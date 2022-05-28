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Самый русский клуб НХЛ закончил борьбу за кубок. Фаворит идет дальше

«Сент-Луис» Тарасенко и Бучневича вылетел из Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
28 мая. «Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3.
Фото USA Today Sports
«Сент-Луис» проиграл в серии «Колорадо».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Фолк — 1 (Томас, Миккола), 19:00 — 1:0. Комфер — 1 (Мэнсон, Бураковски), 25:19 — 1:1. Кайру — 7 (Шенн), 29:34 — 2:1. Комфер — 2 (бол., Байрам, Тэйвз), 50:18 — 2:2. Хелм — 1 (О`Коннор, Э. Джонсон), 59:54 — 2:3.
Вратари: Хуссо — Кемпер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (7+7+6) — 39 (13+13+13).
Наши: Барбашев (10.58/0/0), Бучневич (18.25/1/0), Тарасенко (14.44/2/+1), Торопченко (12.18/1/0) — Ничушкин (20.03/1/0).
28 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии: 2-4.

«Эвеланш» бездарно отдали пятый матч, ведя в счете 3:0 и 4:3, и подарили «Сент-Луису» шанс затянуть серию. «Блюз» за героический камбэк заслуживают уважения. В игре, когда многое не получалось, а у «Колорадо» проснулся Нэйтан Маккиннон, «Музыканты» мобилизовались в нужный момент и воспользовались проблемами шаткой обороны «Лавин». Как «Эвеланш» хороши в атаке, так и нестабильны в защите. «Колорадо» наказали за преждевременную успокоенность. «Сент-Луис» при поддержке россиян — Тарасенко, Бучневича, Торопченко и Барбашева — спас положение и вернул серию в Миссури. Как оказалось, только для того, чтобы завершить сезон дома.

С первых минут шестого матча «Колорадо» включило привычный хоккей. Гости ураганом понеслись вперед. К середине отрезка вели по броскам почти в три раза, но подменяющий травмированного Биннингтона Вилле Хуссо выручал партнеров. Только в большинстве «Сент-Луис» отодвинул игру к чужим воротам и нагрузил Дарси Кемпера. На волне нереализованного удаления хозяева почувствовали, что творить в атаке способны не хуже соперника, и забили первыми. «Колорадо» владело инициативой, но «Музыканты» ушли на перерыв, ведя в счете. Джастин Фолк получил коридор для броска и запустил шайбу мимо голкипера.

Три победы «Колорадо» в серии получились волевыми. Фактор первой шайбы, как и преимущества по ходу матча, не был ключевым в схватке одних из лучших атак регулярки. Все привыкли восхищаться нападением «Эвеланш», но «Блюз» в гладком чемпионате забросили на одну шайбу больше. Забывать об этом не стоит. После перерыва диспозиция на льду не изменилась. «Лавины» чаще и осознаннее контролировали шайбу, доводили ее до ворот, проверяли Хуссо с разных позиций. Броски, владение — статистика говорила за «Колорадо». Шайба Джея Ти Комфера — логичное следствие доминирующего отрезка гостей. Но прагматичный «Сент-Луис» расправил крылья и быстро забил второй гол.

Ближе к концу второго периода «Блюз» завелись, включили режим машины из плей-офф-2019 и создавали момент за моментом у ворот «Колорадо». После броска Торопченко «Эвеланш» подстраховала штанга, а затем Кемпер справился с опасным добиванием россиянина. Колоссальную опасность излучал Кайру, упустивший выход один на один и вернейший шанс с пятака (суперсэйв сделал Джош Мэнсон). Джордан реализовал лишь один момент после грубой ошибки защитника Джека Джонсона, хотя после сорока минут игры претендовал если не на хет-трик, то как минимум на дубль. За потраченные шансы «Музыканты» поплатились в третьем периоде.

«Эвеланш» атаковали размашисто, а «Сент-Луис» терпеливо оборонялся, после чего включался и отвечал не менее острыми набегами на чужие ворота. Защитники «Блюз» помогали голкиперу, а Вилле Хуссо вспомнил, что регулярку провел стабильнее канадца Биннингтона. Финн, конечно, волновался: нередко отбивал шайбу перед собой, метался по вратарской, но оставлял команду в игре. Когда в большинстве на лед выходила тройка Ландескуга, на пятаке «Блюз» становилось особенно жарко. «Колорадо» придерживалось банальной тактики: не получается забивать благодаря комбинациям, значит, надо заносить шайбу с пятака. В конце большинства, сдержав напор ведущей спецбригады «Лавин», хозяева нарвались на контратаку. Спасительный дубль оформил Комфер, поразив ближний угол ворот Хуссо.

Матч близился к овертайму. Команды обменивались атаками, но все шло к тому, что основного времени «Колорадо» и «Сент-Луису» не хватит для выявления победителя. Даррен Хелм, молчавший весь плей-офф, оказался против этого. «Лавины» перебросали соперника в два раза (39-20). 39-й бросок стал поворотным для серии. Хелм за шесть секунд до сирены взорвал скамейку «Колорадо» и поверг в отчаяние игроков и болельщиков «Сент-Луиса». Завершить сезон — обидно, но пропущенный решающий гол за мгновения до перерыва усиливает трагизм произошедшего.

«Сент-Луис» взял тайм-аут и за оставшиеся секунды смог бросить по воротам. Кемпер не повторил ошибки Майка Смита из «Эдмонтона» и не пропустил пущенную из средней зоны шайбу. «Блюз» заслужили респект за характер и чудо-камбэк в прошлом матче, но «Эвеланш» победили закономерно. Сработал старый принцип: количество рано или поздно перерастает в качество. Остановить главного фаворита без Биннингтона «Сент-Луис» не смог. «Колорадо» проходит в следующий раунд, где сыграет с другим послом атакующего хоккея — «Эдмонтоном». Маккиннон против Макдэвида — сама по себе дуэль двух канадских виртуозов обещает невероятную драматургию, не говоря о всей серии.

Валерий Ничушкин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
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0 - 0
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
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0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
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4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 2
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
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3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3 - 2
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
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2 - 4
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5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
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3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
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3. Нэшвилл - Колорадо
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Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
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1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
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4 - 2
4. Даллас - Калгари
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6. Даллас - Калгари
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Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
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3 - 4
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3. Питтсбург - Рейнджерс
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
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7 - 3
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Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
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1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
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2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
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5 - 1
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5 - 2
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5 - 2
5. Каролина - Бостон
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28.05 03:00
Сент-Луис – Колорадо
 2 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 25
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 15
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 12 9
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 11 1.99
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