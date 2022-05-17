В первом раунде Кубка Стэнли 21 российский игрок набрал очки. В XXI веке такого не было

Панарин вошел в историю вместе с Буре и Каспарайтисом.

В матчах первого раунда Кубка Стэнли приняли участие 23 российских полевых игрока и шесть вратарей. 29 игроков — лучший российский результат с 2000 года, когда на площадку за весь плей-офф вышло 32 хоккеиста.

Набранными очками в нынешнем сезоне отметился 21 игрок. Больше было лишь три раза в истории: в 1995 и 1996 годах в голевых атаках приняли участие по 24 россиянина, в 2000-м — 25. Из прошедших во второй раунд очков не набрали форвард «Флориды» Максим Мамин, а также вратари — Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Петр Кочетков («Каролина»).

Сезоны, в которых больше всего российских хоккеистов сыграло в плей-офф. Фото «СЭ»

Зато основной вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился голевой передачей в одном из матчей против «Питтсбурга» и вошел в список российских вратарей-бомбардиров в Кубке Стэнли. Николай Хабибулин, Антон Худобин и Андрей Василевский ассистировали партнерам по одному разу, Евгений Набоков — дважды.

Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи. Фото «СЭ»

Сразу три российских вратаря выиграли по четыре матча первого раунда Кубка Стэнли-2022. Компанию Бобровскому, Василевскому и Шестеркину в списке лидеров составляют швед Якоб Маркстрем из «Калгари» и канадец Майк Смит из «Эдмонтона». По числу отраженных бросков Шестеркин (немного не дотянувший до исторического рекорда по количеству сейвов за матч) занимает сейчас второе место после Джека Эттинжера, Василевский — пятый, Бобровский — девятый.

Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022. Фото «СЭ»

В следующий раунд Шестеркина и остальную команду протащил Артемий Панарин, отметившийся победной шайбой в седьмом матче против «Питтсбурга». Нападающий «Рейнджерс» стал четвертым российским игроком, которому удалось забить в овертайме решающей встречи серии. Ранее отличались Николай Борщевский, Павел Буре и Дарюс Каспарайтис.

Голы в овертаймах седьмых матчей серии Кубка Стэнли. Фото «СЭ»

В списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли Артемий Панарин занимает только 20-е место (35 очков). Выше нападающего «Рейнджерс» из действующих игроков располагаются уже выбывшие из Кубка Стэнли-2022 Евгений Малкин (первое место, 180 очков), Александр Овечкин (третье место, 141 очко), Евгений Кузнецов (13-е место, 67 очков) и Александр Радулов (16-е место, 49 очков), а также продолжающие выступление Никита Кучеров (четвертое место, 135 очков) и Владимир Тарасенко (15-е место, 57 очков).

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Выбыл из Кубка Стэнли и главный российский снайпер плей-офф Кирилл Капризов. Форвард «Миннесоты» претендовал на повторение голевого рекорда последнего тридцатилетия, но так и завершил розыгрыш с семью голами. А вот Джейк Гюнцель из «Питтсбурга» смог добраться до отметки в восемь шайб и сравнялся с Пэтом Лафонтеном и Рэем Ферраро, но вскоре после Капризова завершил гонку за Кубком Стэнли.