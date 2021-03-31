Панарин поквитался с командой Овечкина. На счету Артемия три очка, обеспечившие красивый камбэк

«Рейнджерс» взяли ревашн у «Вашингтона» и отчаянно бьются за плей-офф. Ови и Кузнецов ушли в тень, а Орлов неприятно ошибся.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Голы: Оши — 9 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 2:23 — 0:1. Дауд — 7 (Хэтэуэй, Диллон), 4:22 — 0:2. Хытил — 6, 15:36 — 1:2. Какко — 5 (Строум, Панарин), 44:10 — 2:2. Фокс — 4 (Панарин, Линдгрен), 46:32 — 3:2. Панарин — 9 (Смит), 55:41 — 4:2. Бучневич — 14 (мен., п.в., Линдгрен), 59:25 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Ванечек (57:57 — 59:25).

Штраф: 6 — 16.

Броски: 27 (10+6+11) — 32 (12+10+10).

Наши: Бучневич (17.21/3/0), Панарин (19.44/1/+3) — Кузнецов (17.19/4/-2), Овечкин (17.16/2/-2), Орлов (20.20/1/-2).

31 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс», несмотря на все проблемы, свалившееся на клуб в начале регулярки, продолжают всеми силами цепляться за попадание плей-офф. То, что самой молодой команде лиги будет архисложно выйти пробиться в кубковый раунд, играя в невероятно мощном Восточном дивизионе, было понятно еще задолго до скандалов с Тони Деанджело и Артемием Панариным. Шестое место из восьми удивлять никого не должно. Однако с текущим раскладом парни Дэвида Куинна точно не смирились и борьбу за попадание в зеленую зону отнюдь не свернули. Да и можно ли ставить крест на парнях, которые абсолютно на равных провели двухматчевую мини-серию против лидера дивизиона? И если три дня назад «Рейнджерс» обидно уступили, почти сумев вытащить игру с 0:4, то сегодня свой камбэк все-таки сотворили и красиво реваншировались.

Когда «Кэпиталз» уже в начале первого периода оформили два гола с интервалом в две минуты и повели 2:0, казалось, что команда Питера Лавиолетта спокойно добудет дежурные два очка и одержит уже тринадцатую победу в последних шестнадцати матчах.

Сначала «Вашингтон» в большинстве одной передачей Никласа Бэкстрема на Ти-Джея Оши, без шансов расстрелявшего Игоря Шестеркина, достаточно легко взломал оборонительную четверку «синерубашечников», наказав хозяев за фол Кевина Руни в атаке.

Oshie gets a box of ? for this one #CapsRangers pic.twitter.com/ELBhma3LQF — NBCSports Washington (@NBCSWashington) March 30, 2021

А спустя две минуты четвертая тройка «Кэпиталз» убежала в контратаку и буквально внесла шайбу в ворота хозяев вместе с российским голкипером. Просто посмотрите, как первая пятерка «Рейнджерс» безобразно сыграла под воротами и позволила Нику Дауду с партнерами пробурить собственный пятак.

Команда Дэвида Куинна, получив бодрящую «двоечку», мгновенно начала просыпаться и еще до перерыва успела забросить. Причем размочить Витека Ванечека ньюйоркцам напрямую помог Дмитрий Орлов. Опытнейший защитник крайне неосмотрительно полез обыгрывать на чужой синей линии Филиппа Хытила, но вчистую провалился и подарил чеху выход «один в ноль», который тот уверенно реализовал.

?Chytil brings us within 1 on the breakaway? pic.twitter.com/0AF5VTPgQs — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 30, 2021

Ошибка россиянина в итоге слишком дорого обошлась гостям. Если до гола Хытила опасных моментов у хозяев практически не было и потенциально «Вашингтон» мог бы позволить себе сыграть в режиме энергосбережения, то после него «Рейнджерс» перевели игру в чужую зону и чуть было не сравняли в большинстве — помешать Артемию Панарину отличиться уже в первом периоде сумела только перекладина, в которую с кистей зарядила звезда с Бродвея.

Oh man Panarin wanted this one...



(so did we) pic.twitter.com/LB5sbdQOP5 — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 30, 2021

«Рейнджерс» после сильной концовки первой двадцатиминутки сохранили положительный заряд и были куда острее гостей в равных составах. Однако во второй раз хозяева победно вскинули руки только в третьем периоде, ставшим чистым бенефисом парня из Коркино.

Сперва фронтмен ньюйоркцев набрал очко за классную передачу на Райана Строума, которому оставалось только выкатить пас на пустые многострадальному Каапо Какко.

OH BABY!!



?Kakko and Fox give us the lead? pic.twitter.com/RN26C66bhL — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 31, 2021

Затем 10-й номер красиво обыгрался с Адамом Фоксом и помог своей команде завершить камбэк с 0:2, оформив ассистентский дубль

ADAM FOX! HANDS! Fox roofs an absolute beauty of a backhander in front to give the Rangers the 3-2 lead!#NYR pic.twitter.com/VWmUs4aKz0 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 31, 2021

А, накормив голевыми передачами партнеров, Хлебушек за четыре минуты до финальной сирены забросил сам и окончательно снял все вопросы о победителе, прервав свою пятиматчевую безголевую серию. После того, как Панарин не дал пропасть роскошной передаче Брендана Смита через всю площадку и уверенно переиграл Ванечека с неудобной, вопрос о том, кто будет первой звездой матча, тут же отпал.

The reaction to this Panarin goal has me feelin' some type of way pic.twitter.com/UxSsP96sMv — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 31, 2021

Отойти после нокдауна от хозяев команда Александра Овечкина, ушедшего сегодня на пару с Евгением Кузнецовым в тень, не смогла. Гол Павла Бучневича в пустые ворота лишь увеличил преимущество «синерубашечников», которые добыли такие важные два очка после двух поражений подряд. Впрочем, а какие очки сейчас для парней с Бродвея не важны? Шансы «Рейнджерс» на плей-офф эфемерны, но пока они все же есть. И для того, чтобы чудом заползти в первую четверку Восточного дивизиона, им нужно не только «брать свое», но и надеяться на провал «Бостона» в оставшейся части регулярки. В последнее, конечно, верится с трудом.