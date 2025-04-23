«Ему потребуется помощь стоматолога». Русский напарник Овечкина лишился зубов в плей-офф

Будет готов к следующей игре.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев дебютировал в плей-офф НХЛ в первом матче серии против «Монреаля» (3:2 ОТ). Результативными действиями ему не удалось отметиться, но он записал в свой актив два силовых приема и три заблокированных броска.

И все было бы совсем идеально, если бы не неприятнейшая травма. После удара клюшкой по лицу соотечественник Александра Овечкина лишился красивой улыбки.

Что случилось

Алексееву серьезно досталось в конце третьего периода. Форвард «Канадиенс» Джейк Эванс высоко поднял клюшку, в результате чего она угодила защитнику «Вашингтона» в челюсть.

На лице Александра сразу же появилась кровь, а на крупном плане можно было рассмотреть печальную картину: россиянин лишился нескольких зубов.

Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение.

Алексеев покинул площадку и пропустил концовку финальной двадцатиминутки, но позднее нашел в себе силы выйти на овертайм.

Слова Карбери

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери на пресс-конференции после игры выразил восхищение мужеством Александра и предположил, что ему потребуется помощь врачей: «Ему потребуется серьезная помощь стоматолога. Думаю, он сегодня был хорош. Он только вошел в состав, сыграл три матча под конец сезона. Считаю, что это была одна из его сильнейших игр. Нам это было нужно, и он справился. Александр хорошо защищался, занимал правильную позицию в своей зоне, удачно разыгрывал шайбу. Именно этого я и ждал от него — надежной игры на льду. Мне кажется, Алексеев дал нам это сегодня».

Уже утром после тренировки Карбери порадовал болельщиков хорошими новостями. По его словам, Алексеев сможет выйти на лед во втором матче серии, который состоится в ночь с 23 на 24 апреля.

«Он должен быть готов к игре. Ночь получилась для него долгой, но с ним все в порядке», — сказал тренер журналистке Сэмми Зильбер.

Дебют в плей-офф

Алексееву 25 лет. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2018 года под общим 31-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате россиянин принял участие в восьми играх, в которых не отметился результативными баллами.

Матч с «Монреалем» стал для Александра дебютным в плей-офф. Он был добавлен в основной состав в связи с травмой одного из ключевых защитников Мартина Фехервари. Словак повредил правое колено в ночь с 15 на 16 апреля, когда «Вашингтон» встречался с «Айлендерс» (3:1), и выбыл до конца сезона.