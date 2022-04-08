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Сегодня, 06:15

Панарин отметил юбилей голом, а Шестеркин «засушил» команду Малкина.

Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Еще одна классная победа «Рейнджерс».

В центральной встрече игрового дня НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду принимали «Питтсбург». В текущем регулярном чемпионате команды встречались четыре раза и «бродвейцы» трижды обыграли принципиального соперника. Сегодня по причине болезни в составе «Пингвинз» отсутствовали Сидни Кросби и защитник Джон Марино, но вряд ли это может стать оправданием для «пингвинов», которые в последних восьми играх потерпели шесть поражений.

Особенным этот матч стал для Артемия Панарина, который провел 500-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и в середине второго периода отметился 20-й заброшенной шайбой в сезоне. Форвард набрал очки в третьей встрече подряд, а всего в его активе сейчас 85 (20+65) баллов в 67 играх. Россиянин, оказавшийся на правом фланге, получил передачу от Эндрю Коппа, сместился в центр и классным броском внешней стороной клюшки переиграл Тристана Джарри.

Новички «Рейнджерс», пришедшие в команду в дедлайн, прекрасно влились в коллектив и взялись за дело без раскачки. Копп в девяти матчах в составе «бродвейцев» набрал очки в восьми (3+7), а Фрэнк Ватрано на этом отрезке записал в свой актив 7 (5+2) баллов. Бывший нападающий «Флориды» открыл счет в матче и забросил 16-ю шайбу в сезоне. Американец играет в первом звене с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером и чувствует себя очень уверенно. Уже не терпится посмотреть, как эта игровая химия команды будет работать в плей-офф.

«Питтсбург» после шайбы Панарина заметно приободрился и прибавил в атаке. Гости организовали несколько шикарных моментов, могли реализовывать численный перевес, но без Кросби большинство «пингвинов» выглядит крайне печально. В матчах этого сезона у «Пингвинз» удручающие показатели в этом компоненте без своего капитана (менее 10 процентов реализации). Вот и на этот раз три попытки ушли в молоко, хотя последняя в концовке третьего периода получилась очень динамичной.

Однако, если Игорь Шестеркин ловит кураж, то его не остановить даже в большинстве. Голкипер «Рейнджерс» заработал четвертый «сухарь» в текущем чемпионате и отразил все 30 бросков по своим воротам. Поначалу работы у российского вратаря было не очень много, но во второй половине встречи Игорю пришлось попотеть. Он совершил несколько эффектных спасений, после чего привычно услышал скандирование своего имени болельщиками на «Мэдисон-сквер-гарден». Шестеркин заслуженно был признан первой звездой матча.

После финальной сирены между командами ожидаемо началась потасовка. На протяжении всей встречи игроки не стеснялись цеплять и провоцировать друг друга. В одном из эпизодов Евгений Малкин едва не подрался с Барклаем Гудроу, но эстафету тут же принял защитник «Питтсбурга» Майкл Мэтисон, который вступился за своего звездного одноклубника. Если эти команды встретятся в плей-офф, то можно не сомневаться, что серия получится очень жаркой. Пока «Рейнджерс» активно дышат в спину «Каролине» (2 очка отставания) и могут даже выиграть дивизион.

Камбек «ураганов»

А тем временем «Харрикейнз» стали третьей командой в текущем сезоне после «Колорадо» и «Флориды», набравшей 100 очков. Правда, для этого пришлось помучаться.

Во втором матче подряд «Каролине» противостоял «Баффало» и делал это весьма неплохо. Дома «Сейбрз» победили со счетом 4:2, а сегодня в гостях уступили, хотя вели 3:1. Немалый вклад в победу своей команды сделал Андрей Свечников, который дважды ассистировал Себастиану Ахо. Россиянин стал третьей звездой матча и теперь в его активе 62 (27+35) балла в 68 играх. А его команда теперь официально в плей-офф.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
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Оттава – Нэшвилл
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Нью-Джерси – Монреаль
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Коламбус – Филадельфия
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Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.04 02:30
Каролина – Баффало
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Даллас – Торонто
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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