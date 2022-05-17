Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:20

В первом раунде Кубка Стэнли 21 российский игрок набрал очки. В XXI веке такого не было

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Сезоны, в которых больше всего российских хоккеистов сыграло в плей-офф.
Фото «СЭ»
Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи.
Фото «СЭ»
Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022.
Фото «СЭ»
Голы в овертаймах седьмых матчей серии Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»
Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ.
Фото «СЭ»
1/6
А Панарин вошел в историю вместе с Буре и Каспарайтисом.

В матчах первого раунда Кубка Стэнли приняли участие 23 российских полевых игрока и шесть вратарей. 29 игроков — лучший российский результат с 2000 года, когда на площадку за весь плей-офф вышло 32 хоккеиста.

Набранными очками в нынешнем сезоне отметился 21 игрок. Больше было лишь три раза в истории: в 1995 и 1996 годах в голевых атаках приняли участие по 24 россиянина, в 2000-м — 25. Из прошедших во второй раунд очков не набрали форвард «Флориды» Максим Мамин, а также вратари — Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Петр Кочетков («Каролина»).

Сезоны, в которых больше всего российских хоккеистов сыграло в плей-офф. Фото "СЭ"
Сезоны, в которых больше всего российских хоккеистов сыграло в плей-офф.
Фото «СЭ»

Зато основной вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился голевой передачей в одном из матчей против «Питтсбурга» и вошел в список российских вратарей-бомбардиров в Кубке Стэнли. Николай Хабибулин, Антон Худобин и Андрей Василевский ассистировали партнерам по одному разу, Евгений Набоков — дважды.

Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи. Фото "СЭ"
Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи.
Фото «СЭ»

Сразу три российских вратаря выиграли по четыре матча первого раунда Кубка Стэнли-2022. Компанию Бобровскому, Василевскому и Шестеркину в списке лидеров составляют швед Якоб Маркстрем из «Калгари» и канадец Майк Смит из «Эдмонтона». По числу отраженных бросков Шестеркин (немного не дотянувший до исторического рекорда по количеству сейвов за матч) занимает сейчас второе место после Джека Эттинжера, Василевский — пятый, Бобровский — девятый.

Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022. Фото "СЭ"
Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022.
Фото «СЭ»

В следующий раунд Шестеркина и остальную команду протащил Артемий Панарин, отметившийся победной шайбой в седьмом матче против «Питтсбурга». Нападающий «Рейнджерс» стал четвертым российским игроком, которому удалось забить в овертайме решающей встречи серии. Ранее отличались Николай Борщевский, Павел Буре и Дарюс Каспарайтис.

Голы в овертаймах седьмых матчей серии Кубка Стэнли. Фото "СЭ"
Голы в овертаймах седьмых матчей серии Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»

В списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли Артемий Панарин занимает только 20-е место (35 очков). Выше нападающего «Рейнджерс» из действующих игроков располагаются уже выбывшие из Кубка Стэнли-2022 Евгений Малкин (первое место, 180 очков), Александр Овечкин (третье место, 141 очко), Евгений Кузнецов (13-е место, 67 очков) и Александр Радулов (16-е место, 49 очков), а также продолжающие выступление Никита Кучеров (четвертое место, 135 очков) и Владимир Тарасенко (15-е место, 57 очков).

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ.
Фото «СЭ»

Выбыл из Кубка Стэнли и главный российский снайпер плей-офф Кирилл Капризов. Форвард «Миннесоты» претендовал на повторение голевого рекорда последнего тридцатилетия, но так и завершил розыгрыш с семью голами. А вот Джейк Гюнцель из «Питтсбурга» смог добраться до отметки в восемь шайб и сравнялся с Пэтом Лафонтеном и Рэем Ферраро, но вскоре после Капризова завершил гонку за Кубком Стэнли.

Лучшие снайперы первого раунда плей-офф в последние 30 лет. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы первого раунда плей-офф в последние 30 лет.
Фото «СЭ»
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Панарин и Тарасенко вылетят, Бобровский пойдет дальше. Чего ждать от второго раунда Кубка Стэнли?
«Питтсбург» предложил Малкину контракт на 15 миллионов, Кросби возмущен
Капризов с Шипачевым в первом звене и Сорокин в воротах. Каким был бы состав России на ЧМ?
Мэры Калгари и Эдмонтона заключили пари на серию второго раунда Кубка Стэнли
Главный тренер «Тампы» Купер — о серии с «Флоридой»: «Против «Пантерз» весело играть»
Вице-президент НХЛ считает, что Кубок Стэнли в межсезонье не получится привезти в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин и Тарасенко вылетят, Бобровский пойдет дальше. Чего ждать от второго раунда Кубка Стэнли?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
0 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 7 14
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 6 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 7 11
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 7 7
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 7 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.67
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости