Лучшая команда этого сезона НХЛ побила исторический рекорд лиги. «Виннипег» опять победил и закошмарил Шестеркина

«Джетс» быстрее всех в истории одержали 15 побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы: Шайфли — 8 (Моррисси), 0:57 — 0:1. Куилль — 5 (Шнайдер, Хытил), 13:07 — 1:1. Виларди — 7 (бол., Элерс, Пионк), 28:58 — 1:2. Лафренье — 6 (бол., Фокс, Панарин), 32:51 — 2:2. Коннор — 10 (Пионк), 36:03 — 2:3. Шайфли — 9 (Демело, Коннор), 41:08 — 2:4. Какко — 2 (Куилль, Шнайдер), 41:40 — 3:4. Наместников — 5 (Элерс), 53:08 — 3:5. Коннор — 11 (п.в., Самберг, Пионк), 59:40 — 3:6.

Вратари: Шестеркин (57:54 — 59:40) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (12+16+8) — 33 (10+11+12).

Наши: Панарин (23.09/5/-4) — Наместников (13.40/4/0).

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

«Виннипег» просто неудержим на старте сезона. Этой осенью «Джетс» сенсационно едут катком по лиге, уверенно обыгрывая соперников одного за другим. Причем в ноябре они набирают очки исключительно в основное время, делая это с неплохим запасом — в этом месяце лишь «Колорадо» уступил парням из Манитобы с разницей в одну шайбу (0:1).

Не сумели остановить команду Скотта Арниела и «Рейнджерс», которые тремя днями ранее всухую переиграли «Детройт» (4:0) на выезде и, казалось бы, забыли домашний разгром от соседей из «Баффало» (1:6). Сегодня «синерубашечники» напомнили нам, что в последние пару недель дела у них идут отнюдь не идеально.

Причем встреча с «Виннипегом» стала мини-катастрофой для Игоря Шестеркина, который пропустил пять и проиграл вратарскую дуэль действующему обладателю «Везины» Коннору Хеллибаку. Не помог даже отдых на выезде в Мичигане, который ему дали тренеры после пяти пропущенных в матче с «Сэйбрз».

Свои претензии на очередную победу гости заявили уже в самом начале, открыв счет на первой же минуте благодаря шайбе Марка Шайфли, продлившего свою результативную серию до восьми матчей. Хотя в стартовой смене забросить первыми вполне могли хозяева, которые уперлись в великолепно сыгравшего Хеллибака.

При этом дважды ньюйоркцам по ходу матча удалось сравнять счет. Однако «Джетс» большую часть времени были на шаг впереди, не давая команде Питера Лавиолетта перевернуть ход игры.

Не подпустили гости «Рейнджерс» к камбэку и в третьем периоде, когда вечно перспективный Каапо Какко сделал счет 3:4. На гол финна, не забивавшего семь матчей подряд, «Джетс» ответили пятой шайбой в сезоне от Владислава Наместникова. Неожиданно закрепившийся в роли второго центра россиянин убежал в контратаку с Николаем Элерсом и после неточного броска датчанина удачно воспользовался отскоком от лицевого борта.

Переиграв «синерубашечников», «Виннипег» добился 15-й победы в сезоне и сделал это быстрее всех в истории лиги. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал «Бостону» (2022/23), «Оттаве» (2007/08), «Баффало» (2006/07) и «Филадельфии» (1985/86), которые одержали аналогичное количество побед за 17 матчей со старта регулярки.

«Знаете, вы никогда не думаете, что начнете сезон таким образом. У нас очень сложный дивизион, сложная конференция. Нам нужно выбить восемь команд, чтобы весной попасть в большой танец. Мы не могли предугадать такой результат. Но, безусловно, ребята заслужили каждый дюйм этого успеха», — сказал после матча Арниел.