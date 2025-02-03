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Звездный новичок реанимировал «Рейнджерс». Тройка Панарина и Миллера дарит надежду на плей-офф

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Даже Зибанежад стал набирать очки с новым партнером.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Вегас» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Айкел — 17 (бол., Стоун, Дорофеев), 19:41 — 0:1. Лафренье — 14 (Фокс, Смит), 21:18 — 1:1. Айкел — 18 (Колесар, Теодор), 29:16 — 1:2. Зибанежад — 10 (бол., Д. Миллер, Панарин), 45:04 — 2:2. К. Миллер — 4 (Зибанежад, Панарин), 51:33 — 3:2. Панарин — 22 (бол., Зибанежад, Д. Миллер), 58:19 — 4:2.
Вратари: Куик — Хилл (58:25).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 28 (7+9+12) — 36 (14+15+7).
Наши: Панарин (20.00/4/+1) — Барбашев (16.59/1/-1), Дорофеев (14.26/1/-1).
3 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Совсем недавно прогремел обмен нападающего Джей Ти Миллера в «Рейнджерс». Игрок «Ванкувера» конфликтовал с другим лидером команды — Элиасом Петтерссоном. И теперь, когда до плей-офф осталось совсем недолго, руководство «Кэнакс» навело порядок в раздевалке и обменяло Миллера в Нью-Йорк. Но, кажется, новая команда американца сорвала куш.

У «Рейнджерс» в таблице все не очень. Они отдалились от зоны плей-офф и к матчу с «Вегасом» подходили с серией из трех поражений. Да и весь январь у них не задался. Игра с «Найтс» стала для Миллера второй в составе новой команды. И пока это подписание работает. В первом матче с «Бостоном» (путь и проигранном) Миллер долго не раскачивался и без затруднений оформил дубль, а по итогам встречи с «Вегасом» окончательно сыгрался в новом звене с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом.

Поставить их вместе было не самым очевидным решением: казалось, что логичнее строить вокруг новичка отдельное новое второе звено, а не добавлять к нему и без того сильнейших нападающих. Но результат уже есть: Миллер не только шикарно выглядит вместе с Панариным, но и реанимировал вялого в последние месяцы шведа.

Сказать, что весь матч проходил под контролем хозяев, точно нельзя. Начало было слабым, а конец первого периода ознаменовался голом «Вегаса» в большинстве: забил Джек Айкел с передачи Марка Стоуна и Павла Дорофеева (за сезон у россиянина уже 35 (22+13) очков в 53 играх). На старте второго периода «Рейнджерс» счет сравняли, но долго показывать качественный хоккей не смогли, и уже к середине двадцатиминутки «рыцари» вернули себе преимущество. И только к третьему периоду открылась магия новой тройки.

На старте отрезка Зибанежад реализовал большинство с передач Панарина и Миллера — доработал на пятаке после наброса последнего. Третью шайбу «Рейнджерс» забросил защитник К'Андре Миллер (не путайте с Джей Ти — просто однофамильцы). Но в ассистентах опять оказались Панарин и Зибанежад, которые удачно запутали игроков «Вегаса» передачами.

За четвертую шайбу «Рейнджерс» отвечал уже Панарин. Россиянин реализовал еще одно большинство и забросил с передачи Зибанежада и Миллера-нападающего. Этот гол стал для россиянина 22-м в сезоне, а победа — чрезвычайно важной для командного настроя. До зоны плей-офф теперь четыре очка.

Зибанежад набрал три (1+2) балла — подобной результативности у него не было с 3 ноября. Даже двухочковые матчи стали для него редкостью — прошлый такой датирован 30 ноября. Примерно в то же время началось падение «Рейнджерс», из которого они, кажется, нашли выход.

Не забудем и про вратарские достижения. Джонатан Куик одержал свою 400-ю победу в НХЛ. Именно стабильности на последнем рубеже не хватает «Рейнджерс»: Игорь Шестеркин проводит не лучший сезон. Так что небольшая перезагрузка требуется не только полевым, но и вратарям. С этим пока сложнее.

Артемий Панарин
Иван Барбашев
Павел Дорофеев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Юта – Сент-Луис
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Ванкувер – Детройт
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