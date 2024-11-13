Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:15

Лучшая команда этого сезона НХЛ побила исторический рекорд лиги. «Виннипег» опять победил и закошмарил Шестеркина

«Виннипег» обыграл «Рейнджерс» и одержал 15-ю победу в 16 матчах
Иван Богун
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер (№ 79) и нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди (№ 13).
Фото USA Today Sports
«Джетс» быстрее всех в истории одержали 15 побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы: Шайфли — 8 (Моррисси), 0:57 — 0:1. Куилль — 5 (Шнайдер, Хытил), 13:07 — 1:1. Виларди — 7 (бол., Элерс, Пионк), 28:58 — 1:2. Лафренье — 6 (бол., Фокс, Панарин), 32:51 — 2:2. Коннор — 10 (Пионк), 36:03 — 2:3. Шайфли — 9 (Демело, Коннор), 41:08 — 2:4. Какко — 2 (Куилль, Шнайдер), 41:40 — 3:4. Наместников — 5 (Элерс), 53:08 — 3:5. Коннор — 11 (п.в., Самберг, Пионк), 59:40 — 3:6.
Вратари: Шестеркин (57:54 — 59:40) — Хеллибак.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (12+16+8) — 33 (10+11+12).
Наши: Панарин (23.09/5/-4) — Наместников (13.40/4/0).
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

«Виннипег» просто неудержим на старте сезона. Этой осенью «Джетс» сенсационно едут катком по лиге, уверенно обыгрывая соперников одного за другим. Причем в ноябре они набирают очки исключительно в основное время, делая это с неплохим запасом — в этом месяце лишь «Колорадо» уступил парням из Манитобы с разницей в одну шайбу (0:1).

Не сумели остановить команду Скотта Арниела и «Рейнджерс», которые тремя днями ранее всухую переиграли «Детройт» (4:0) на выезде и, казалось бы, забыли домашний разгром от соседей из «Баффало» (1:6). Сегодня «синерубашечники» напомнили нам, что в последние пару недель дела у них идут отнюдь не идеально.

Причем встреча с «Виннипегом» стала мини-катастрофой для Игоря Шестеркина, который пропустил пять и проиграл вратарскую дуэль действующему обладателю «Везины» Коннору Хеллибаку. Не помог даже отдых на выезде в Мичигане, который ему дали тренеры после пяти пропущенных в матче с «Сэйбрз».

Свои претензии на очередную победу гости заявили уже в самом начале, открыв счет на первой же минуте благодаря шайбе Марка Шайфли, продлившего свою результативную серию до восьми матчей. Хотя в стартовой смене забросить первыми вполне могли хозяева, которые уперлись в великолепно сыгравшего Хеллибака.

При этом дважды ньюйоркцам по ходу матча удалось сравнять счет. Однако «Джетс» большую часть времени были на шаг впереди, не давая команде Питера Лавиолетта перевернуть ход игры.

Не подпустили гости «Рейнджерс» к камбэку и в третьем периоде, когда вечно перспективный Каапо Какко сделал счет 3:4. На гол финна, не забивавшего семь матчей подряд, «Джетс» ответили пятой шайбой в сезоне от Владислава Наместникова. Неожиданно закрепившийся в роли второго центра россиянин убежал в контратаку с Николаем Элерсом и после неточного броска датчанина удачно воспользовался отскоком от лицевого борта.

Переиграв «синерубашечников», «Виннипег» добился 15-й победы в сезоне и сделал это быстрее всех в истории лиги. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал «Бостону» (2022/23), «Оттаве» (2007/08), «Баффало» (2006/07) и «Филадельфии» (1985/86), которые одержали аналогичное количество побед за 17 матчей со старта регулярки.

«Знаете, вы никогда не думаете, что начнете сезон таким образом. У нас очень сложный дивизион, сложная конференция. Нам нужно выбить восемь команд, чтобы весной попасть в большой танец. Мы не могли предугадать такой результат. Но, безусловно, ребята заслужили каждый дюйм этого успеха», — сказал после матча Арниел.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
Дзюба раскритиковал гендиректора «Локомотива» Леонченко
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Галактионова «трусливеньким»
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сильный «Вашингтон» — сильный Овечкин. «Кэпиталз» чудо как хороши на старте сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 03:00
Торонто – Оттава
 0 : 3
13.11 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 6
13.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
13.11 04:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3
13.11 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 3 ОТ
13.11 06:00
Сиэтл – Коламбус
 5 : 2
13.11 06:00
Ванкувер – Калгари
 3 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости