Самый русский клуб НХЛ закончил борьбу за кубок. Фаворит идет дальше

«Сент-Луис» проиграл в серии «Колорадо».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Фолк — 1 (Томас, Миккола), 19:00 — 1:0. Комфер — 1 (Мэнсон, Бураковски), 25:19 — 1:1. Кайру — 7 (Шенн), 29:34 — 2:1. Комфер — 2 (бол., Байрам, Тэйвз), 50:18 — 2:2. Хелм — 1 (О`Коннор, Э. Джонсон), 59:54 — 2:3.

Вратари: Хуссо — Кемпер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (7+7+6) — 39 (13+13+13).

Наши: Барбашев (10.58/0/0), Бучневич (18.25/1/0), Тарасенко (14.44/2/+1), Торопченко (12.18/1/0) — Ничушкин (20.03/1/0).

28 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

«Эвеланш» бездарно отдали пятый матч, ведя в счете 3:0 и 4:3, и подарили «Сент-Луису» шанс затянуть серию. «Блюз» за героический камбэк заслуживают уважения. В игре, когда многое не получалось, а у «Колорадо» проснулся Нэйтан Маккиннон, «Музыканты» мобилизовались в нужный момент и воспользовались проблемами шаткой обороны «Лавин». Как «Эвеланш» хороши в атаке, так и нестабильны в защите. «Колорадо» наказали за преждевременную успокоенность. «Сент-Луис» при поддержке россиян — Тарасенко, Бучневича, Торопченко и Барбашева — спас положение и вернул серию в Миссури. Как оказалось, только для того, чтобы завершить сезон дома.

С первых минут шестого матча «Колорадо» включило привычный хоккей. Гости ураганом понеслись вперед. К середине отрезка вели по броскам почти в три раза, но подменяющий травмированного Биннингтона Вилле Хуссо выручал партнеров. Только в большинстве «Сент-Луис» отодвинул игру к чужим воротам и нагрузил Дарси Кемпера. На волне нереализованного удаления хозяева почувствовали, что творить в атаке способны не хуже соперника, и забили первыми. «Колорадо» владело инициативой, но «Музыканты» ушли на перерыв, ведя в счете. Джастин Фолк получил коридор для броска и запустил шайбу мимо голкипера.

Три победы «Колорадо» в серии получились волевыми. Фактор первой шайбы, как и преимущества по ходу матча, не был ключевым в схватке одних из лучших атак регулярки. Все привыкли восхищаться нападением «Эвеланш», но «Блюз» в гладком чемпионате забросили на одну шайбу больше. Забывать об этом не стоит. После перерыва диспозиция на льду не изменилась. «Лавины» чаще и осознаннее контролировали шайбу, доводили ее до ворот, проверяли Хуссо с разных позиций. Броски, владение — статистика говорила за «Колорадо». Шайба Джея Ти Комфера — логичное следствие доминирующего отрезка гостей. Но прагматичный «Сент-Луис» расправил крылья и быстро забил второй гол.

Ближе к концу второго периода «Блюз» завелись, включили режим машины из плей-офф-2019 и создавали момент за моментом у ворот «Колорадо». После броска Торопченко «Эвеланш» подстраховала штанга, а затем Кемпер справился с опасным добиванием россиянина. Колоссальную опасность излучал Кайру, упустивший выход один на один и вернейший шанс с пятака (суперсэйв сделал Джош Мэнсон). Джордан реализовал лишь один момент после грубой ошибки защитника Джека Джонсона, хотя после сорока минут игры претендовал если не на хет-трик, то как минимум на дубль. За потраченные шансы «Музыканты» поплатились в третьем периоде.

«Эвеланш» атаковали размашисто, а «Сент-Луис» терпеливо оборонялся, после чего включался и отвечал не менее острыми набегами на чужие ворота. Защитники «Блюз» помогали голкиперу, а Вилле Хуссо вспомнил, что регулярку провел стабильнее канадца Биннингтона. Финн, конечно, волновался: нередко отбивал шайбу перед собой, метался по вратарской, но оставлял команду в игре. Когда в большинстве на лед выходила тройка Ландескуга, на пятаке «Блюз» становилось особенно жарко. «Колорадо» придерживалось банальной тактики: не получается забивать благодаря комбинациям, значит, надо заносить шайбу с пятака. В конце большинства, сдержав напор ведущей спецбригады «Лавин», хозяева нарвались на контратаку. Спасительный дубль оформил Комфер, поразив ближний угол ворот Хуссо.

Матч близился к овертайму. Команды обменивались атаками, но все шло к тому, что основного времени «Колорадо» и «Сент-Луису» не хватит для выявления победителя. Даррен Хелм, молчавший весь плей-офф, оказался против этого. «Лавины» перебросали соперника в два раза (39-20). 39-й бросок стал поворотным для серии. Хелм за шесть секунд до сирены взорвал скамейку «Колорадо» и поверг в отчаяние игроков и болельщиков «Сент-Луиса». Завершить сезон — обидно, но пропущенный решающий гол за мгновения до перерыва усиливает трагизм произошедшего.

«Сент-Луис» взял тайм-аут и за оставшиеся секунды смог бросить по воротам. Кемпер не повторил ошибки Майка Смита из «Эдмонтона» и не пропустил пущенную из средней зоны шайбу. «Блюз» заслужили респект за характер и чудо-камбэк в прошлом матче, но «Эвеланш» победили закономерно. Сработал старый принцип: количество рано или поздно перерастает в качество. Остановить главного фаворита без Биннингтона «Сент-Луис» не смог. «Колорадо» проходит в следующий раунд, где сыграет с другим послом атакующего хоккея — «Эдмонтоном». Маккиннон против Макдэвида — сама по себе дуэль двух канадских виртуозов обещает невероятную драматургию, не говоря о всей серии.