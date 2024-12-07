Панарин — в топ-10 бомбардиров НХЛ среди россиян. В матче с «Питтсбургом» его было не остановить
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Лизотт — 5 (Гласс, Карлссон), 26:19 — 0:1. Панарин — 14 (Лафренье, Трочек), 27:28 — 1:1. Панарин — 15 (Трочек, Шнайдер), 39:58 — 2:1. Томасино — 3 (Бантинг, Петтерссон), 48:29 — 2:2. Смит — 4 (Зибанежад, Крайдер), 49:53 — 3:2. Трочек — 7 (Лафренье, Панарин), 58:22 — 4:2.
Вратари: Шестеркин — Неделькович.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 32 (10+14+8) — 20 (6+9+5).
Наши: Панарин (20.52/3/+2) — Малкин (17.08/2/-1).
7 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
«Рейнджерс» одержали важную для себя победу, переиграв «Питтсбург» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Очевидный герой встречи — Артемий Панарин. Россиянин показал яркую игру, набрав 3 очка и дважды огорчив голкипера «Пингвинз» Алекса Недельковича. В фокусе внимания находился и коллега американца по амплуа — Игорь Шестеркин. Наш вратарь был одной из самых обсуждаемых персон дня, поскольку впервые вышел на лед после новостей о подписании многомиллионного контракта.
Панарин — в топ-10
33-летний Панарин до матча с «Питтсбургом» набрал лишь одно очко в пяти встречах, а сами «Рейнджерс» потерпели пять поражений в шести последних играх. Ситуация сложилась печальная, в команде возникла нервозная обстановка. Именно поэтому победа нужна была как воздух, и тут вовремя на авансцену вышел Артемий.
«Пингвинз» открыли счет усилиями Блэйка Лизотта, но российский снайпер ответил спустя минуту, нанеся мощнейший выстрел, с которым не справился Неделькович. А за две секунды до конца второго периода Хлебушек оформил дубль. Этот гол мог лишить «Питтсбург» энергии, но команда Евгения Малкина не сдалась, сравняв счет в середине третьей двадцатиминутки.
Однако «Нью-Йорк» все же дожал соперника. Сначала шайбу забросил Рейли Смит, а затем Панарин отдал передачу Винсенту Трочеку, оформившему последний в этой встрече гол — 4:2.
Теперь на счету Артемия 813 очков (280 шайб + 533 ассиста) в 697 матчах регулярки. Панарин вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян, обогнав Сергея Гончара — 811 очков (220+591).
Как сыграл Шестеркин
Главная новость, появившаяся еще до начала матча — Шестеркин наконец-то подписал контракт с «Нью-Йорком». Новое соглашение обошлось «Рейнджерс» в 92 миллиона долларов (по 11,5 миллиона на восемь лет). Изначально говорили о гораздо больших суммах — вплоть до 14 миллионов в год, но Игорь все равно стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.
Столь важное для голкипера и всей команды событие дало энергетический заряд. Шестеркин сыграл против «Питтсбурга» практически безошибочно, совершив 18 сейвов после 20 бросков в створ. А еще чуть не устроил шоу.
В одном из эпизодов нападающий «Пингвинз» Рикард Ракелль, проезжая за воротами «Рейнджерс», умышленно сделал подножку Игорю, свалив его с ног. Голкипер самостоятельно помчался разбираться со своим обидчиком, но отошел после того, как за него заступились одноклубники.
Турнирная ситуация (7-е место на Востоке) для «Нью-Йорка» остается такой, что клуб ждет серьезная битва за попадание в плей-офф. Но для начала нужно полноценно выйти из кризиса. Две победы в восьми матчах — это откровенно слабый результат для команды, которая видит себя претендентом на Кубок Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|26
|18
|8
|38
|2
|Нью-Джерси
|29
|18
|11
|38
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|25
|14
|11
|29
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|28
|11
|17
|26
|7
|Коламбус
|26
|11
|15
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|26
|16
|10
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|26
|18
|8
|40
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|26
|16
|10
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|25
|14
|11
|32
|4
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
|7.12
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|7.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|1 : 3
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 2
|7.12
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 2
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|1 : 5
|7.12
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|5 : 2
|7.12
|21:00
|
Баффало – Юта
|- : -
|7.12
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -