Российскому защитнику зря не доверяли в плей-офф. Романов поможет «Монреалю» переломить ход финала?

Рассказываем, почему Александр просидел в запасе почти весь плей-офф.

Александр Романов провел свой первый матч в финале Кубка Стэнли и сразу же отметился заброшенной шайбой. В такой важный и нужный момент защитник «Монреаля» помог своей команде как минимум продлить жизнь в этом противостоянии. Романов сыграл в плей-офф в третий раз и вновь доказал, что в будущем может стать важной частью «Канадиенс». Александр получает колоссальный опыт, и, вероятно, мы увидим его на льду в следующей игре серии.

Романов еще учится

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм рассказал о роли российского игрока в команде: «В защитных рядах нам необходимо прибавить в плане динамики. Появление Романова и Кулака в составе должно помочь решить эту проблему. Александр сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата. Он молод, и мы продолжаем с ним работать. Если Романов не надевает форму на матч, то это не означает, что он не является частью нашего коллектива. Парень все еще учится».

Сегодня канадский специалист точно не пожалел, что решил довериться Александру. Он провел на площадке чуть больше 12 минут (почти две из них — в меньшинстве) и стал самым молодым защитником в истории «Монреаля» с голом в финале Кубка Стэнли (21 год 180 дней). Болельщики канадской команды недоумевали, почему Романова держат на лавке почти весь плей-офф. Однако если взглянуть правде в глаза, то такое решение тренерского штаба было небеспочвенным.

По ходу регулярного чемпионата в игре российского защитника было много как положительных моментов, так и ошибок. Даже в сегодняшней встрече, которая стала знаковой для Романова, «Тампа» сумела сравнять счет именно тогда, когда Александр находился на льду. Матье Жозеф отдал передачу из-под стелившегося в подкате россиянина, а Патрик Марун не оставил никаких шансов Кэри Прайсу.

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Романову по-прежнему присущи необдуманные действия, свойственные новичкам. Матч против такого мощного соперника, как «Тампа», доказал, что ему необходимо работать над многими компонентами. Сегодня в равных составах звено Кучерова и Пойнта нанесло семь безответных бросков по воротам «Монреаля», когда Романов находился на льду. Пока 21-летнему хоккеисту не хватает опыта в играх с такими грозными командами, но в следующем сезоне при классическом формате чемпионата он сможет получить его сполна.

Сильные стороны Романова

Тем не менее есть у Александра и достоинства, которыми могут похвастаться далеко не все молодые защитники. Романов по итогам регулярки стал вторым игроком «Монреаля» после Джоэля Эдмундсона по количеству силовых приемов (138), а также попал в пятерку лучших хоккеистов команды по заблокированным броскам (60). В свой дебютный сезон россиянин не боится врезаться в соперника и делает это очень жестко.

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Даже опытный Алекс Пьетранжело не стал помехой для Александра. В матче против «Вегаса» российский защитник отправил его на скамейку отдохнуть и многих удивил своей настырностью.

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В мае Романов даже успел впервые подраться, а его соперником стал Джош Норрис из «Оттавы». Два молодых игрока решили выплеснуть эмоции именно таким образом.

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В плане атакующих действий у Александра пока все скромно. В регулярном чемпионате он записал на свой счет 6 (1+5) очков. Пока Романов выполняет роль классического домоседа, который при первом же случае готов впечатать соперника в борт. Хотелось бы Александру этого или нет, но учиться подключаться к атакам со временем придется. В НХЛ теперь на одной лишь жесткости далеко не уедешь. Да и выбить большой контракт в будущем при таких ограниченных возможностях игрока будет крайне сложно.

Свой первый гол в НХЛ россиянин забил в январе в матче против «Эдмонтона». Как и в финале, бросок Романова не показался очень опасным, но Микко Коскинен не сумел его остановить.

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После смены тренера отправился в запас

Однако вскоре на протяжении 24 матчей Романов не мог набрать очки и стал получать меньше игрового времени. Это можно объяснить частыми перестановками партнеров, а также сменой главного тренера. В середине февраля клуб объявил о том, что Клод Жюльен уволен со своего поста, а его место занял Доминик Дюшарм. Так что этот сезон уникален для Романова еще и тем, что он успел поиграть под руководством разных тренеров.

Оба из них положительно высказываются о качествах российского защитника, но, кажется, Жюльен доверял Романову немного больше. Чего только стоит первый матч Александра в НХЛ, когда он провел на льду 22 минуты и отдал голевую передачу. Интересно, что тот пас позволил Романову повторить достижение легенды «Монреаля» Андрея Маркова. В сезоне-2000/01 защитник также набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче чемпионата.

В январе после игры с «Торонто» североамериканские журналисты без устали раздавали комплименты и, немного забегая вперед, называли Романова новым лидером обороны «Монреаля». «Бросилось в глаза, как комфортно он вписался в новую обстановку. Большинство его смен были незаметными, что и делает их выдающимися. Конечно, Александр делал ошибки и иногда он кружил по своей зоне, потому что не понимал, какое действие должен совершить. Но его невероятное хладнокровие затмило эти небольшие помарки. Такое спокойствие — редкость для игрока его возраста, играющего первый матч в Северной Америке», — писал автор The Athletic Арпон Басу.

Регулярный чемпионат Романов закончил со средним игровым временем в 17 минут и 15 секунд. Это седьмой показатель во всей команде. Удивительно, ведь мы говорим об игроке, который перед отъездом из КХЛ играл совсем немного. Разумеется, нельзя быть уверенным в том, что Александр после четвертого матча финала полностью заслужит доверие со стороны Доминика Дюшарма. Сам Романов сохраняет спокойствие и комментирует ситуацию с игровым временем в плей-офф следующим образом: «Пребывание в запасе? Я знал об этом решении и принял его. В конце сезона, где-то в последних семи матчах, я играл не очень хорошо. Это было просто решение тренера, и я ему доверяю. Он посчитал, что так будет лучше для команды».

Как бы ни закончился этот сезон для «Монреаля», Романов смело может записывать его в свой актив. Александр создал отличный фундамент карьеры в НХЛ, и теперь все зависит только от него. Если ты хоккеист и играешь за канадский клуб, то от любви до ненависти всего один шаг. Уровень спроса с каждого игрока в таком городе, как Монреаль, просто огромен. Одна ошибка может стоить авторитета и перспектив. Именно поэтому Романову необходимо продолжать работать, пользоваться шансами и вносить разнообразие в свою игру. Потенциал у этого защитника действительно есть.