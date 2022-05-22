Российский нападающий стал главным врагом «Колорадо». Он травмировал ведущего защитника
НХЛ
Плей-офф. Второй раунд
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Парэйко — 2 (О`Райлли), 3:55 — 1:0. О`Коннор — 1 (Мэнсон, Хелм), 10:57 — 1:1. Кадри — 2 (Макар, Рантанен), 33:38 — 1:2. Лехконен — 3 (Кадри), 37:15 — 1:3. О`Райлли — 7 (Ледди, Бучневич), 39:30 — 2:3. Ландескуг — 5 (Маккиннон, Рантанен), 57:52 — 2:4. Лехконен — 4 (п.в., Ничушкин), 59:02 — 2:5.
Вратари: Биннингтон (Хуссо, 6:45, 58:02 — 59:02) — Кемпер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (13+10+8) — 27 (10+9+8).
Наши: Барбашев (14.24/1/-2), Бучневич (20.05/2/-2), Тарасенко (18.19/6/-1), Торопченко (8.24/0/-1) — Ничушкин (20.07/1/0).
22 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии 1-2.
Итог первых игр в Денвере стал неожиданным больше не по счету — команды обменялись победами, а тем, насколько уверенно действовал «Сент-Луис». Принято считать, что «Колорадо» — безусловный фаворит как минимум в Западной конференции, и с его атакой справиться не в состоянии ни один соперник. Однако хоккеисты «Блюз» быстро подстроились под мощное нападение «Эвеланш». Исход серии моментально перестал быть очевидным. Если не давать форвардам «Колорадо» набирать скорость в средней зоне — где-то благодаря своевременному возвращению всей пятерки в оборону, где-то, наоборот, за счет постоянного давления на игроков с шайбой, то потенциал вражеской атаки снижается на половину.
Температура в третьем матче начала закипать еще на стартовом вбрасывании: Давид Перрон («Сент-Луис») и Валерий Ничушкин («Колорадо») активно работали руками, клюшками и плечами, пытаясь занять более выгодную позицию. В игре регулярного чемпионата арбитры легко бы выписали обоим по малому штрафу, но в плей-офф посчитали эту «войнушку» делом житейским. Автор дубля в прошлой встреча Перрон через несколько секунд был близок к голу, но промазал из выгодной позиции. Дальше огонь заполыхал на обеих сторонах площадки.
Форвард «Блюз» Иван Барбашев в своей первой смене за чужими воротами жестко впечатал в борт уступающего ему в габаритах защитника Самюэля Жирара. Тот ударился головой об стекло, упал на лед и долгое время не мог подняться. Канадец был потрясен. Если он обошелся без сотрясения, то это стало бы огромной удачей. Однако его оперативное отправление в местную больницу не сулило ничего позитивного — у Жирара диагностирован перелом ключицы, из-за чего он пропустит остаток плей-офф. «Колорадо» пришлось доигрывать матч в пять игроков обороны.
В моей памяти всплыл эпизод девятилетней давности, когда Барбашев, на тот момент ведущий нападающий юниорской сборной Росиии, в «товарняке» перед чемпионатом мира в Сочи точно таким же образом в пределах правил выключил зазевавшегося за своими воротами шведского защитника. Тот, кажется, сломал ключицу и выбыл на несколько месяцев. С тех пор прошло много времени и узнать, насколько жестким может быть уроженец московского района Медведково, мог любой. Жирар — не зелёный юниор, поэтому должен быть готов ко всему.
Барбашев в один момент стал врагом номер один для всего «Колорадо». Гости тут же открыли сезон охоты за головами и принялись агрессивно встречать хоккеистов «Блюз». Но те, зарядившись эмоциями от ревущей арены, открыли счет — шикарный бросок удался могучему защитнику Колтону Парайко. Рикошет от клюшки своего же игрока обороны Девона Тэйвза сделал задачу по спасению для вратаря гостей Дарси Кемпера абсолютно не решаемой.
Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон очень здорово влился в состав по ходу серии с «Миннесотой», заменив расклеившегося финна Вилле Хуссо. Канадец играл так вдохновенно, словно снова вернулся в 2019 год, когда «Музыканты» завоевали Кубок Стэнли. Потеря Биннингтона в настоящий момент может стать фатальной. Он не смог продолжить матч после того, как в него на приличной скорости въехали сразу двое — собственный защитник Калле Розен и спровоцировавший это столкновение форвард «Колорадо» Назем Кадри, который уже не первый год известен в НХЛ своими грязноватыми приемами.
Гости отбились в меньшинстве и сравняли счет благодаря вернувшемуся в состав быстроногому форварду Логану О'Коннору. Он заменил Нико Штурма и сразу принялся доказывать, что достоин доверия на долгий срок. Несколько странной показалась лишь реакция тренерского штаба «Музыкантов», который после оперативной консультации с видеоспециалистами не решился брать челлендж. Со стороны показалось, что следовало рискнуть — выскочивший со скамейки штрафников Мэнсон поймал шайбу рукой высоко в воздухе в ситуации, очень похожей на положение вне игры.
Во втором периоде страсти немного улеглись. Однако отсутствие Биннингтона подвело «Сент-Луис». Хуссо здорово провел регулярный чемпионат и выиграл конкуренцию, но в свои 27 лет ранее кубкового опыта в плей-офф НХЛ не имел. Разница между классным и хорошим вратарями определяется именно в таких матчах, когда на кону стоит все. Соотечественник и ровесник Хуссо, нападающий Арттури Лехконен пересекался с ним на родине в сборных разных возрастов и, видимо, хорошо знает слабые стороны вратаря. Бросок в ближний угол тот должен был предугадать и отбить.
«Блюз», уступая 1:3, в концовке второго периода взорвались — отыграли одну шайбу и едва не сравняли счет за несколько секунд до истечения второго периода. Этот всплеск активности автоматом гарантировал жаркие 20 минут после перерыва. Моменты то и дело возникали у обоих ворот, поэтому игра смотрелась очень живо. Игроки «Эвеланш» даже не думали садиться в глухую оборону и держали марку, не стесняясь время от времени проводить впечатляющие позиционные атаки. В нужный момент «Колорадо» перестроился и спокойно довел матч до победы. Хуссо рванул меняться на шестого полевого игрока и на полпути был вынужден побежать назад, но не успел помешать Габриэлю Ландескугу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 1
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 0
|2 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|20
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|20
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|15
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|9
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81