Новый король Нью-Йорка получил нелепую травму, а Панарин остался в тени

Игорь Шестеркин не смог доиграть матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Строум — 4 (бол., Фокс, Зибанежад), 6:03 — 1:0.

Вратари: Шестеркин (Георгиев, 45:06) — Хилл (59:07).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (10+6+11) — 28 (10+7+11).

Наши: Панарин (18.10/1/0) — Барабанов (18.14/0/0).

4 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16726 зрителей.

Травма Шестеркина

Игорь Шестеркин постепенно идет к титулу нового короля Нью-Йорка. Его предшественника — шведа Хенрика Лундквиста — обожали болельщики, а вратарь оправдывал фанатскую любовь и доверие руководства «Рейнджерс» надежной игрой. Не каждый сезон швед проводил на сверхвысоком уровне, но сам факт, что он долгое время оставался основным вратарем, заслуживает уважение. Требовательная ньюйоркская публика непременно потребовала бы свергнуть короля, если бы Хенрик потерял хватку и превратился в обузу.

Сменщик Шестеркина — Александр Георгиев — до сегодняшнего вечера появился на льду только в шести матчах, четыре из которых он отыграл целиком. Статистикой вратарь не блещет — лишь 85,8 процента отраженных бросков. Дуэль российских голкиперов с запасом осталась за Шестеркиным. Георгиев, проиграв конкуренцию, серьезно сдал. Игоря же небезосновательно относят к претендентам на «Везину» — и вручение ему престижного трофея не станет большой сенсацией.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не удивил выбором Шестеркина на матч с неуступчивым «Сан-Хосе». Две периода голкипер спокойно читал игру, правильно выбирал позицию и забирал все броски. При возможности не стеснялся выходить из ворот и помогал партнерам начинать атаки. «Акулы» не сильно усложняли жизнь вратарю — по такой игре Шестеркину оставалось не допускать чудовищных ляпов. С этой задачей он с честью справлялся до 46-й минуты, пока не получил повреждение после сутолоки на пятаке.

#NYR Igor Shesterkin injured.



Quick trade for Carey Price and ship underperforming , Alexis Lafreni?re-Jeff Gorton's baby, to the #Habs. pic.twitter.com/2TaHUvGR5k — yves fredette ? (@fredette) December 4, 2021

Болельщикам «Рейнджерс» стало тревожно, когда Игорь какое-то время неподвижно лежал на льду и не мог самостоятельно подняться на ноги. Скандирующие «Игорь, Игорь» трибуны проводили Шестеркина в раздевалку, куда он отправился, сильно прихрамывая. Раздосадованный нелепой травмой голкипер в ярости ударил блином по стене. На льду экстренно появился Георгиев, отразивший за оставшиеся 14 минут все восемь бросков.

Травмы никогда не случаются вовремя. Любое повреждение — неприятная неожиданность, которую хоккеистам хочется избежать. Судьба сделала Шестеркину «подарок», когда он набрал потрясающий ход. Игорь — основной вратарь «Рейнджерс» и кандидат на пекинскую Олимпиаду. Хочется верить, что травма окажется несерьезной, и в ближайшее время голкипер вернется на лед.

Вклад Строума

Генменеджеру «Рейнджерс» Крису Друри до конца сезона надо решить, продолжать ли сотрудничество с одним из лидеров команды Райаном Строумом. Контракт 28-летнего канадца, посветившего клубу четыре сезона и заслужившего нашивку ассистента, истекает этим летом. Строум точно попросит больше 4,5 миллионов, которые он получает сейчас.

Издание NY Post сообщало, что на днях Друри встречался с представителями форварда и обсуждал новое соглашение. Детали переговоров не раскрывают, но предположу, что «Рейнджерс» планируют сохранить Райана в составе. В матче с «Сан-Хосе» Строум повысил свои котировки. Нападающий реализовал большинство на седьмой минуте, пробив Адина Хилла прямым броском.

Матч на льду «Мэдисон-сквер-гарден» не получился зрелищным. Дело не только в минимальном счете. «Шаркс» апатично смотрелись в атаке и редко задерживались в зоне Шестеркина, а позднее Георгиева. Большинство их набегов на ворота проходили хаотично и сумбурно. «Акулам» удавалось доставлять шайбу за чужую синюю линию, но сверхзадач перед обороной «Рейнджерс» они не ставили. Закрыть соперника в зоне получалось в большинстве, но ничем, кроме движения шайбы с фланга на фланг без должного обострения, гости не удивили.

Не помог «Сан-Хосе» и выход «холодного» Георгиева. «Шаркс» не предложили вратарю шквала бросков, мобильных атак с трафиком и обостряющими передачами. Александру дали войти в игру, и он несколько раз выручил команду, не позволив «Сан-Хосе» сравнять счет. Российские вратари оформили первый комбинированный «сухарь» для ньюйоркцев с 2016 года.

Артемий Панарин сегодня остался в тени. Отрезками форвард «Рейнджерс» взрывался, искал свободный лед, бросал и снабжал партнеров фирменными передачами, даже заработал на себе удаление. Впрочем, реализовать его не получилось, а гол Строума остался единственным. Ньюйоркцы без фанатизма довели матч до победы, которую омрачила травма Шестеркина.