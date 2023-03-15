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Сегодня, 06:15

«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Фото USA Today Sports
«Столичные» провалились в Нью-Йорке.

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Зибанежад — 33 (Тарасенко), 4:09 — 1:0. Обе-Кубель — 4 (Протас, Ирвин), 14:29 — 1:1. Зибанежад — 34 (Панарин, Шестеркин), 14:45 — 2:1. Кейн — 19 (бол., Фокс, Трочек), 18:46 — 3:1. Труба — 7 (Трочек, Кейн), 24:09 — 4:1. Ирвин — 2 (Оши, Сандин), 32:08 — 4:2. Дауд — 12 (Строум, ван Римсдайк), 51:48 — 4:3. Веси — 10 (п.в., Миллер), 57:49 — 5:3.
Вратари: Шестеркин — Кемпер (57:40 — 57:49, 57:59).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 36 (19+11+6) — 31 (9+16+6).
Наши: Панарин (16.40/1/+2), Тарасенко (13.50/1/+2) — Алексеев (12.53/5/-2), Кузнецов (21.21/0/-1).
15 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

В Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» состоялась битва между «Рейнджерс» и «Вашингтоном». К сожалению, шикарная вывеска противостояния была испорчена отсутствием в составе гостей Александра Овечкина, который остался вне игры из-за травмы нижней части тела. Он пропустил лишь 53-й матч за карьеру в НХЛ, но должен вернуться на лед в самое ближайшее время.

Сейчас для «Кэпиталз» присутствие капитана очень важно. За последние девять матчей без Овечкина «столичные» выиграли всего одну игру, и эта статистика весьма показательна. Задачу «Вашингтону» также усложнило отсутствие форварда Сонни Милано, который простудился и не успел восстановиться. Гости долго вкатывались в игру и нанесли первый бросок по воротам Игоря Шестеркина лишь спустя десять минут.

Неудивительно, что «Рейнджерс» быстро воспользовались аморфностью соперника и открыли счет уже на старте первого периода. Владимир Тарасенко все чаще играет вместе с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом и именно их звено убежало в быструю атаку. Артемий в этом эпизоде поучаствовал лишь косвенно, зато Владимир выдал классную передачу на шведского нападающего.

Вскоре «Вашингтон» включился в игру и даже ответил голом Николаса Обе-Кубеля, но всего через 15 секунд хозяева снова вышли вперед. Шестеркин шикарным пасом через всю площадку нашел Панарина, а тот помог Зибанежаду оформить дубль. Ни для кого не секрет, насколько здорово Игорь умеет работать клюшкой и для него это первая результативная передача в сезоне. Осталось только дождаться гола.

Хозяева закончили период на кураже и еще до перерыва успели упрочить свое преимущество. Несмотря на набранное очко, Алексей Протас подвел партнеров и получил удаление. «Рейнджерс» долго плели кружева в зоне соперника, но Патрик Кейн все-таки прошил броском Дарси Кемпера. Адаптация звездного американца в Нью-Йорке идет полным ходом, и это уже его третья шайба за новую команду. Правда, в равных составах пока у Кейна получается не очень.

У «Кэпиталз» же продолжаются проблемы с реализацией большинства и сегодня в пустую ушли четыре попытки. За первые две гости не нанесли ни одного броска в створ, а по окончанию преимущества сразу же пропустили от Джейкоба Трубы. И все-таки «Вашингтону» стоит отдать должное. Команда не опустила руки и все чаще стала забирать инициативу. Особенно ударной получилась вторая половина встречи, когда гости заметно добавили остроты в атаке.

«Столичные» забросили дважды, но чуда все-таки не произошло. «Кэпиталз» не смогли отличиться в формате «четыре на три», а Шестеркин потащил мощнейший бросок Дилана Строума. Болельщикам «Рейнджерс» это очень понравилось, и они снова начали дружно скандировать имя российского голкипера. На трибунах «Мэдисон-сквер-гарден», как всегда было оживленно и не обошлось без звездных гостей. На матч заглянул известный боец UFC Конор Макгрегор, который после игры тепло пообщался с Хенриком Лундквистом.

«Бродвейцы» не могли ударить в грязь лицом и Джимми Веси поставил точку броском по пустым воротам. На днях аналитический сайт MoneyPuck оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф в 6,9 процентов, но, кажется, теперь они стали еще меньше. Конечно, не без помощи Шестеркина. Игорь отразил 28 бросков и был признан третьей звездой матча. Он настолько поглощен игрой, что в порыве эмоций вырвал клюшку у Протаса и выбросил ее в сторону. Такой заряженный Шестеркин нужен «Рейнджерс» в плей-офф, как воздух.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 67 44 23 94
3 Рейнджерс 67 38 29 86
4 Питтсбург 67 34 33 78
5 Айлендерс 68 34 34 76
6 Вашингтон 68 32 36 71
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 65 20 45 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 66 40 26 88
3 Тампа-Бэй 68 40 28 86
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 66 33 33 71
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 67 37 30 87
2 Миннесота 67 38 29 84
3 Колорадо 65 37 28 80
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 66 29 37 63
7 Аризона 67 24 43 59
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 67 38 29 85
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 67 30 37 73
6 Ванкувер 65 28 37 61
7 Анахайм 67 22 45 54
8 Сан-Хосе 67 19 48 50
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Рейнджерс – Вашингтон
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Филадельфия – Вегас
 3 : 5
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 1 : 4
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Питтсбург – Монреаль
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Нэшвилл – Детройт
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Леон Драйзайтль

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Давид Пастрняк

Бостон

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Тампа-Бэй

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Линус Ульмарк

Бостон

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