Мичков опять принес победу «Филадельфии»! Получил по зубам за попытку лакросса и снова забил в овертайме
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Типпетт — 5 (Мичков, Фрост), 9:15 — 0:1. Холлоуэй — 7 (Шенн, Кэссел), 51:11 — 1:1. Форстер — 5 (Бринк, Кэйтс), 52:02 — 1:2. Нейберс — 8 (бол., Фолк, Кайру), 59:40 — 2:2. Мичков — 9 (Конекны), 60:28 — 2:3.
Вратари: Биннингтон (58:51 — 59:40) — Колосов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (6+9+12+0) — 31 (10+14+6+1).
Наши: Торопченко (12.22/1/0) — Замула (14.39/0/-1), Мичков (14.06/3/+1).
1 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 16863 зрителя.
Матвею Мичкову в этом матче отличиться было просто необходимо. Две предыдущих игры он провел без очков и без плюсиков в показателе полезности. Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла вряд ли бы казнил россиянина за отсутствие результативности: его гораздо больше раздражают ошибки, особенно глупые. Но вот игровое время Матвея после первого матча без очков сократилось почти на три минуты. Теперь он это исправил и снова стал главным героем.
Ивану Федотову дали отдых, так что против «Сент-Луиса» вышел Алексей Колосов. Между вратарями разгорается нешуточная борьба, которую на отрезке с небольшим перевесом выигрывает россиянин. После адаптации Колосова к Северной Америке, на которую выделили почти половину ноября, голкиперы попеременно друг друга подменяют. Самуэль Эрссон пока не играет из-за травмы.
Первую шайбу пришлось чуть-чуть подождать, но на 10-й минуте «Филадельфия» вышла вперед. Гол, в котором в важной степени поучаствовали все три отметившихся в протоколе игрока. Для начала из своей зоны шайбу вывел Морган Фрост — «Сент-Луис» заигрался в атаке, и этой передачей нападающий отрезал сразу четырех полевых из Миссури. Пас получил Мичков — и держал шайбу до последнего, пока Оуэн Типпетт не оказался у самых ворот — у пустого угла. Тогда Матвей отдал передачу сквозь ничего не сумевшего сделать защитника Филипа Броберга. Типпетту оставалось только замкнуть ее.
Второй период обошелся без голов. Когда «Филадельфия» с небольшими трудностями много сидела в своей зоне, Мичков решил разогнать кровь команды лакроссом — правда, попытка совсем не удалась. За это Райан Сутер дал молодому россиянину перчаткой по зубам. Удаления в этом эпизоде никто не получил, но, сидя на лавке, Мичков нашел на лице кровь.
К середине третьего периода «Сент-Луис» вспомнил, что нужно отыгрываться и сравнял счет. В момент гола Мичков был на площадке, но претензий у Тортореллы к нему быть не должно: проспали партнеры по команде. Обиднее всего в такой ситуации Колосову: вратарь провел хороший матч и был признан лучшим игроком, но «сухаря» не вышло. Уже через минуту «Флайерз» реабилитировались и вернули преимущество в одну шайбу. Но все же растеряли его за 20 секунд до финальной сирены после штурма от «Блюз».
Судьба матча решилась в овертайме. «Флайерз» много играют в дополнительное время, и, что любопытно, редко испытывают проблемы. Зачастую положительный исход получается стараниями Мичкова, который и в этот раз стал героем, забросив на 28-й секунде.
С одной стороны, немного удивительно: что в этот момент на площадке делал Мичков? На первую смену в овертайме вышло звено Кутюрье, Конекны и Санхейм. Когда успел выйти Матвей? А здесь интересный ход Тортореллы. Кутюрье нужен был только на момент ввода шайбы в игру. И сразу после вбрасывания (проигранного, кстати), поехал на лавочку, посигналив Матвею, чтобы тот выходил. Основную часть овертайма «Флайерз» провели крайними нападающими и защитником. Ну и ничего бы не случилось, если бы не ошибка самих игроков «Сент-Луиса». После нескольких кругов по средней зоне Роберт Томас на скорости пошел в атаку. На него плотно присел Конекны и в падении отправил пас Мичкову. Россиянин перехватил убежал на одиночную дуэль против вратаря, из которой вышел победителем. Еще один гол Мичкова в овертайме — уже третий в сезоне!
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|П
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|24
|16
|8
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|14
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|13
|11
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|Сент-Луис
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|11
|14
|24
|6
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|20
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|8
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|1
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|15
|9
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|14
|11
|31
|3
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|25
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|28
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|22
|12
|10
|27
|5
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|12
|11
|26
|6
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|24
|11
|13
|23
|7
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|8
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|26
|8
|18
|21
|1.12
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Флорида – Каролина
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Тампа-Бэй – Торонто
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Питтсбург – Калгари
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Сент-Луис – Филадельфия
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Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
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Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
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Айлендерс – Баффало
|3 : 0
|1.12
|04:00
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Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
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|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|06:00
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Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|1.12
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Детройт – Ванкувер
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|1.12
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Чикаго – Коламбус
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