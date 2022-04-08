Панарин отметил юбилей голом, а Шестеркин «засушил» команду Малкина.

Еще одна классная победа «Рейнджерс».

В центральной встрече игрового дня НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду принимали «Питтсбург». В текущем регулярном чемпионате команды встречались четыре раза и «бродвейцы» трижды обыграли принципиального соперника. Сегодня по причине болезни в составе «Пингвинз» отсутствовали Сидни Кросби и защитник Джон Марино, но вряд ли это может стать оправданием для «пингвинов», которые в последних восьми играх потерпели шесть поражений.

Особенным этот матч стал для Артемия Панарина, который провел 500-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и в середине второго периода отметился 20-й заброшенной шайбой в сезоне. Форвард набрал очки в третьей встрече подряд, а всего в его активе сейчас 85 (20+65) баллов в 67 играх. Россиянин, оказавшийся на правом фланге, получил передачу от Эндрю Коппа, сместился в центр и классным броском внешней стороной клюшки переиграл Тристана Джарри.

Новички «Рейнджерс», пришедшие в команду в дедлайн, прекрасно влились в коллектив и взялись за дело без раскачки. Копп в девяти матчах в составе «бродвейцев» набрал очки в восьми (3+7), а Фрэнк Ватрано на этом отрезке записал в свой актив 7 (5+2) баллов. Бывший нападающий «Флориды» открыл счет в матче и забросил 16-ю шайбу в сезоне. Американец играет в первом звене с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером и чувствует себя очень уверенно. Уже не терпится посмотреть, как эта игровая химия команды будет работать в плей-офф.

«Питтсбург» после шайбы Панарина заметно приободрился и прибавил в атаке. Гости организовали несколько шикарных моментов, могли реализовывать численный перевес, но без Кросби большинство «пингвинов» выглядит крайне печально. В матчах этого сезона у «Пингвинз» удручающие показатели в этом компоненте без своего капитана (менее 10 процентов реализации). Вот и на этот раз три попытки ушли в молоко, хотя последняя в концовке третьего периода получилась очень динамичной.

Однако, если Игорь Шестеркин ловит кураж, то его не остановить даже в большинстве. Голкипер «Рейнджерс» заработал четвертый «сухарь» в текущем чемпионате и отразил все 30 бросков по своим воротам. Поначалу работы у российского вратаря было не очень много, но во второй половине встречи Игорю пришлось попотеть. Он совершил несколько эффектных спасений, после чего привычно услышал скандирование своего имени болельщиками на «Мэдисон-сквер-гарден». Шестеркин заслуженно был признан первой звездой матча.

Igor Shesterkin with a key save on Jake Guentzel to keep the Penguins off the scoresheet #NYR pic.twitter.com/GDI9ge9sy8 — Shayna (@hayyyshayyy) April 8, 2022

После финальной сирены между командами ожидаемо началась потасовка. На протяжении всей встречи игроки не стеснялись цеплять и провоцировать друг друга. В одном из эпизодов Евгений Малкин едва не подрался с Барклаем Гудроу, но эстафету тут же принял защитник «Питтсбурга» Майкл Мэтисон, который вступился за своего звездного одноклубника. Если эти команды встретятся в плей-офф, то можно не сомневаться, что серия получится очень жаркой. Пока «Рейнджерс» активно дышат в спину «Каролине» (2 очка отставания) и могут даже выиграть дивизион.

Камбек «ураганов»

А тем временем «Харрикейнз» стали третьей командой в текущем сезоне после «Колорадо» и «Флориды», набравшей 100 очков. Правда, для этого пришлось помучаться.

Во втором матче подряд «Каролине» противостоял «Баффало» и делал это весьма неплохо. Дома «Сейбрз» победили со счетом 4:2, а сегодня в гостях уступили, хотя вели 3:1. Немалый вклад в победу своей команды сделал Андрей Свечников, который дважды ассистировал Себастиану Ахо. Россиянин стал третьей звездой матча и теперь в его активе 62 (27+35) балла в 68 играх. А его команда теперь официально в плей-офф.