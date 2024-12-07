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Панарин — в топ-10 бомбардиров НХЛ среди россиян. В матче с «Питтсбургом» его было не остановить

Панарин набрал три очка в матче с «Питтсбургом»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Артемий Панарин в матче НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург» (4:2).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Оформил 2+1!

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Лизотт — 5 (Гласс, Карлссон), 26:19 — 0:1. Панарин — 14 (Лафренье, Трочек), 27:28 — 1:1. Панарин — 15 (Трочек, Шнайдер), 39:58 — 2:1. Томасино — 3 (Бантинг, Петтерссон), 48:29 — 2:2. Смит — 4 (Зибанежад, Крайдер), 49:53 — 3:2. Трочек — 7 (Лафренье, Панарин), 58:22 — 4:2.
Вратари: Шестеркин — Неделькович.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 32 (10+14+8) — 20 (6+9+5).
Наши: Панарин (20.52/3/+2) — Малкин (17.08/2/-1).
7 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Рейнджерс» одержали важную для себя победу, переиграв «Питтсбург» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Очевидный герой встречи — Артемий Панарин. Россиянин показал яркую игру, набрав 3 очка и дважды огорчив голкипера «Пингвинз» Алекса Недельковича. В фокусе внимания находился и коллега американца по амплуа — Игорь Шестеркин. Наш вратарь был одной из самых обсуждаемых персон дня, поскольку впервые вышел на лед после новостей о подписании многомиллионного контракта.

Панарин — в топ-10

33-летний Панарин до матча с «Питтсбургом» набрал лишь одно очко в пяти встречах, а сами «Рейнджерс» потерпели пять поражений в шести последних играх. Ситуация сложилась печальная, в команде возникла нервозная обстановка. Именно поэтому победа нужна была как воздух, и тут вовремя на авансцену вышел Артемий.

«Пингвинз» открыли счет усилиями Блэйка Лизотта, но российский снайпер ответил спустя минуту, нанеся мощнейший выстрел, с которым не справился Неделькович. А за две секунды до конца второго периода Хлебушек оформил дубль. Этот гол мог лишить «Питтсбург» энергии, но команда Евгения Малкина не сдалась, сравняв счет в середине третьей двадцатиминутки.

Однако «Нью-Йорк» все же дожал соперника. Сначала шайбу забросил Рейли Смит, а затем Панарин отдал передачу Винсенту Трочеку, оформившему последний в этой встрече гол — 4:2.

Теперь на счету Артемия 813 очков (280 шайб + 533 ассиста) в 697 матчах регулярки. Панарин вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян, обогнав Сергея Гончара — 811 очков (220+591).

Как сыграл Шестеркин

Главная новость, появившаяся еще до начала матча — Шестеркин наконец-то подписал контракт с «Нью-Йорком». Новое соглашение обошлось «Рейнджерс» в 92 миллиона долларов (по 11,5 миллиона на восемь лет). Изначально говорили о гораздо больших суммах — вплоть до 14 миллионов в год, но Игорь все равно стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

Столь важное для голкипера и всей команды событие дало энергетический заряд. Шестеркин сыграл против «Питтсбурга» практически безошибочно, совершив 18 сейвов после 20 бросков в створ. А еще чуть не устроил шоу.

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В одном из эпизодов нападающий «Пингвинз» Рикард Ракелль, проезжая за воротами «Рейнджерс», умышленно сделал подножку Игорю, свалив его с ног. Голкипер самостоятельно помчался разбираться со своим обидчиком, но отошел после того, как за него заступились одноклубники.

Турнирная ситуация (7-е место на Востоке) для «Нью-Йорка» остается такой, что клуб ждет серьезная битва за попадание в плей-офф. Но для начала нужно полноценно выйти из кризиса. Две победы в восьми матчах — это откровенно слабый результат для команды, которая видит себя претендентом на Кубок Стэнли.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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