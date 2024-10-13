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Сегодня, 08:30

У Панарина и Капризова — первые голы в сезоне, у Шестеркина — один из худших матчей в НХЛ. Шесть шайб — повторение его антирекорда

Панарин и Капризов забили первые голы в сезоне НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче с «Ютой» (5:6 ОТ).
Фото USA Today Sports
И «Рейнджерс», и «Миннесота» свои матчи проиграли.

Панарин сделал дубль, Шестеркин отразил только 20 бросков

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Юта» — 5:6 ОТ (1:1, 3:4, 1:0, 0:1)
Голы: Хэйтон — 3 (Келлер, Шмальц), 3:43 — 0:1. Панарин — 1 (Лафренье), 8:38 — 1:1. Макбэйн — 1 (Колячонок, Кули), 21:48 — 1:2. Панарин — 2 (бол., Фокс, Трочек), 23:51 — 2:2. Келлер — 2 (Керфут), 26:02 — 2:3. Стенлунд — 1 (Маччелли), 28:38 — 2:4. Миллер — 1 (Фокс), 29:18 — 3:4. Гюнтер — 5 (бол., Шмальц, Хэйтон), 33:59 — 3:5. Шнайдер — 1 (Труба, Куилль), 37:59 — 4:5. Куилль — 1 (Фокс, Какко), 52:56 — 5:5. Келлер — 3, 64:05 — 5:6.
Вратари: Шестеркин — Ингрэм.
Штраф: 28 — 26.
Броски: 34 (8+11+14+1) — 26 (6+10+8+2).
Наши: Панарин (24.17/4/-1) — Сергачев (28.48/0/+1).
13 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Безымянная «Юта» на старте сезона раздражает многих отсутствием вменяемой формы и логотипа, но точно не дает засыпать своей игрой в середине октября. Правопреемник «Аризоны», облаченный в максимально безликие джерси, сейчас меньше пяти шайб не забивает. Не стал исключением и выездной матч против «Рейнджерс». Не остановил команду из штата мормонов даже Артемий Панарин, который начал сезон с четырех очков в двух играх.

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Если в четверг во встрече с «Питтсбургом» Хлебушек привычно проявил себя в роли плеймейкера, то сегодня взял на себя роль снайпера. В середине первого периода он получил оставление от Алексиса Лафренье и эффектно бросил с кистей из-под защитника «Юты» Владислава Колянчонка, не сумевшего заблокировать россиянина. Однако и без заслона от белоруса выстрел десятого номера «синерубашечников» выглядел неберущимся для вратаря гостей Коннора Ингрэма.

Сравнял счет Панарин и в начале второй двадцатиминутки, реализовав первое же большинство хозяев этой ночью. На этот раз он получил шайбу на левом борту, спустился чуть ближе к воротам и в аккурат с точки вбрасывания расстрелял ближний угол канадского вратаря.

К сожалению для болельщиков ньюйоркцев, насколько хороши «Рейнджеры» были сегодня в атаке, настолько ужасно выглядели в обороне. Но скучать им точно не пришлось, а абсолютно весь матч стал развеселой перестрелкой, из которой победителем в овертайме вышла команда Андре Туриньи. Героем же стал капитан «Юты» Клейтон Келлер, оставивший в дураках хозяев меньше чем за минуту до конца дополнительного времени.

Не выручил парней Питера Лавиолетта и Игорь Шестеркин, отразивший лишь 20 из 26 бросков по его воротам (шесть голов — повторение его личного антирекорда в НХЛ). Если он сегодня и отметился, то смелым выходом из ворот к самой синей линии. В остальном же игра у него абсолютно не задалась. И это приличный повод поиздеваться над ним всем тем, кто считает его требования в переговорах по новому контракту завышенными.

«Мы классно играем в атаке, но нам нужно не пускать шайбу в собственные ворота. Надо помогать нашему вратарю. Два матча назад Игорь сделал несколько чумовых сейвов. Так что нам определенно нужно было улучшить нашу игру в обороне», — вступился за собственного вратаря нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер.

У Капризова — три очка

«Миннесота» — «Сиэтл» — 4:5 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0)
Голы: Зуккарелло — 2 (Капризов, Росси), 9:22 — 1:0. Болди — 2 (бол., Капризов, Зуккарелло), 21:06 — 2:0. Эберле — 1 (Маккэн, Монтур), 21:46 — 2:1. Эберле — 2 (бол., Бураковски, Данн), 28:15 — 2:2. Капризов — 1 (Росси, Фэйбер), 41:41 — 3:2. Картье — 1 (Танев, Гурд), 42:47 — 3:3. Хартман — 1 (Болди, Сперджен), 52:33 — 4:3. Маккэн — 1 (Эванс, Бураковски), 56:34 — 4:4.
Победный буллит: Эберле.
Вратари: Флери — Даккорд.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 38 (14+9+13+2) — 34 (10+12+10+2).
Наши: Капризов (24.16/4/+2), Тренин (15.45/1/-1), Хуснутдинов (12.08/0/-1) — -.
13 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 421 зритель.

Не отстает в бомбардирской гонке от Панарина и Кирилл Капризов, у которого на счету теперь также четыре очка в двух матчах. Только его сегодняшних 1+3 не хватило для победы над неуступчивым «Сиэтлом» в 500-м матче Йоэля Эрикссона Эка за «Дикарей».

Хотя начиналось для «Миннесоты» все очень даже неплохо. Уже в начале второй двадцатиминутки «Уайлд» вели 2:0. Причем в обоих шайбах первым ассистентом выступил парень с Кузбасса. Особенно классным получился пас из-за ворот на накатившего под ворота Матса Зуккарелло в середине первого периода. Однако достаточно быстро команда Джона Хайнса свое преимущество разбазарила и позволила сравнять «Кракенам», у которых дублем выстрелил Джордан Эберле.

Ну а на 42-й минуте к Долларовому Кириллу пришла его первая шайба в регулярке — отличиться помогло подставление после мощного наброса Марко Росси от синей линии.

А вот свою попытку в серии буллитов воспитанник «Кузни» не реализовал. Зато вновь был точен Эберле, который принес гостям первые два очка в их копилку.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
ХК Юта
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