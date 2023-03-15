«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Зибанежад — 33 (Тарасенко), 4:09 — 1:0. Обе-Кубель — 4 (Протас, Ирвин), 14:29 — 1:1. Зибанежад — 34 (Панарин, Шестеркин), 14:45 — 2:1. Кейн — 19 (бол., Фокс, Трочек), 18:46 — 3:1. Труба — 7 (Трочек, Кейн), 24:09 — 4:1. Ирвин — 2 (Оши, Сандин), 32:08 — 4:2. Дауд — 12 (Строум, ван Римсдайк), 51:48 — 4:3. Веси — 10 (п.в., Миллер), 57:49 — 5:3.
Вратари: Шестеркин — Кемпер (57:40 — 57:49, 57:59).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 36 (19+11+6) — 31 (9+16+6).
Наши: Панарин (16.40/1/+2), Тарасенко (13.50/1/+2) — Алексеев (12.53/5/-2), Кузнецов (21.21/0/-1).
15 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
В Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» состоялась битва между «Рейнджерс» и «Вашингтоном». К сожалению, шикарная вывеска противостояния была испорчена отсутствием в составе гостей Александра Овечкина, который остался вне игры из-за травмы нижней части тела. Он пропустил лишь 53-й матч за карьеру в НХЛ, но должен вернуться на лед в самое ближайшее время.
Сейчас для «Кэпиталз» присутствие капитана очень важно. За последние девять матчей без Овечкина «столичные» выиграли всего одну игру, и эта статистика весьма показательна. Задачу «Вашингтону» также усложнило отсутствие форварда Сонни Милано, который простудился и не успел восстановиться. Гости долго вкатывались в игру и нанесли первый бросок по воротам Игоря Шестеркина лишь спустя десять минут.
Неудивительно, что «Рейнджерс» быстро воспользовались аморфностью соперника и открыли счет уже на старте первого периода. Владимир Тарасенко все чаще играет вместе с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом и именно их звено убежало в быструю атаку. Артемий в этом эпизоде поучаствовал лишь косвенно, зато Владимир выдал классную передачу на шведского нападающего.
Вскоре «Вашингтон» включился в игру и даже ответил голом Николаса Обе-Кубеля, но всего через 15 секунд хозяева снова вышли вперед. Шестеркин шикарным пасом через всю площадку нашел Панарина, а тот помог Зибанежаду оформить дубль. Ни для кого не секрет, насколько здорово Игорь умеет работать клюшкой и для него это первая результативная передача в сезоне. Осталось только дождаться гола.
Хозяева закончили период на кураже и еще до перерыва успели упрочить свое преимущество. Несмотря на набранное очко, Алексей Протас подвел партнеров и получил удаление. «Рейнджерс» долго плели кружева в зоне соперника, но Патрик Кейн все-таки прошил броском Дарси Кемпера. Адаптация звездного американца в Нью-Йорке идет полным ходом, и это уже его третья шайба за новую команду. Правда, в равных составах пока у Кейна получается не очень.
У «Кэпиталз» же продолжаются проблемы с реализацией большинства и сегодня в пустую ушли четыре попытки. За первые две гости не нанесли ни одного броска в створ, а по окончанию преимущества сразу же пропустили от Джейкоба Трубы. И все-таки «Вашингтону» стоит отдать должное. Команда не опустила руки и все чаще стала забирать инициативу. Особенно ударной получилась вторая половина встречи, когда гости заметно добавили остроты в атаке.
«Столичные» забросили дважды, но чуда все-таки не произошло. «Кэпиталз» не смогли отличиться в формате «четыре на три», а Шестеркин потащил мощнейший бросок Дилана Строума. Болельщикам «Рейнджерс» это очень понравилось, и они снова начали дружно скандировать имя российского голкипера. На трибунах «Мэдисон-сквер-гарден», как всегда было оживленно и не обошлось без звездных гостей. На матч заглянул известный боец UFC Конор Макгрегор, который после игры тепло пообщался с Хенриком Лундквистом.
«Бродвейцы» не могли ударить в грязь лицом и Джимми Веси поставил точку броском по пустым воротам. На днях аналитический сайт MoneyPuck оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф в 6,9 процентов, но, кажется, теперь они стали еще меньше. Конечно, не без помощи Шестеркина. Игорь отразил 28 бросков и был признан третьей звездой матча. Он настолько поглощен игрой, что в порыве эмоций вырвал клюшку у Протаса и выбросил ее в сторону. Такой заряженный Шестеркин нужен «Рейнджерс» в плей-офф, как воздух.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|67
|44
|23
|94
|3
|Рейнджерс
|67
|38
|29
|86
|4
|Питтсбург
|67
|34
|33
|78
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|68
|32
|36
|71
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|66
|50
|16
|105
|2
|Торонто
|66
|40
|26
|88
|3
|Тампа-Бэй
|68
|40
|28
|86
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|66
|33
|33
|71
|6
|Оттава
|67
|33
|34
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|68
|27
|41
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|67
|37
|30
|87
|2
|Миннесота
|67
|38
|29
|84
|3
|Колорадо
|65
|37
|28
|80
|4
|Виннипег
|68
|38
|30
|79
|5
|Нэшвилл
|65
|34
|31
|75
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|67
|24
|43
|59
|8
|Чикаго
|67
|23
|44
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|68
|42
|26
|90
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Эдмонтон
|68
|37
|31
|82
|4
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|5
|Калгари
|67
|30
|37
|73
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|15.03
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 3
|15.03
|02:00
|
Филадельфия – Вегас
|3 : 5
|15.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|4 : 6
|15.03
|02:00
|
Каролина – Виннипег
|5 : 3
|15.03
|03:00
|
Нэшвилл – Детройт
|2 : 1
|15.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|6 : 3
|15.03
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|6 : 3
|15.03
|05:00
|
Аризона – Калгари
|- : -
|15.03
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|- : -
|15.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|15.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|96
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|66
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|68
|43
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25