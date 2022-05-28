Самый русский клуб НХЛ закончил борьбу за кубок. Фаворит идет дальше
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Фолк — 1 (Томас, Миккола), 19:00 — 1:0. Комфер — 1 (Мэнсон, Бураковски), 25:19 — 1:1. Кайру — 7 (Шенн), 29:34 — 2:1. Комфер — 2 (бол., Байрам, Тэйвз), 50:18 — 2:2. Хелм — 1 (О`Коннор, Э. Джонсон), 59:54 — 2:3.
Вратари: Хуссо — Кемпер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (7+7+6) — 39 (13+13+13).
Наши: Барбашев (10.58/0/0), Бучневич (18.25/1/0), Тарасенко (14.44/2/+1), Торопченко (12.18/1/0) — Ничушкин (20.03/1/0).
28 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
«Эвеланш» бездарно отдали пятый матч, ведя в счете 3:0 и 4:3, и подарили «Сент-Луису» шанс затянуть серию. «Блюз» за героический камбэк заслуживают уважения. В игре, когда многое не получалось, а у «Колорадо» проснулся Нэйтан Маккиннон, «Музыканты» мобилизовались в нужный момент и воспользовались проблемами шаткой обороны «Лавин». Как «Эвеланш» хороши в атаке, так и нестабильны в защите. «Колорадо» наказали за преждевременную успокоенность. «Сент-Луис» при поддержке россиян — Тарасенко, Бучневича, Торопченко и Барбашева — спас положение и вернул серию в Миссури. Как оказалось, только для того, чтобы завершить сезон дома.
С первых минут шестого матча «Колорадо» включило привычный хоккей. Гости ураганом понеслись вперед. К середине отрезка вели по броскам почти в три раза, но подменяющий травмированного Биннингтона Вилле Хуссо выручал партнеров. Только в большинстве «Сент-Луис» отодвинул игру к чужим воротам и нагрузил Дарси Кемпера. На волне нереализованного удаления хозяева почувствовали, что творить в атаке способны не хуже соперника, и забили первыми. «Колорадо» владело инициативой, но «Музыканты» ушли на перерыв, ведя в счете. Джастин Фолк получил коридор для броска и запустил шайбу мимо голкипера.
Три победы «Колорадо» в серии получились волевыми. Фактор первой шайбы, как и преимущества по ходу матча, не был ключевым в схватке одних из лучших атак регулярки. Все привыкли восхищаться нападением «Эвеланш», но «Блюз» в гладком чемпионате забросили на одну шайбу больше. Забывать об этом не стоит. После перерыва диспозиция на льду не изменилась. «Лавины» чаще и осознаннее контролировали шайбу, доводили ее до ворот, проверяли Хуссо с разных позиций. Броски, владение — статистика говорила за «Колорадо». Шайба Джея Ти Комфера — логичное следствие доминирующего отрезка гостей. Но прагматичный «Сент-Луис» расправил крылья и быстро забил второй гол.
Ближе к концу второго периода «Блюз» завелись, включили режим машины из плей-офф-2019 и создавали момент за моментом у ворот «Колорадо». После броска Торопченко «Эвеланш» подстраховала штанга, а затем Кемпер справился с опасным добиванием россиянина. Колоссальную опасность излучал Кайру, упустивший выход один на один и вернейший шанс с пятака (суперсэйв сделал Джош Мэнсон). Джордан реализовал лишь один момент после грубой ошибки защитника Джека Джонсона, хотя после сорока минут игры претендовал если не на хет-трик, то как минимум на дубль. За потраченные шансы «Музыканты» поплатились в третьем периоде.
«Эвеланш» атаковали размашисто, а «Сент-Луис» терпеливо оборонялся, после чего включался и отвечал не менее острыми набегами на чужие ворота. Защитники «Блюз» помогали голкиперу, а Вилле Хуссо вспомнил, что регулярку провел стабильнее канадца Биннингтона. Финн, конечно, волновался: нередко отбивал шайбу перед собой, метался по вратарской, но оставлял команду в игре. Когда в большинстве на лед выходила тройка Ландескуга, на пятаке «Блюз» становилось особенно жарко. «Колорадо» придерживалось банальной тактики: не получается забивать благодаря комбинациям, значит, надо заносить шайбу с пятака. В конце большинства, сдержав напор ведущей спецбригады «Лавин», хозяева нарвались на контратаку. Спасительный дубль оформил Комфер, поразив ближний угол ворот Хуссо.
Матч близился к овертайму. Команды обменивались атаками, но все шло к тому, что основного времени «Колорадо» и «Сент-Луису» не хватит для выявления победителя. Даррен Хелм, молчавший весь плей-офф, оказался против этого. «Лавины» перебросали соперника в два раза (39-20). 39-й бросок стал поворотным для серии. Хелм за шесть секунд до сирены взорвал скамейку «Колорадо» и поверг в отчаяние игроков и болельщиков «Сент-Луиса». Завершить сезон — обидно, но пропущенный решающий гол за мгновения до перерыва усиливает трагизм произошедшего.
«Сент-Луис» взял тайм-аут и за оставшиеся секунды смог бросить по воротам. Кемпер не повторил ошибки Майка Смита из «Эдмонтона» и не пропустил пущенную из средней зоны шайбу. «Блюз» заслужили респект за характер и чудо-камбэк в прошлом матче, но «Эвеланш» победили закономерно. Сработал старый принцип: количество рано или поздно перерастает в качество. Остановить главного фаворита без Биннингтона «Сент-Луис» не смог. «Колорадо» проходит в следующий раунд, где сыграет с другим послом атакующего хоккея — «Эдмонтоном». Маккиннон против Макдэвида — сама по себе дуэль двух канадских виртуозов обещает невероятную драматургию, не говоря о всей серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|28.05
|03:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|12
|15
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|12
|9
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|11
|1.99