужный момент «Колорадо» перестроился и спокойно довел матч до победы. Хуссо рванул меняться на шестого полевого игрока и на полпути был вынужден побежать назад, но не успел помешать Габриэлю Ландескугу.