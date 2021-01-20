Павел Дорофеев — о причинах отъезда в НХЛ.

В ближайшее время в Северную Америку отправится еще один талантливый российский хоккеист. Нападающий Павел Дорофеев скоро присоединится к системе «Вегаса», который задрафтовал его в 2019 году под общим 79-м номером.

Летом 2020 года магнитогорский «Металлург» обменял нападающего в «Трактор», где, казалось бы, у него должно было появиться больше возможностей для прогресса. Но он сыграл за главную команду только один матч и весь нынешний сезон провел в ВХЛ, выступая за «Челмет». В интервью «СЭ» Павел признался, что не нашел общего языка с руководством клуба и главным тренером Анваром Гатиятулиным, что и стало причиной отъезда в Северную Америку.

— Правда, что вы сами уведомили руководство «Трактора», что хотите продолжить карьеру в системе «Вегаса»?

— Да, это правда.

— Чья это была инициатива: ваша или руководства «Вегаса»?

— Это было и мое желание, и стороны «Вегаса». Они сказали, что ждут меня и готовы принять. Поэтому приняли такое решение.

— Вас что-то не устраивало в «Тракторе»?

— Хоккей такая штука — не получилось найти понимание с руководством клуба и главным тренером «Трактора». Ничего необычного.

— Как на ваше желание уехать отреагировали в «Тракторе»?

— Мы взвесили все за и против. Решили, что это нормальный вариант. Просто в «Тракторе» что-то не получалось. Не нашли общий язык.

— Вам пришлось выплатить неустойку по контракту?

— Да, все по регламенту.

— Обиды на команду нет? В ВХЛ вы смотрелись здорово, а в КХЛ вас не поднимали.

— Обижаться смысла нет. Надо работать над собой и двигаться дальше.

— Вы сами поняли, с чем это связано?

— Причин и факторов может быть сколько угодно. Могу уверенно сказать, что, пока играл в ВХЛ, набрал отличную форму. Дальше уже вопросы не в моей компетенции. Не могу сказать, почему не сложилось.

— С Анваром Гатиятулиным говорили на эту тему?

— Нет, личной беседы не было.

— Обсуждали, в какой роли вас хотят видеть в «Вегасе»?

— Пока обсуждали только одно — как можно быстрее к ним прилететь. А там уже на месте будем конкретно решать остальные вопросы и задачи.

— Спрошу прямо: вы едете в АХЛ?

— Да. У них начинается сезон 8 февраля, насколько мне известно.

— Когда планируете лететь в Америку?

— Пока точной даты нет. Думаю, в скором времени этот вопрос решится. Готовить документы уже начал — виза есть.

— Как у вас дела с английским?

— Не скажу, что владею хорошо, но речь понимаю. Просто пока сам не так хорошо разговариваю. Но объяснить таксисту, куда ехать, или заказать еду смогу.

— Готовы к более примитивному хоккею в АХЛ, чем, например, в КХЛ?

— Абсолютно. Ничего в этой лиге меня не пугает. Если бы не был готов, наверное, не поехал бы.

— Как будете поддерживать форму до отъезда?

— Буду самостоятельно тренироваться в зале и арендовать лед. Мы на связи с «Вегасом», они дают советы, в том числе и по индивидуальной подготовке.

— Вопрос с жильем уже обсуждали?

— Обсуждали, но пока не пришли к конечному варианту. Скорее всего, сниму квартиру.

— Какие цели на этом этапе карьеры ставите для себя?

— Проявить себя в АХЛ и заслужить свой шанс в основной команде. Постараться закрепиться в «Вегасе».

«Вегас» хотел подписать меня в 2019-м

— Правда, что «Вегас» хотел привезти вас в Америку сразу после драфта в 2019 году?

— Да, такое предложение было. Они хотели, чтобы я приехал к ним по истечении контракта с «Магниткой».

— Может быть, тогда стоило сразу ехать?

— Не считаю, что ошибся, когда отказался от того предложения. Мне удалось сыграть на молодежном чемпионате мира и получить опыт в КХЛ. Это очень важно.

— Есть мнение, что после проигранного финала с Канадой, когда вы удалились в концовке, у вас начался эмоциональный спад.

— Не знаю, первый раз об этом слышу. Удаление... Это хоккей. Так бывает. Все удаляются.

— Были удивлены, когда летом вас обменяли из «Магнитки» в «Трактор»?

— Да, немного удивился. Но потом понял, что в этом нет ничего необычного. Нормальная ситуация для профессионального хоккеиста.

— Вы техничный игрок, с хорошими руками, но иногда со стороны кажется, что вам не хватает наглости в силовой борьбе. Вы видите в этом проблему?

— Существенной проблемы в этом не вижу, но соглашусь, что надо добавлять в этом компоненте. Буду работать.

— Вы говорили, что усердно работаете над мышечной массой.

— Да. Постоянно дополнительно работаю в тренажерном зале, иногда самостоятельно.

— Когда закачиваешь мышцы, руки не становятся тяжелее?

— Все упражнения, которые я выполняю, беру не из головы. Программу готовит специально обученный тренер. Поэтому не переживаю, что мышцы сильно забьются. Определенный прогресс на льду уже чувствую, но нужно продолжать работать в этом направлении.

— Вы два сезона в «Магнитке» провели в КХЛ, закрепились в основе, но по-настоящему зажечь на взрослом уровне не получилось. С чем это связываете?

— На самом деле, сам очень много думал над этим. Играл довольно много и в целом неплохо. Были моменты, но почему-то не получалось забить.

— Может, дело в психологии? На таком уровне ответственность за каждое решение на льду намного выше.

— Конечно, на таком уровне выше ответственность. Но чего-то бояться или стесняться смысла не было.

— Один тренер мне говорил, что вам не хватает злости на льду.

— В некоторых моментах, возможно, да. Нужно искать в себе эмоции, силы, чтобы заводить себя.