Шестеркин выдал еще один суперматч! Но его и Панарина прокатили мимо звездного уик-энда

Российский вратарь принес победу «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Крайдер — 22 (мен., Зибанежад, Фокс), 10:25 — 0:1. Шнайдер — 1 (Строум, Хытил), 41:27 — 0:2. Крайдер — 23 (п.в., Руни), 59:32 — 0:3.

Вратари: Хилл (58:28 — 59:32) — Шестеркин.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 37 (10+10+17) — 31 (6+13+12).

Наши: — - Панарин (18.05/1/+1).

14 января. Сан-Хосе. SAP Center. 10919 зрителей.

«Рейнджерс» завершили непростой выезд на западное побережье на оптимистичной ноте. «Бродвейцы» прервали трехматчевую победную серию «Сан-Хосе» и всухую обыграли соперника. Голкипер гостей Игорь Шестеркин только вернулся из ковид-протокола и с ходу напомнил всем, почему его называют новым королем Нью-Йорка. Россиянин отразил 37 бросков по своим воротам и оформил третий сухарь в текущем сезоне.

Couple of studs pic.twitter.com/QKPV6SvIh2 — New York Rangers (@NYRangers) January 14, 2022

Многие болельщики «Рейнджерс» в недоумении, почему один из главных претендентов на «Везина Трофи» не попал в список игроков, которые в феврале отправятся на Матч звезд. Не поедет в Вегас и Артемий Панарин, без преувеличения уже ставший нынешним лицом клуба. Если в этом сезоне к игре российского форварда могут быть некоторые вопросы, то почему мимо мероприятия пролетел Шестеркин — не совсем понятно и логично.

В итоге команду на праздничном мероприятии будут представлять защитник Адам Фокс и лучший снайпер «бродвейцев» Крис Крайдер. Сегодня для американского нападающего был особенный день. Он не только отметился дублем, но и забил 200-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Кроме того, после привычных ошибок «Шаркс» в обороне Крайдер впервые в карьере забросил в меньшинстве.

Исторически так сложилось, что «Шаркс» любят давать соперникам возможность отметиться красивыми цифрами и достижениями. Канадец Брэйден Шнайдер проводил свой первый матч в НХЛ и сразу же забросил шайбу. Бросок 20-летнего защитника получился мощным, и Эдин Хилл ничего не смог с ним поделать. Кстати, на МЧМ-2021 Шнайдер забивал в ворота сборной России.

Временами у «Шаркс» получался неплохой прессинг, хозяева старались создавать трафик у ворот Шестеркина, но Игорь действовал очень спокойно и уверенно. Поразительно, какой стремительный прогресс выдает российский вратарь. Не каждый мог бы подумать, что уход легендарного Хенрика Лундквиста окажется для клуба таким безболезненным. Сегодня Шестеркин заслуженно стал первой звездой матча и поводов переживать за Матч звезд у него точно нет. С такой игрой российский голкипер поедет на него еще не раз.