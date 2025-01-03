Аскаров «засушил» Кучерова. Ярослава уже называют лучшим молодым вратарем НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Тоффоли — 15 (Власик, Рутта), 13:52 — 1:0. Ферраро — 3 (Гранлунд), 32:55 — 2:0. Чирелли — 15 (Чернак, Хагель), 37:44 — 2:1.
Вратари: Аскаров — Василевский.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 25 (9+12+4) — 25 (8+6+11).
Наши: Коваленко (11.46/2/0), Костин (12.56/1/+1) — Кучеров (23.01/3/0).
3 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11 103 зрителя.
«Сан-Хосе» подходил к матчу с «Тампой» с феерической серией из восьми поражений подряд или из 11 поражений в последних 12 матчах. В принципе для фанатов «Шаркс» в последние годы такое уже вошло в привычку. Тем удивительнее, что удалось победить именно «Лайтнинг».
По-прежнему не удается собрать всех россиян из «Сан-Хосе» вместе: сегодня в состав попали Коваленко, Костин, Аскаров и Георгиев, но не было Шакира Мухамадуллина. Важную роль сегодня сыграл лишь один игрок с российским паспортом, зато какую.
Матч получился «низовым». Даже со всеми эффектными сэйвами Аскарова, согласно модели xG, «Тампа» наиграла всего на два гола. «Сан-Хосе» и вовсе на полтора.
Ярослав сейчас выглядит гораздо надежнее своего сменщика Александра Георгиева. После обмена из «Колорадо» у него ни одной встречи с процентом отраженных бросков хотя бы выше 90. В пяти матчах Георгиев одержал лишь одну победу, а коэффициент надежности превышает 4. Так что, когда вернется Витек Ванечек, скорее всего, присядет именно Георгиев.
У Аскарова еще и очень хорошая пресса в Северной Америке. Несмотря на то что он провел всего шесть игр, россиянина все чаще называют лучшим молодым вратарем лиги.
Удивительно много на льду провел Никита Кучеров — более 23 минут. Но отметился форвард лишь тремя бросками в створ. После травмы Кучеров провел 11 матчей, но лишь во второй раз ушел с площадки без набранных очков. На этом отрезке у него 20 (5+15) результативных действий.
Второй матч подряд без очков закончил и 18-летний Маклин Селебрини — главный конкурент Матвея Мичкова за «Колдер Трофи». У россиянина в этом сезоне на два результативных действия больше (29 против 27), однако Матвей провел на восемь игр больше канадца.
При этом у «Сан-Хосе» никаких турнирных перспектив — разве что ежегодная борьба за последнее место и лучшую возможность получить первый выбор на драфте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|37
|17
|20
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|39
|23
|16
|48
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|37
|19
|18
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Юта
|38
|17
|21
|40
|6
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Ванкувер
|37
|18
|19
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|37
|16
|21
|36
|8
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|30
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|6 : 5 ОТ
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|3 : 5
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|3 : 4 Б
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|2 : 1