Пухляш стал «Железным человеком». Он не сидит на диете и ест фастфуд, но побил рекорд НХЛ

Обзор игрового дня.

Малкин идет по графику « очко за игру »

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Кадри — 3 (Манджапане, Дюбе), 14:11 — 1:0. Кадри — 4, 17:41 — 2:0. Юбердо — 1 (бол., Андерссон, Кадри), 23:00 — 3:0. Малкин — 4 (бол., Картер, Пулин), 24:32 — 3:1. Стоун — 2 (Лучич, Ритчи), 31:20 — 4:1.

Вратари: Маркстрем — Десмит.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (20+4+11) — 33 (6+21+6).

Наши: Задоров (20.37/1/+2) — Малкин (19.43/6/0).

26 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17628 зрителей.

От Евгения Малкина в его 36 лет мы уже не ждем особых чудес, как раньше. Летом он с огромным трудом, но все-таки получил свой последний контракт в НХЛ и возможность завершить славную североамериканскую карьеру в ставшем родным для него «Питтсбурге». Теперь за 6 миллионов в год болельщики «Пингвинз» не требуют от своей живой легенды стоочковых подвигов, а просто хотят, чтобы он честно отрабатывал свой кэпхит и достойно тянул лямку второго центра в звене с Джеффом Картером и Дэнтоном Хейненом.

Нынешний Джино — уже не тот доминирующий монстр, каким мы его видели в 2018-м. Однако, как бы его ни сжирали травмы и банальный процесс старения, он не позволяет опускаться ниже графика «очко за игру». Похоже, эта регулярка точно не станет неприятным исключением. В первых шести играх сезона россиянин успел набрать 6 (3+3) результативных баллов и лишь в матче с «Коламбусом» не сумел уйти со льда хотя бы с одним очком. Порадовал магнитогорец и сегодня в выездной встрече с мощным «Калгари» Дэрилла Саттера, классно сыграв на добивании после броска Картера в большинстве.





Жаль только, что четвертая шайба россиянина в этом чемпионате, пришедшая к команде Майка Салливана лишь при счете 3:0 в пользу хозяев, стала для «Питтсбурга» единственной этой ночью и никак не помогла «Пингвинам».

Кессел новый «Железный человек» НХЛ

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Кессел — 1 (Хауден), 15:51 — 0:1. Штурм — 4 (Лабанк, Свечников), 25:33 — 1:1. Нието — 1 (Гертл, Власик), 39:25 — 2:1. Теодор — 2 (Макнэбб, Маршессо), 40:55 — 2:2. Карлссон — 3 (Смит, Мартинес), 53:13 — 2:3. Стоун — 2 (Стивенсон, Теодор), 54:15 — 2:4.

Вратари: Раймер (55:32) — Хилл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (6+16+9) — 31 (14+7+10).

Наши: Барабанов (19.09/1/-1), Свечников (14.12/0/0) — -.

26 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12003 зрителя.

Если человеку, далекому от спорта, показать фотографию Фила Кессела без формы, то он скорее назовет его дровосеком или сантехником из Висконсина, чем профессиональным хоккеистом. О его физической форме и пухлых безграничных щеках придумано уже немало шуток и мемов, на которые сам 35-летний нападающий реагирует только искренней широкой улыбкой. Вместо протеиновых батончиков на Олимпиаде в Сочи он горстями хомячил шоколадные конфеты, практически не пил воды и всю жизнь предпочитал ей бутылочку Powerade, а также никогда не придерживался предписанных ему диет, не упуская возможности съесть лишний хот-дог. Но именно он сегодня стал новым «Железным человеком» НХЛ и побил рекорда Кита Яндла, сыграв 990 матчей подряд без пропусков.

Само собой, ни одно североамериканское издание не могло пройти мимо такого события, состоявшегося во встрече «Вегаса» и «Сан-Хосе», а болельщики обеих команд в середине первого периода стоя устроили всеми любимому толстячку бурные овации и заставили его скромно улыбнуться под культовую песню Iron Man группы Black Sabbath.







Страшно подумать, но великая серия началась для Кессела в далеком марте 2009-го, когда он был лидером безнадежного «Торонто». С тех пор главный пухляш мирового хоккея успел поиграть за «Питтсбург», «Аризону» и «Вегас», выиграть серебро Олимпиады и дважды поднять над головой Кубок Стэнли, стать отцом, а также влюбить в себя своей простотой миллионы фанатов.

Кажется, эта ночь для Фила не была бы со всех сторон идеальной, не приправь он воистину эпохальное достижение своей четырехсотой шайбой в НХЛ, став лишь 12-м американцем, сумевшим покорить эту планку. Разве это не повод пригласить команду после матча на ужин и хорошенько подкрепиться?

Кучеров прервал голевую засуху

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Дано — 4 (Виларди, Андерсон), 7:20 — 1:0. Хагель — 2, 15:14 — 1:1. Виларди — 5 (бол., Даути, Фиала), 25:03 — 2:1. Лизотт — 1 (Кларк, Калиев), 33:17 — 3:1. Кемпе — 5 (Копитар), 54:30 — 4:1. Кучеров — 1, 57:44 — 4:2.

Вратари: Куик — Василевский (57:18 — 57:44, 58:14).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (7+11+15) — 25 (7+9+9).

Наши: — - Кучеров (25.22/3/+1), Наместников (12.52/0/-1), Сергачев (21.50/0/0).

26 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16480 зрителей.

Вряд ли мы ошибемся, если назовем «Тампу» одним из главных разочарований старта регулярного чемпионата. Могли ли мы всерьез представить, что прошлогодний финалист возьмет всего шесть очков в первых шести матчах и будет идти вне зоны плей-офф?

После побед над «Флоридой» и «Айлендерс» казалось, что стартовая яма парней Джона Купера осталась позади. Только стоило нам немного порадоваться за одну из самых «русских» команд лиги, как она на выезде уступила крайне симпатичному «Лос-Анджелесу», провалив вторую двадцатиминутку.

И все, чему могли порадоваться болельщики «Молний» этой ночью, — это долгожданный гол Никиты Кучерова, молчавшего неприлично долгие для себя шесть игр с начала сезона. Правда, прорвало 86-го номера лишь за пару минут до конца третьего периода при счете 4:1 в пользу хозяев, когда шансы «Болтс» на победу практически испарились.