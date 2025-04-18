Кучеров — в десятке легенд НХЛ! Он в третий раз стал лучшим бомбардиром сезона
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Трочек — 26 (мен., Д. Миллер), 21:02 — 1:0. Крайдер — 22 (Зибанежад, Куилль), 44:02 — 2:0. Зибанежад — 19 (К. Миллер), 52:50 — 3:0. Зибанежад — 20 (Крайдер), 56:24 — 4:0.
Вратари: Шестеркин — Йоханссон.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 22 (2+11+9) — 27 (5+14+8).
Наши: Панарин (16.50/2/0) — Кучеров (13.43/3/-2).
18 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Погоня за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата — для Никиты Кучерова закончилась задолго до последнего матча. Все из-за травмы Натана Маккиннона. А других конкурентов у россиянина не оказалось. Поэтому в последнем матче можно было не рвать жилы, а спокойно подкатываться к плей-офф.
Отсюда и ноль в графе забитых голов у «Тампы» в матче с «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка забросила четыре шайбы, однако Артемий Панарин, попавший накануне в неприятный скандал, отличиться не смог. При этом и из состава россиянина не убрали — хороший признак.
Из-за нерезультативного последнего матча Панарин так и не смог выбить 90 очков за сезон. Россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Рейнджерс», сделав 89 (37+52) результативных действий. В списке лучших бомбардиров всей лиги Панарин стал 13-м.
На мажорной ноте завершил сезон Игорь Шестеркин. «Сухарь» во встрече с «Тампой» стал для него шестым в сезоне. Столько же было в сезоне-2021/22, а больше — ни разу. При этом по проценту отраженных бросков (90,45) и коэффициенту надежности (2,86) нынешний сезон стал для Шестеркина худшим в НХЛ.
Зато все отлично у Кучерова. Он выбил 121 (37+84) очко и стал лучшим бомбардиром лиги. Никита — десятый игрок в истории НХЛ, который смог три раза выиграть «Арт Росс Трофи». Причем два предыдущих «Арт Росса» Кучерова заканчивались плохо для «Тампы»: оба раза «Лайтнинг» вылетали в первом раунде (от «Коламбуса» в сезоне-2018/19 и от «Флориды» в прошлом сезоне). В этом плей-офф «Тампе» вновь предстоит встретиться с «Пантерс».
Был и очень неприятный момент с участием форварда «Лайтнинг» сегодня: после столкновения со своим партнером Кучеров смог подняться с огромным трудом, чем прилично напугал фанатов «Тампы». Однако уже вскоре россиянин вышел на лед. Так что к «Флориде» Кучеров будет готов. Осталось только переломить неудачную тенденцию.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5