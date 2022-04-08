Панарин отметил юбилей голом, а Шестеркин «засушил» команду Малкина.
В центральной встрече игрового дня НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду принимали «Питтсбург». В текущем регулярном чемпионате команды встречались четыре раза и «бродвейцы» трижды обыграли принципиального соперника. Сегодня по причине болезни в составе «Пингвинз» отсутствовали Сидни Кросби и защитник Джон Марино, но вряд ли это может стать оправданием для «пингвинов», которые в последних восьми играх потерпели шесть поражений.
Особенным этот матч стал для Артемия Панарина, который провел 500-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и в середине второго периода отметился 20-й заброшенной шайбой в сезоне. Форвард набрал очки в третьей встрече подряд, а всего в его активе сейчас 85 (20+65) баллов в 67 играх. Россиянин, оказавшийся на правом фланге, получил передачу от Эндрю Коппа, сместился в центр и классным броском внешней стороной клюшки переиграл Тристана Джарри.
Новички «Рейнджерс», пришедшие в команду в дедлайн, прекрасно влились в коллектив и взялись за дело без раскачки. Копп в девяти матчах в составе «бродвейцев» набрал очки в восьми (3+7), а Фрэнк Ватрано на этом отрезке записал в свой актив 7 (5+2) баллов. Бывший нападающий «Флориды» открыл счет в матче и забросил 16-ю шайбу в сезоне. Американец играет в первом звене с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером и чувствует себя очень уверенно. Уже не терпится посмотреть, как эта игровая химия команды будет работать в плей-офф.
«Питтсбург» после шайбы Панарина заметно приободрился и прибавил в атаке. Гости организовали несколько шикарных моментов, могли реализовывать численный перевес, но без Кросби большинство «пингвинов» выглядит крайне печально. В матчах этого сезона у «Пингвинз» удручающие показатели в этом компоненте без своего капитана (менее 10 процентов реализации). Вот и на этот раз три попытки ушли в молоко, хотя последняя в концовке третьего периода получилась очень динамичной.
Однако, если Игорь Шестеркин ловит кураж, то его не остановить даже в большинстве. Голкипер «Рейнджерс» заработал четвертый «сухарь» в текущем чемпионате и отразил все 30 бросков по своим воротам. Поначалу работы у российского вратаря было не очень много, но во второй половине встречи Игорю пришлось попотеть. Он совершил несколько эффектных спасений, после чего привычно услышал скандирование своего имени болельщиками на «Мэдисон-сквер-гарден». Шестеркин заслуженно был признан первой звездой матча.
После финальной сирены между командами ожидаемо началась потасовка. На протяжении всей встречи игроки не стеснялись цеплять и провоцировать друг друга. В одном из эпизодов Евгений Малкин едва не подрался с Барклаем Гудроу, но эстафету тут же принял защитник «Питтсбурга» Майкл Мэтисон, который вступился за своего звездного одноклубника. Если эти команды встретятся в плей-офф, то можно не сомневаться, что серия получится очень жаркой. Пока «Рейнджерс» активно дышат в спину «Каролине» (2 очка отставания) и могут даже выиграть дивизион.
Камбек «ураганов»
А тем временем «Харрикейнз» стали третьей командой в текущем сезоне после «Колорадо» и «Флориды», набравшей 100 очков. Правда, для этого пришлось помучаться.
Во втором матче подряд «Каролине» противостоял «Баффало» и делал это весьма неплохо. Дома «Сейбрз» победили со счетом 4:2, а сегодня в гостях уступили, хотя вели 3:1. Немалый вклад в победу своей команды сделал Андрей Свечников, который дважды ассистировал Себастиану Ахо. Россиянин стал третьей звездой матча и теперь в его активе 62 (27+35) балла в 68 играх. А его команда теперь официально в плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|70
|42
|28
|93
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
|8.04
|02:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|8.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.04
|02:30
|
Каролина – Баффало
|- : -
|8.04
|03:30
|
Даллас – Торонто
|- : -
|8.04
|03:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|8.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|8.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|8.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16