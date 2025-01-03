Аскаров «засушил» Кучерова. Ярослава уже называют лучшим молодым вратарем НХЛ

«Сан-Хосе» прервал восьмиматчевую серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Тоффоли — 15 (Власик, Рутта), 13:52 — 1:0. Ферраро — 3 (Гранлунд), 32:55 — 2:0. Чирелли — 15 (Чернак, Хагель), 37:44 — 2:1.

Вратари: Аскаров — Василевский.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 25 (9+12+4) — 25 (8+6+11).

Наши: Коваленко (11.46/2/0), Костин (12.56/1/+1) — Кучеров (23.01/3/0).

3 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11 103 зрителя.

«Сан-Хосе» подходил к матчу с «Тампой» с феерической серией из восьми поражений подряд или из 11 поражений в последних 12 матчах. В принципе для фанатов «Шаркс» в последние годы такое уже вошло в привычку. Тем удивительнее, что удалось победить именно «Лайтнинг».

По-прежнему не удается собрать всех россиян из «Сан-Хосе» вместе: сегодня в состав попали Коваленко, Костин, Аскаров и Георгиев, но не было Шакира Мухамадуллина. Важную роль сегодня сыграл лишь один игрок с российским паспортом, зато какую.

Матч получился «низовым». Даже со всеми эффектными сэйвами Аскарова, согласно модели xG, «Тампа» наиграла всего на два гола. «Сан-Хосе» и вовсе на полтора.

Ярослав сейчас выглядит гораздо надежнее своего сменщика Александра Георгиева. После обмена из «Колорадо» у него ни одной встречи с процентом отраженных бросков хотя бы выше 90. В пяти матчах Георгиев одержал лишь одну победу, а коэффициент надежности превышает 4. Так что, когда вернется Витек Ванечек, скорее всего, присядет именно Георгиев.

У Аскарова еще и очень хорошая пресса в Северной Америке. Несмотря на то что он провел всего шесть игр, россиянина все чаще называют лучшим молодым вратарем лиги.

Удивительно много на льду провел Никита Кучеров — более 23 минут. Но отметился форвард лишь тремя бросками в створ. После травмы Кучеров провел 11 матчей, но лишь во второй раз ушел с площадки без набранных очков. На этом отрезке у него 20 (5+15) результативных действий.

Второй матч подряд без очков закончил и 18-летний Маклин Селебрини — главный конкурент Матвея Мичкова за «Колдер Трофи». У россиянина в этом сезоне на два результативных действия больше (29 против 27), однако Матвей провел на восемь игр больше канадца.

При этом у «Сан-Хосе» никаких турнирных перспектив — разве что ежегодная борьба за последнее место и лучшую возможность получить первый выбор на драфте.