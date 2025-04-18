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Сегодня, 08:25

Кучеров — в десятке легенд НХЛ! Он в третий раз стал лучшим бомбардиром сезона

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
Егор Сергеев
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Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Тампа» дважды вылетала в первом раунде.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Трочек — 26 (мен., Д. Миллер), 21:02 — 1:0. Крайдер — 22 (Зибанежад, Куилль), 44:02 — 2:0. Зибанежад — 19 (К. Миллер), 52:50 — 3:0. Зибанежад — 20 (Крайдер), 56:24 — 4:0.
Вратари: Шестеркин — Йоханссон.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 22 (2+11+9) — 27 (5+14+8).
Наши: Панарин (16.50/2/0) — Кучеров (13.43/3/-2).
18 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Погоня за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата — для Никиты Кучерова закончилась задолго до последнего матча. Все из-за травмы Натана Маккиннона. А других конкурентов у россиянина не оказалось. Поэтому в последнем матче можно было не рвать жилы, а спокойно подкатываться к плей-офф.

Отсюда и ноль в графе забитых голов у «Тампы» в матче с «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка забросила четыре шайбы, однако Артемий Панарин, попавший накануне в неприятный скандал, отличиться не смог. При этом и из состава россиянина не убрали — хороший признак.

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Из-за нерезультативного последнего матча Панарин так и не смог выбить 90 очков за сезон. Россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Рейнджерс», сделав 89 (37+52) результативных действий. В списке лучших бомбардиров всей лиги Панарин стал 13-м.

На мажорной ноте завершил сезон Игорь Шестеркин. «Сухарь» во встрече с «Тампой» стал для него шестым в сезоне. Столько же было в сезоне-2021/22, а больше — ни разу. При этом по проценту отраженных бросков (90,45) и коэффициенту надежности (2,86) нынешний сезон стал для Шестеркина худшим в НХЛ.

Никита Кучеров и Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Зато все отлично у Кучерова. Он выбил 121 (37+84) очко и стал лучшим бомбардиром лиги. Никита — десятый игрок в истории НХЛ, который смог три раза выиграть «Арт Росс Трофи». Причем два предыдущих «Арт Росса» Кучерова заканчивались плохо для «Тампы»: оба раза «Лайтнинг» вылетали в первом раунде (от «Коламбуса» в сезоне-2018/19 и от «Флориды» в прошлом сезоне). В этом плей-офф «Тампе» вновь предстоит встретиться с «Пантерс».

Был и очень неприятный момент с участием форварда «Лайтнинг» сегодня: после столкновения со своим партнером Кучеров смог подняться с огромным трудом, чем прилично напугал фанатов «Тампы». Однако уже вскоре россиянин вышел на лед. Так что к «Флориде» Кучеров будет готов. Осталось только переломить неудачную тенденцию.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
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3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
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3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
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3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
0 - 0
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
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2. Даллас - Колорадо
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4. Колорадо - Даллас
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
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Виннипег - Сент-Луис
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Питтсбург – Вашингтон
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Торонто – Детройт
 4 : 3 ОТ
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Коламбус – Айлендерс
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Баффало – Филадельфия
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