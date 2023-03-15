«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф

«Столичные» провалились в Нью-Йорке.

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Зибанежад — 33 (Тарасенко), 4:09 — 1:0. Обе-Кубель — 4 (Протас, Ирвин), 14:29 — 1:1. Зибанежад — 34 (Панарин, Шестеркин), 14:45 — 2:1. Кейн — 19 (бол., Фокс, Трочек), 18:46 — 3:1. Труба — 7 (Трочек, Кейн), 24:09 — 4:1. Ирвин — 2 (Оши, Сандин), 32:08 — 4:2. Дауд — 12 (Строум, ван Римсдайк), 51:48 — 4:3. Веси — 10 (п.в., Миллер), 57:49 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Кемпер (57:40 — 57:49, 57:59).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 36 (19+11+6) — 31 (9+16+6).

Наши: Панарин (16.40/1/+2), Тарасенко (13.50/1/+2) — Алексеев (12.53/5/-2), Кузнецов (21.21/0/-1).

15 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

В Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» состоялась битва между «Рейнджерс» и «Вашингтоном». К сожалению, шикарная вывеска противостояния была испорчена отсутствием в составе гостей Александра Овечкина, который остался вне игры из-за травмы нижней части тела. Он пропустил лишь 53-й матч за карьеру в НХЛ, но должен вернуться на лед в самое ближайшее время.

Сейчас для «Кэпиталз» присутствие капитана очень важно. За последние девять матчей без Овечкина «столичные» выиграли всего одну игру, и эта статистика весьма показательна. Задачу «Вашингтону» также усложнило отсутствие форварда Сонни Милано, который простудился и не успел восстановиться. Гости долго вкатывались в игру и нанесли первый бросок по воротам Игоря Шестеркина лишь спустя десять минут.

Неудивительно, что «Рейнджерс» быстро воспользовались аморфностью соперника и открыли счет уже на старте первого периода. Владимир Тарасенко все чаще играет вместе с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом и именно их звено убежало в быструю атаку. Артемий в этом эпизоде поучаствовал лишь косвенно, зато Владимир выдал классную передачу на шведского нападающего.

Вскоре «Вашингтон» включился в игру и даже ответил голом Николаса Обе-Кубеля, но всего через 15 секунд хозяева снова вышли вперед. Шестеркин шикарным пасом через всю площадку нашел Панарина, а тот помог Зибанежаду оформить дубль. Ни для кого не секрет, насколько здорово Игорь умеет работать клюшкой и для него это первая результативная передача в сезоне. Осталось только дождаться гола.

Хозяева закончили период на кураже и еще до перерыва успели упрочить свое преимущество. Несмотря на набранное очко, Алексей Протас подвел партнеров и получил удаление. «Рейнджерс» долго плели кружева в зоне соперника, но Патрик Кейн все-таки прошил броском Дарси Кемпера. Адаптация звездного американца в Нью-Йорке идет полным ходом, и это уже его третья шайба за новую команду. Правда, в равных составах пока у Кейна получается не очень.

У «Кэпиталз» же продолжаются проблемы с реализацией большинства и сегодня в пустую ушли четыре попытки. За первые две гости не нанесли ни одного броска в створ, а по окончанию преимущества сразу же пропустили от Джейкоба Трубы. И все-таки «Вашингтону» стоит отдать должное. Команда не опустила руки и все чаще стала забирать инициативу. Особенно ударной получилась вторая половина встречи, когда гости заметно добавили остроты в атаке.

«Столичные» забросили дважды, но чуда все-таки не произошло. «Кэпиталз» не смогли отличиться в формате «четыре на три», а Шестеркин потащил мощнейший бросок Дилана Строума. Болельщикам «Рейнджерс» это очень понравилось, и они снова начали дружно скандировать имя российского голкипера. На трибунах «Мэдисон-сквер-гарден», как всегда было оживленно и не обошлось без звездных гостей. На матч заглянул известный боец UFC Конор Макгрегор, который после игры тепло пообщался с Хенриком Лундквистом.

«Бродвейцы» не могли ударить в грязь лицом и Джимми Веси поставил точку броском по пустым воротам. На днях аналитический сайт MoneyPuck оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф в 6,9 процентов, но, кажется, теперь они стали еще меньше. Конечно, не без помощи Шестеркина. Игорь отразил 28 бросков и был признан третьей звездой матча. Он настолько поглощен игрой, что в порыве эмоций вырвал клюшку у Протаса и выбросил ее в сторону. Такой заряженный Шестеркин нужен «Рейнджерс» в плей-офф, как воздух.

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