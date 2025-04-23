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«Ему потребуется помощь стоматолога». Русский напарник Овечкина лишился зубов в плей-офф

Защитнику «Вашингтона» Алексееву выбили зубы в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Монреала» Джейк Эванс (справа) попадает клюшкой по лицу защитнику «Вашингтона» Александру Алексееву.
Будет готов к следующей игре.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев дебютировал в плей-офф НХЛ в первом матче серии против «Монреаля» (3:2 ОТ). Результативными действиями ему не удалось отметиться, но он записал в свой актив два силовых приема и три заблокированных броска.

И все было бы совсем идеально, если бы не неприятнейшая травма. После удара клюшкой по лицу соотечественник Александра Овечкина лишился красивой улыбки.

Что случилось

Алексееву серьезно досталось в конце третьего периода. Форвард «Канадиенс» Джейк Эванс высоко поднял клюшку, в результате чего она угодила защитнику «Вашингтона» в челюсть.

На лице Александра сразу же появилась кровь, а на крупном плане можно было рассмотреть печальную картину: россиянин лишился нескольких зубов.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (справа) с&nbsp;партнерами по &laquo;Вашингтону&raquo; радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Монреаля&raquo; 22&nbsp;апреля.Овечкин невероятен и в плей-офф! Дубль в первом же матче и победный гол в овертайме

Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение.

Алексеев покинул площадку и пропустил концовку финальной двадцатиминутки, но позднее нашел в себе силы выйти на овертайм.

Слова Карбери

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери на пресс-конференции после игры выразил восхищение мужеством Александра и предположил, что ему потребуется помощь врачей: «Ему потребуется серьезная помощь стоматолога. Думаю, он сегодня был хорош. Он только вошел в состав, сыграл три матча под конец сезона. Считаю, что это была одна из его сильнейших игр. Нам это было нужно, и он справился. Александр хорошо защищался, занимал правильную позицию в своей зоне, удачно разыгрывал шайбу. Именно этого я и ждал от него — надежной игры на льду. Мне кажется, Алексеев дал нам это сегодня».

Александр Овечкин с&nbsp;партнерами празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (3:2 ОТ) 21&nbsp;апреля в&nbsp;Вашингтоне.Овечкин готов замахнуться на второй Кубок Стэнли. Он тащит «Вашингтон» на себе, как в молодости

Уже утром после тренировки Карбери порадовал болельщиков хорошими новостями. По его словам, Алексеев сможет выйти на лед во втором матче серии, который состоится в ночь с 23 на 24 апреля.

«Он должен быть готов к игре. Ночь получилась для него долгой, но с ним все в порядке», — сказал тренер журналистке Сэмми Зильбер.

Дебют в плей-офф

Алексееву 25 лет. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2018 года под общим 31-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате россиянин принял участие в восьми играх, в которых не отметился результативными баллами.

Матч с «Монреалем» стал для Александра дебютным в плей-офф. Он был добавлен в основной состав в связи с травмой одного из ключевых защитников Мартина Фехервари. Словак повредил правое колено в ночь с 15 на 16 апреля, когда «Вашингтон» встречался с «Айлендерс» (3:1), и выбыл до конца сезона.

Александр Алексеев (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Вегас - Миннесота
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