«Кататься не умеет, техника неправильная, медлительный». В героя МЧМ-2020 никто не верил, а он пробился в НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Нападающий Егор Соколов, наконец, провел первый матч в НХЛ. За парня стоит только порадоваться, ведь он долго шел к своей мечте и его путь нельзя назвать легким. Егор стал не нужен родному Екатеринбургу, отправился в Челябинск, где на него тоже поглядывали косо. Оттуда он уехал в лигу Квебека, но ни выдающаяся статистика в юниорской лиге, ни харизма не заинтересовала никого в НХЛ. Соколов пропустил два драфта, съездив за это время в тренировочный лагерь «Коламбуса». Там его начали хвалить так, что стало ясно — форвард клубу не нужен. Но упорная работа, выступление на молодежном чемпионате мира и шикарный сезон за «Кейп Брейтон» (по голам он обошел первого номера драфта-2020 Лафренье) все-таки принесли результат.

Соколова выбрали, причем, весьма высоко. Он перед драфтом говорил, что ему все равно, когда какой-нибудь клуб вспомнит о нем. Главное было попасть в чью-то систему, чтобы дали шанс. Но «Оттава», давно не смотревшая в сторону русских на драфте, неожиданно взяла Егора во втором раунде. В прошлом ненормальном сезоне он играл только в АХЛ. Турнир в обеих лигах был урезанным, нельзя было выезжать из страны, да даже перемещения в пределах одной провинции были затруднительными. Плюс обязательное ношение масок даже в раздевалке в перерыве, ужасные условия жизни в Канаде при пандемии, переносы матчей, пустые трибуны. Но Соколов не унывал. 25 очков (15+10) в 35 играх — это классный результат для дебютанта.

Что раньше говорили про Егора? Кататься не умеет, техника неправильная, медлительный. А он молчал, работал, шел на ворота и добивался результата. Наконец и ему повезло. Несколько игроков «Оттавы» попали в ковид-протокол, Соколова позвали из АХЛ, где он, кстати, не очень и блистал. Вроде бы, 6 (2+4) очков в 9 матчах, но Егор не был заметен. Свою первую игру в НХЛ Соколов провел неплохо. Понятно, что игроку четвертого звена нельзя рассчитывать на многое, но свои 7 минут он отработал честно. Нападающий был заметен на площадке, даже имел моменты для взятия ворот. Ему бы еще несколько матчей, чтобы показать себя с лучшей стороны. Но если даже хоккеиста снова отправят в фарм, то он не опустит руки. Не такой характер.

Травма

Хоккейный клуб «Сочи» после перерыва точно выйдет ослабленным. Тяжелую травму получил нападающий Егор Бабенко, у него повреждение крестообразных связок колена, и он уже не появится на льду в этом сезоне. Очень обидно за хоккеиста, который долго пробивался в КХЛ, а когда ему наконец дали шанс, то быстро стал лидером клуба.

Надеемся, что Егор восстановится без последствий. Отношения южан со СКА привели к тому, что команде отдали двух игроков из системы, но, откровенно говоря, Андрею Назарову никто не завидует. Взять, например, форварда Александра Гордина. В июле ему исполнилось 20 лет, но с каждым годом в профессиональном хоккее у него все больше проблем. Начинал-то он здорово. В своем первом сезоне в МХЛ набрал 32 очка (16+16), через год — 68 (39+29). После таких результатов в иных клубах подтягивают хоккеиста к взрослым, но на другом уровне у Александра ничего не получалось. Матчи в ВХЛ оставляли чувство разочарования, было видно, что Гордин не тянет. Знаю, что в системе СКА уже были готовы расстаться с ним навсегда, отпустить на все четыре стороны, но теперь решили дать еще один шанс. Тоже самое касается и другого новичка команды. Нападающий Артем Жук, кстати, привлекался в сборную Белоруссии. Тоже из тех ребят, которые были заметны в МХЛ, но в ВХЛ никак себя не проявляли. В этом году он вообще не провел ни одного матча. Как они помогут сочинцам в борьбе за плей-офф? Но при Назарове ни тому, ни другому легко не будет.

Обмен

«Сибирь» и «Торпедо» совершили сделку, которая, кажется, выгодна оба клубам. Команда Андрея Мартемьянова получает Антона Шенфельда, а взамен отдает защитника Николая Демидова. Все стороны должны быть довольными. Форвард, которого сделали капитаном перед этим сезоном, так и не смог выйти из тени легионеров. Им доверяли больше, выпускали в ключевые моменты, на них надеялись. Все это привело к тому, что у нападающего всего одна заброшенная шайба в 22 матчах. И это после нескольких сезонов, когда он подбирался к отметке в 30 очков. Конечно, ему нужно было менять команду. А в «Сибири» как раз острый дефицит нападающих, умеющих забивать. На легионеров надежды нет, Ведина уже скинули, Ник Шор хорошо хоть голы не привозит, а остальные иностранцы — защитники и вратарь.

И «Торпедо» получает то, что нужно. У команды «дыры» в обороне, они ищут защитников с лета, но выбор-то очень скудный. Тем не менее, небольшое преимущество в этой сделке у новосибирского клуба. Дело в том, что Демидов сверкнул в сезоне 2018/19, а после этого даже близко не приближался к тем показателям. Тогда хоккеист набрал 25 очков (10+15) и считался восходящей звездой КХЛ. Но через год было уже 7 (0+7) в 35 играх, а еще через сезон он забастовал, не подписывая контракт и требуя обмена. При этом конфликт у него именно с менеджерами, а не с тренерами.

В этом году Николай выглядел довольно серо. Летом его едва не обменяли в «Ак Барс», но новое руководство казанского клуба наложило вето на сделку, так как Демидов — клиент Никиты Квартальнова. Старт сезона хоккеист пропустил, а потом выглядел блекло. Без провалов, но и особой феерии не было. И кто знает, сможет ли игрок снова выйти на высокий уровень, есть в этом сомнения. У Шенфельда же была более стабильная карьера.