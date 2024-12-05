Кризис «Рейнджерс» затягивается. Что происходит в команде Панарина?

Ньюйоркцы выдали неудачный отрезок с середины ноября, а генменеджер не исключает варианты с обменом некоторых лидеров.

Одна натужная победа над «Монреалем» в семи последних матчах. Поражения прямым конкурентам. Одно очко в таблице Восточной конференции от девятого места. Мало кто мог представить, что в начале декабря написанное выше резюме получит «Рейнджерс».

В прошлом плей-офф клуб из Нью-Йорка зарубился в шести матчах финала «Востока» с будущими чемпионами из «Флориды». От золотой серии команду Питера Лавиолетта отделяло две победы. Но и без них сезон-2023/24 для клуба смело признаем успешным.

Перед нынешним чемпионатом «Рейнджерс» все так же рассматривались в числе претендентов на Кубок Стэнли. Команда постепенно созревала для еще одного шага вперед. Однако начало нынешней регулярки ньюйоркцы если не завалили, то проводят гораздо ниже ожиданий, особенно по последним неделям. Что же происходит с бандой с Бродвея?

Неожиданные проблемы

Перебирая состав ньюйоркцев на бумаге, приходит непонимание, что черная полоса накрыла именно эту команду. У «Рейнджерс» одна из сильнейших вратарских линий в лиге. Игорь Шестеркин, ожидающий подписания нового контракта, входит в пятерку сильнейших голкиперов НХЛ и брал «Везину Трофи» в сезоне-2022/23. Золотое время Джонатана Куика осталось в прошлом, но 38-летний американец по-прежнему держит уровень НХЛ и при необходимости страхует россиянина. Не возникает вопросов по обороне. Труба, Фокс, Линдгрен, Миллер — обойму опытных защитников, из которых только Джейкобу перевалило за 30 лет, дополняют прогрессирующие Шнайдер, Джонс и Манчини. Последнего, правда, используют нечасто.

По нападению единственные вопросы возникают по нижним звеньям. Если вычеркнуть из основы Мэтта Ремпе, боттому «Рейнджерс» банально не хватает мускул. Уместно будет вспомнить, как в июне ньюйоркцы поместили на драфт отказов форварда Барклая Гудроу после неплохого плей-офф (0,5 очка за матч). Любая успешная франшиза держится не только на лидерах нападения, которых у ньюйоркцев предостаточно, но и на важных форвардах боттома. С выбором игроков на эти роли генменеджер Крис Друри мог сработать лучше в межсезонье. Но в последнее время все больше вопросов возникает и к другим нападающим.

После сильного прошлого сезона далек от прежней формы Винс Трочек. Равно как и Крис Крайдер. Мика Зибанежад набирает больше очков, но насобирал «минус 14» — это худший результат в команде. Слишком много ключевых игроков резко сдали по сравнению с прошлым чемпионатом. Даже Артемий Панарин, который остается лидером по результативности, выпал из гонки лучших бомбардиров лиги. Хотя по итогам октября россиянина называли в числе претендентов на «Арт Росс» и «Харт».

Игровые проблемы «Рейнджерс» связывают с атмосферой в раздевалке и разладе с главным тренером. Обе причины имеют место на существование, но разбиваются аргументом прошлого сезона. Год назад Лавиолетт построил команду, которая добралась до финала конференции. Сейчас же правильного коннекта между тренером и коллективом не ощущается.

Питер через прессу дает понять, что место в составе никому не гарантировано, и даже прибегает к мерам по ротации. Последний матч с «Нью-Джерси» пропустил Джимми Веси, до этого в запас отправляли Райлли Смита. В то же время стабильно играют Зибанежад, Трочек и Труба. Логику в действиях тренера проследить сложно. Поэтому за дело пришлось браться руководству.

Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба. Фото Sergei Belski-Imagn Images, USA Today Sports

Реакция руководства

Друри уже начал реагировать на командный кризис. Североамериканские СМИ начали обсуждать информацию, как генменеджер разослал среди коллег записку с доступными для обмена игроками. Издание The Athletic приводит фамилии Крайдера и Трубы. Сомнительные отношения с Джейкобом тянутся еще с межсезонья, когда ньюйоркцы запросили у защитника список клубов, куда его нельзя обменять.

Труба — капитан команды, чей 8-миллионный контракт длится до 2026 года. Информация о готовности «Рейнджерс» торговать американцем говорит о многом. Судя по всему, Друри разочаровался в некоторых лидерах. Сложно понять, стала ли информационная утечка манипуляцией или генменеджер попросту сработал категорично. Слухи о сделках только усиливают давление на игроков. Под удар может также попасть защитник Линдгрен с истекающим контрактом — человек, без которого в последние сезоны невозможно представить оборону «Рейнджерс».

Болельщики «Рейнджерс» уже требуют отставки Друри, припоминая неудачный обмен Павла Бучневича, ситуацию с Виталием Кравцовым, Гудроу и нынешние разговоры о потенциальных сделках с лидерами. Как бы с таким отношением не дошло до раскола между офисом и командой. Не присутствуя внутри раздевалки, трудно понять, как Труба выполняет обязанности капитана. Но отказ от Гудроу (опытного бойца), а сейчас потенциальный обмен Джейкоба намекают, что Друри планирует точечную зачистку, если результаты команды не наладятся.

Вот только кем заменить Трубу или того же Крайдера? Оба игрока выполняют важную работу в раздевалке и на льду. Фокс и Зибанежад не подходят на их роли, как пишут североамериканские коллеги, из-за склада характера. Русскоговорящего Панарина также не вижу с литерой «С» на свитере, Лафренье еще молод. Может быть, проблема кроется в чем-то другом?

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт. Фото Getty Images

Позиции Лавиолетта

Лавиолетт за долгие годы работы получил репутацию тренера-спринтера. В первый сезон в команде Питер выдавал отличные результаты, которые со временем шли по нисходящей. Так происходит и в «Рейнджерс». У ньюйоркцев хватает чисто игровых проблем. Просела результативность. Прошлую регулярку команда провела с 3,39 шайбы за матч, сейчас этот показатель — 3,17. Важно уточнить, что цифры нынешнего сезона поднялись во многом после классного старта, когда шесть матчей подряд «Рейнджерс» забивали не менее четырех голов.

Спад коснулся реализации большинства. Процент упал с 26,4 до 23,4. На уровне осталось меньшинство — второе место в НХЛ (85,7%). На отрезке с 22 ноября вскрылись проблемы с игрой в равных составах. По ожидаемым голам в формате 5х5 ньюйоркцы (2,2) уступают соперникам (3,35). Понятно, что в целом по сезону цифры команды лучше, но недавняя серия поражений заставила задуматься о более глобальных трудностях «Рейнджерс».

С локальными неудачами в НХЛ сталкивается каждый клуб. Невозможно пройти длинную регулярку из 82 матчей без спадов. Задача Лавиолетта и Друри — поскорее вытащить команду из ямы, чтобы «Рейнджерс» не накрыло еще более упадническое настроение. Без грамотного участия генменеджера в ситуации с ньюйоркцами не обойтись. Позиции Лавиолетта все-таки остаются крепкими, хотя, если серия поражений затянется, смену тренера исключать нельзя.

Офис Друри жутко ограничен в маневрах, ведь не забывайте, что летом истекает соглашение Игоря Шестеркина, который уже отклонил предложение на 11 миллионов долларов в год. От того, как «Рейнджерс» поступят с контрактами Трубы, Крайдера и других разочаровавших лидеров, зависит образ команды не только в нынешнем сезоне, но и в ближайшие пару лет.