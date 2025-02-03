Звездный новичок реанимировал «Рейнджерс». Тройка Панарина и Миллера дарит надежду на плей-офф
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Вегас» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Айкел — 17 (бол., Стоун, Дорофеев), 19:41 — 0:1. Лафренье — 14 (Фокс, Смит), 21:18 — 1:1. Айкел — 18 (Колесар, Теодор), 29:16 — 1:2. Зибанежад — 10 (бол., Д. Миллер, Панарин), 45:04 — 2:2. К. Миллер — 4 (Зибанежад, Панарин), 51:33 — 3:2. Панарин — 22 (бол., Зибанежад, Д. Миллер), 58:19 — 4:2.
Вратари: Куик — Хилл (58:25).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 28 (7+9+12) — 36 (14+15+7).
Наши: Панарин (20.00/4/+1) — Барбашев (16.59/1/-1), Дорофеев (14.26/1/-1).
3 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Совсем недавно прогремел обмен нападающего Джей Ти Миллера в «Рейнджерс». Игрок «Ванкувера» конфликтовал с другим лидером команды — Элиасом Петтерссоном. И теперь, когда до плей-офф осталось совсем недолго, руководство «Кэнакс» навело порядок в раздевалке и обменяло Миллера в Нью-Йорк. Но, кажется, новая команда американца сорвала куш.
У «Рейнджерс» в таблице все не очень. Они отдалились от зоны плей-офф и к матчу с «Вегасом» подходили с серией из трех поражений. Да и весь январь у них не задался. Игра с «Найтс» стала для Миллера второй в составе новой команды. И пока это подписание работает. В первом матче с «Бостоном» (путь и проигранном) Миллер долго не раскачивался и без затруднений оформил дубль, а по итогам встречи с «Вегасом» окончательно сыгрался в новом звене с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом.
Поставить их вместе было не самым очевидным решением: казалось, что логичнее строить вокруг новичка отдельное новое второе звено, а не добавлять к нему и без того сильнейших нападающих. Но результат уже есть: Миллер не только шикарно выглядит вместе с Панариным, но и реанимировал вялого в последние месяцы шведа.
Сказать, что весь матч проходил под контролем хозяев, точно нельзя. Начало было слабым, а конец первого периода ознаменовался голом «Вегаса» в большинстве: забил Джек Айкел с передачи Марка Стоуна и Павла Дорофеева (за сезон у россиянина уже 35 (22+13) очков в 53 играх). На старте второго периода «Рейнджерс» счет сравняли, но долго показывать качественный хоккей не смогли, и уже к середине двадцатиминутки «рыцари» вернули себе преимущество. И только к третьему периоду открылась магия новой тройки.
На старте отрезка Зибанежад реализовал большинство с передач Панарина и Миллера — доработал на пятаке после наброса последнего. Третью шайбу «Рейнджерс» забросил защитник К'Андре Миллер (не путайте с Джей Ти — просто однофамильцы). Но в ассистентах опять оказались Панарин и Зибанежад, которые удачно запутали игроков «Вегаса» передачами.
За четвертую шайбу «Рейнджерс» отвечал уже Панарин. Россиянин реализовал еще одно большинство и забросил с передачи Зибанежада и Миллера-нападающего. Этот гол стал для россиянина 22-м в сезоне, а победа — чрезвычайно важной для командного настроя. До зоны плей-офф теперь четыре очка.
Зибанежад набрал три (1+2) балла — подобной результативности у него не было с 3 ноября. Даже двухочковые матчи стали для него редкостью — прошлый такой датирован 30 ноября. Примерно в то же время началось падение «Рейнджерс», из которого они, кажется, нашли выход.
Не забудем и про вратарские достижения. Джонатан Куик одержал свою 400-ю победу в НХЛ. Именно стабильности на последнем рубеже не хватает «Рейнджерс»: Игорь Шестеркин проводит не лучший сезон. Так что небольшая перезагрузка требуется не только полевым, но и вратарям. С этим пока сложнее.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|5
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|6
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|3.02
|00:05
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|3.02
|02:00
|
Рейнджерс – Вегас
|4 : 2
|3.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|3.02
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|6 : 3
|3.02
|03:00
|
Юта – Сент-Луис
|1 : 2
|3.02
|04:00
|
Ванкувер – Детройт
|2 : 3 ОТ
|3.02
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|2 : 3