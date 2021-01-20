Из «Челмета» — в НХЛ. Еще один российский талант уезжает в Северную Америку
В ближайшее время в Северную Америку отправится еще один талантливый российский хоккеист. Нападающий Павел Дорофеев скоро присоединится к системе «Вегаса», который задрафтовал его в 2019 году под общим 79-м номером.
Летом 2020 года магнитогорский «Металлург» обменял нападающего в «Трактор», где, казалось бы, у него должно было появиться больше возможностей для прогресса. Но он сыграл за главную команду только один матч и весь нынешний сезон провел в ВХЛ, выступая за «Челмет». В интервью «СЭ» Павел признался, что не нашел общего языка с руководством клуба и главным тренером Анваром Гатиятулиным, что и стало причиной отъезда в Северную Америку.
— Правда, что вы сами уведомили руководство «Трактора», что хотите продолжить карьеру в системе «Вегаса»?
— Да, это правда.
— Чья это была инициатива: ваша или руководства «Вегаса»?
— Это было и мое желание, и стороны «Вегаса». Они сказали, что ждут меня и готовы принять. Поэтому приняли такое решение.
— Вас что-то не устраивало в «Тракторе»?
— Хоккей такая штука — не получилось найти понимание с руководством клуба и главным тренером «Трактора». Ничего необычного.
— Как на ваше желание уехать отреагировали в «Тракторе»?
— Мы взвесили все за и против. Решили, что это нормальный вариант. Просто в «Тракторе» что-то не получалось. Не нашли общий язык.
— Вам пришлось выплатить неустойку по контракту?
— Да, все по регламенту.
— Обиды на команду нет? В ВХЛ вы смотрелись здорово, а в КХЛ вас не поднимали.
— Обижаться смысла нет. Надо работать над собой и двигаться дальше.
— Вы сами поняли, с чем это связано?
— Причин и факторов может быть сколько угодно. Могу уверенно сказать, что, пока играл в ВХЛ, набрал отличную форму. Дальше уже вопросы не в моей компетенции. Не могу сказать, почему не сложилось.
— С Анваром Гатиятулиным говорили на эту тему?
— Нет, личной беседы не было.
— Обсуждали, в какой роли вас хотят видеть в «Вегасе»?
— Пока обсуждали только одно — как можно быстрее к ним прилететь. А там уже на месте будем конкретно решать остальные вопросы и задачи.
— Спрошу прямо: вы едете в АХЛ?
— Да. У них начинается сезон 8 февраля, насколько мне известно.
— Когда планируете лететь в Америку?
— Пока точной даты нет. Думаю, в скором времени этот вопрос решится. Готовить документы уже начал — виза есть.
— Как у вас дела с английским?
— Не скажу, что владею хорошо, но речь понимаю. Просто пока сам не так хорошо разговариваю. Но объяснить таксисту, куда ехать, или заказать еду смогу.
— Готовы к более примитивному хоккею в АХЛ, чем, например, в КХЛ?
— Абсолютно. Ничего в этой лиге меня не пугает. Если бы не был готов, наверное, не поехал бы.
— Как будете поддерживать форму до отъезда?
— Буду самостоятельно тренироваться в зале и арендовать лед. Мы на связи с «Вегасом», они дают советы, в том числе и по индивидуальной подготовке.
— Вопрос с жильем уже обсуждали?
— Обсуждали, но пока не пришли к конечному варианту. Скорее всего, сниму квартиру.
— Какие цели на этом этапе карьеры ставите для себя?
— Проявить себя в АХЛ и заслужить свой шанс в основной команде. Постараться закрепиться в «Вегасе».
«Вегас» хотел подписать меня в 2019-м
— Правда, что «Вегас» хотел привезти вас в Америку сразу после драфта в 2019 году?
— Да, такое предложение было. Они хотели, чтобы я приехал к ним по истечении контракта с «Магниткой».
— Может быть, тогда стоило сразу ехать?
— Не считаю, что ошибся, когда отказался от того предложения. Мне удалось сыграть на молодежном чемпионате мира и получить опыт в КХЛ. Это очень важно.
— Есть мнение, что после проигранного финала с Канадой, когда вы удалились в концовке, у вас начался эмоциональный спад.
— Не знаю, первый раз об этом слышу. Удаление... Это хоккей. Так бывает. Все удаляются.
— Были удивлены, когда летом вас обменяли из «Магнитки» в «Трактор»?
— Да, немного удивился. Но потом понял, что в этом нет ничего необычного. Нормальная ситуация для профессионального хоккеиста.
— Вы техничный игрок, с хорошими руками, но иногда со стороны кажется, что вам не хватает наглости в силовой борьбе. Вы видите в этом проблему?
— Существенной проблемы в этом не вижу, но соглашусь, что надо добавлять в этом компоненте. Буду работать.
— Вы говорили, что усердно работаете над мышечной массой.
— Да. Постоянно дополнительно работаю в тренажерном зале, иногда самостоятельно.
— Когда закачиваешь мышцы, руки не становятся тяжелее?
— Все упражнения, которые я выполняю, беру не из головы. Программу готовит специально обученный тренер. Поэтому не переживаю, что мышцы сильно забьются. Определенный прогресс на льду уже чувствую, но нужно продолжать работать в этом направлении.
— Вы два сезона в «Магнитке» провели в КХЛ, закрепились в основе, но по-настоящему зажечь на взрослом уровне не получилось. С чем это связываете?
— На самом деле, сам очень много думал над этим. Играл довольно много и в целом неплохо. Были моменты, но почему-то не получалось забить.
— Может, дело в психологии? На таком уровне ответственность за каждое решение на льду намного выше.
— Конечно, на таком уровне выше ответственность. Но чего-то бояться или стесняться смысла не было.
— Один тренер мне говорил, что вам не хватает злости на льду.
— В некоторых моментах, возможно, да. Нужно искать в себе эмоции, силы, чтобы заводить себя.
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