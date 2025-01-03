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Сегодня, 09:45

Аскаров «засушил» Кучерова. Ярослава уже называют лучшим молодым вратарем НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Тампу» и прервал восьмиматчевую серию поражений
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Ярослав Аскаров (№ 30) в матче НХЛ «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» (2:1).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Сан-Хосе» прервал восьмиматчевую серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Тоффоли — 15 (Власик, Рутта), 13:52 — 1:0. Ферраро — 3 (Гранлунд), 32:55 — 2:0. Чирелли — 15 (Чернак, Хагель), 37:44 — 2:1.
Вратари: Аскаров — Василевский.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 25 (9+12+4) — 25 (8+6+11).
Наши: Коваленко (11.46/2/0), Костин (12.56/1/+1) — Кучеров (23.01/3/0).
3 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11 103 зрителя.

«Сан-Хосе» подходил к матчу с «Тампой» с феерической серией из восьми поражений подряд или из 11 поражений в последних 12 матчах. В принципе для фанатов «Шаркс» в последние годы такое уже вошло в привычку. Тем удивительнее, что удалось победить именно «Лайтнинг».

По-прежнему не удается собрать всех россиян из «Сан-Хосе» вместе: сегодня в состав попали Коваленко, Костин, Аскаров и Георгиев, но не было Шакира Мухамадуллина. Важную роль сегодня сыграл лишь один игрок с российским паспортом, зато какую.

Матч получился «низовым». Даже со всеми эффектными сэйвами Аскарова, согласно модели xG, «Тампа» наиграла всего на два гола. «Сан-Хосе» и вовсе на полтора.

Ярослав сейчас выглядит гораздо надежнее своего сменщика Александра Георгиева. После обмена из «Колорадо» у него ни одной встречи с процентом отраженных бросков хотя бы выше 90. В пяти матчах Георгиев одержал лишь одну победу, а коэффициент надежности превышает 4. Так что, когда вернется Витек Ванечек, скорее всего, присядет именно Георгиев.

У Аскарова еще и очень хорошая пресса в Северной Америке. Несмотря на то что он провел всего шесть игр, россиянина все чаще называют лучшим молодым вратарем лиги.

Удивительно много на льду провел Никита Кучеров — более 23 минут. Но отметился форвард лишь тремя бросками в створ. После травмы Кучеров провел 11 матчей, но лишь во второй раз ушел с площадки без набранных очков. На этом отрезке у него 20 (5+15) результативных действий.

Второй матч подряд без очков закончил и 18-летний Маклин Селебрини — главный конкурент Матвея Мичкова за «Колдер Трофи». У россиянина в этом сезоне на два результативных действия больше (29 против 27), однако Матвей провел на восемь игр больше канадца.

При этом у «Сан-Хосе» никаких турнирных перспектив — разве что ежегодная борьба за последнее место и лучшую возможность получить первый выбор на драфте.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Ярослав Аскаров
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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1 Вашингтон 38 25 13 53
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
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5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 39 23 16 48
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 37 19 18 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Юта 38 17 21 40
6 Сент-Луис 39 18 21 40
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Ванкувер 37 18 19 44
5 Калгари 38 18 20 43
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