Звезда сборной России оказалась не нужна в НХЛ. Как такое могло произойти?

Вторая попытка Михаила Григоренко закрепиться за океаном терпит крах. Размышляем, что делать дальше.

Кто виноват?

Михаил Григоренко оказался никому не нужен в НХЛ. После того как «Коламбус» выставил универсального нападающего на уэйвер, на игрока со скромной зарплатой (1,2 миллиона долларов) никто не польстился. Он отправился в «бригаду такси» и в ближайшее время, скорее всего, будет только тренироваться. Либо поедет в АХЛ для получения практики. Если смотреть на ситуацию трезво, то в произошедшем нет ничего удивительного. Григоренко в чемпионате оборону других команд не разрывал. В его активе всего 7 (2+5) очков в 18 матчах. Последние десять игр «Коламбуса» он и вовсе смотрел за хоккеем с трибуны.

С учетом того, какая роль была отведена российскому форварду главным тренером Джоном Тортореллой, вина Григоренко в том, что команда идет лишь на пятом месте в далеко не самом мощном Центральном дивизионе и одержала всего лишь три победы за последние 12 матчей, минимальная. Из нападающих основного состава по игровому времени он всего лишь 12-й — 12.52. В большинстве ему доставалась в среднем ровно одна минута, и очков в таких ситуациях россиянин не набрал. До конца сезона ему, видимо, уготована роль запасного, и возвращение в основной состав возможно лишь при стечении ряда обстоятельств, которые не зависят от него самого. Плохая форма конкурентов, падение результатов команды, увольнение Тортореллы или совокупность этих факторов.

Традиция обвинять тренера или менеджмент клуба при таком отношении к хоккеисту из медийной повестки никуда не денется. Европейским игрокам надо в чем-то обязательно превосходить североамериканцев, чтобы получить доверие. К случаю с Григоренко это не относится, поскольку с самого начала ему давали хорошие шансы проявить себя в «Блю Джэкетс». Форварда подписали еще в апреле 2020-го, но НХЛ тогда не зарегистрировала контракт из-за того, что его заключили вне прописанных в коллективном соглашении временных рамок. Необходимые формальности были соблюдены позднее — в середине июля. К этому моменту лига и профсоюз договорились о подписании нового коллективного договора до 2026 года.

Ошибка в выборе

Григоренко не обвинишь в легкомысленном отношении к делу. Он еще до того, как во всем мире перекрыли границы из-за пандемии «короны», приехал в Квебек, где провел несколько месяцев. Его жена — канадка, у них трое детей. В Коламбус для подготовки к сезону россиянин прибыл очень рано, разобрался с бытовыми проблемами и познакомился с будущими тренерами и партнерами задолго до начала тренировочного лагеря. По словам генерального менеджера клуба Ярмо Кекяляйнена, за Григоренко следили два года и знали, для чего он нужен команде.

Финн и его штаб отлично разбираются в европейском рынке, но первая реакция после новости о подписании была почти единодушной. Зачем игрок сделал такой выбор? В интервью «Матч ТВ» он рассказал, что при изучении нескольких вариантов остановился именно на «Коламбусе» после разговора с Кекяляйненом. Не зная, какие именно команды предлагали Григоренко контракт и что говорили ему по этому поводу близкие люди, сложно было согласиться с его решением. Прямолинейный, вертикальный стиль «Блю Джэкетс» и специфичный тренер в лице Тортореллы — не самые лучшие условия для возобновления карьеры в НХЛ.

За три года в ЦСКА Григоренко прогрессировал и довел почти до совершенства свое умение играть в строгой системе, не позволяя себе ненужных вольностей. Для этого ему понадобилось привыкать почти весь стартовый сезон, когда форвард расцвел лишь ближе к плей-офф. В «Коламбусе» никто ждать не собирался. Подстроиться под лаконичный стиль «север — юг» и высокие скорости не самому быстрому игроку с ходу не удалось.

Изначально ему давали хороший шанс, наигрывая в первой тройке с Пьером-Люком Дюбуа и Оливером Бьоркстрандом. «Медовый месяц» закончили быстро. Торторелла любит менять сочетания при первых проблемах. История с обменом Дюбуа волновала в начале сезона «Коламбус» в сто раз больше, чем судьба Григоренко. Хороших и стабильных центрфорвардов с потенциалом в команде с уходом канадца в «Виннипег» не осталось. Это тоже сказалось на русском нападающем.

Менеджменту и тренерам — не до россиянина

О партнере уровня Кирилла Капризова, с которым можно обыграться, ему в «Блю Джэкетс» остается лишь мечтать. Его самого даже поставили в центр, но он на уровне НХЛ на этой позиции был неэффективен. В ЦСКА Михаил также раскрылся в полной мере, выходя с краю. Григоренко сейчас курсировал по всем звеньям до тех пор, пока не угодил в запас. Кто им будет заниматься в тот момент, когда менеджмент и главный тренер озабочены тем, чтобы заиграл финский снайпер Патрик Лайне? Россиянин в этой комбинации тянул в лучшем случае на пешку, которую совершенно не жаль. Если бы он себя проявил выдающимся образом хотя бы в каком-то компоненте, то избежал опалы. Этого не произошло.

Григоренко не был плох, но конкурентов не переиграл, а в большинстве оказался не помощником. В равных составах тоже не выделялся. Показатель Corsi (соотношение бросков по чужим и своим воротам в равных составах за время пребывания на площадке) у него второй снизу в команде (41,7 процента). Хуже только у финского ветерана Микко Койву, принявшего решение завершить карьеру после семи сыгранных в текущем чемпионате матчей. Отыскать хоть одно оправдание тому, что с Григоренко обошлись несправедливо, мне очень тяжело.

Журналист Джефф Свобода, освещающий «Коламбус» в том числе и на официальном сайте НХЛ, недавно привел мнение Тортореллы о ситуации с Григоренко. Тренер признал, что россиянин играл нормально, но он не может жертвовать ради него развитием молодых нападающих — Эмиля Бемстрема, Александра Тексье и Эрика Робинсона. Этот специалист известен не только своим горячим нравом, но и прямотой, которая свойственна далеко не всем его североамериканским коллегам. Ему в случае с Григоренко хочется верить.

А что касается самого игрока, то пока ситуация складывается таким образом, что впору думать о варианте с КХЛ на будущий сезон. В теории есть и другие — в НХЛ скоро появится «Сиэттл» либо какая-нибудь команда захочет подписать форварда за небольшие деньги для глубины состава. Этого исключать нельзя. Ждать резкого прогресса от игрока, которому в этом году исполнится 27 лет, наивно. Вторая его попытка закрепиться в НХЛ, похоже, терпит крах.