Капризов может не получить приз по итогам сезона НХЛ. Его обойдут американцы

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Сборная России неожиданно проиграла команде Канады на чемпионате мира. Гол в овертайме перечеркнул все хорошее, что было на турнире. И, конечно, сейчас начнется поиск виновных, опять будут делать парадоксальные выводы и всех «увольнять». Но иначе никак.

Очевидно, что мы совершенно неправильно сыграли против Канады. Зачем-то стали действовать от обороны против тех, у кого самая слабая линия — защита. Почему-то дернулись, испугались, пошли удерживать счет, прижались к воротам. Это то, что делал Валерий Брагин на протяжении последних лет. Иногда его тактика срабатывала, да даже на этом чемпионате мира мы видели, что подобная схема принесла успех в играх против Швейцарии и Швеции. Но главный минус тренера — отсутствие гибкости. И это мешало ему выиграть молодежный чемпионат мира после Баффало, а ведь подбор хоккеистов у тренера был гораздо лучше, чем сейчас. Подвело мышление тренера и в Риге.

Объясните, зачем он посадил во втором периоде Сергея Толчинского и Антона Бурдасова? В чем был смысл такого решения во втором периоде? Какая логика? То есть лучший игрок сезона, находящийся на эмоциональном пике, провел чуть более минуты на льду во втором отрезке, а в третьем периоде — менее трех минут. Бурдасов может забить из ничего, но у него в третьем периоде — 1 минута 15 секунд. И это против команды, которая просто не успевает за соперником, что мы видели на групповом этапе.

Сейчас уже ясно, что большая ошибка — приглашение защитника Никиты Нестерова. Своим сезоном он не заслужил вызова в сборную, но его позвали и выпускали на лед. И он был на площадке в момент, когда канадцы забросили обе шайбы. Это его объехали в овертайме. Много странных и непонятных решений. Надо сделать правильные выводы, в конце концов, мы проиграли в спортивном матче.

Приз

Кирилл Капризов ожидаемо стал претендентом на звание лучшего новичка НХЛ. Весь сезон он шел к этой номинации и добился ее. Мы-то считаем, что форвард провел лучший сезон, никого круче не было, но на самом деле каждый год в лиге появляется ряд хоккеистов, которые выступают не хуже.

Конкуренты у Кирилла хорошие. Среди них вратарь «Каролины» Алекс Неделькович, который в этом сезоне произвел настоящий фурор. Причем парню уже 25 лет. Голкипер хорошо известен тем, кто следил за АХЛ, до нынешнего сезона он чаще играл за «Шарлотт». И не сказать, что у него там были серьезные достижения. Пять лет назад Алекс вообще чуть не закончил, ведь его отправили в ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья), так как он был хуже всех своих конкурентов. Лучше Недельковича были три вратаря. Один закончил, один уехал в Австрию, один сидит в АХЛ без шансов выбраться наверх. Алекс же работал, трудился, не злился, когда ему давали лишь один матч за сезон в «Каролине», а сейчас стал безусловным первым номером клуба.

Шикарный сезон проводит Джейсон Робертсон из «Далласа». В команде ветеранов, которая внезапно выдохлась после финала и даже не попала в плей-офф, он был ярким пятном. Преимущество над Капризовым в том, что Робертсон полноценный новичок, год назад у него было всего три матча за «Старз», да и вообще парню 21 год. Капризов себе имя в КХЛ сделал и приехал готовым игроком, а Робертсон проводит только второй сезон среди взрослых, а прямо сейчас тащит сборную США к победе на чемпионате мира. Так что Капризов не такой уж фаворит, не случайно даже в Северной Америке считают, что критерии для лучшего новичка не совсем объективны. И только Робертсон соответствует всем неписаным правилам.

Новичок

«Амур» подписал контракт с нападающим Раданом Ленцом. Чешский форвард — один из тех, кто к 29 годам ни разу не покидал родную страну, не имеет опыта жизни в чужом государстве, никогда не сталкивался с большим количеством перелетов и сменой часовых поясов. В последние пять лет его регулярно приглашали в сборную, но на чемпионат мира он поехал только в этом сезоне, а в Риге ничем себя не проявил, как и вся команда. Забросил одну шайбу, а сборная уехала домой после четвертьфинала.

Последние три сезона в клубе у Радана получились неплохими. Выступая за команду из Либереца, форвард стабильно набирал под сорок очков, а в этом сезоне выбил 55 баллов, если считать и матчи плей-офф. Вот и все, что можно сказать о нем.

Ленца едва не позвали в «Трактор» год назад, но в Челябинске предпочли других легионеров, а Хабаровск в этом году решил побороться за выход в плей-офф. Но складывается ощущение, что игрока взяли, не подумав, не оценив всех рисков. И так ведь со всеми новичками. Вроде бы имена громкие, а если разбираться, то уже и не знаешь, усиление ли. Впрочем, в Хабаровске стараются, что-то делают, и настроение в клубе улучшилось. Да еще и второй дальневосточный клуб может вернуться, а значит, снова появится преимущество своего льда. Раньше клубы приезжали на несколько часов, не успевая почувствовать разницу часовых поясов, но теперь в этом регионе придется задерживаться.