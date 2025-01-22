Шестеркин в бешенстве! Русского вратаря довели фолами, и он сам полетел в драку
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Оттава» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Лафренье — 13 (Трочек, Фокс), 18:48 — 1:0. Калиев — 2 (Вааканайнен, Шнайдер), 21:50 — 2:0. Ремпе — 1 (Эдстрем, Кэррик), 43:34 — 3:0. Панарин — 20 (бол., Фокс, Зибанежад), 49:01 — 4:0. Куилль — 13 (бол., Лафренье, Миллер), 49:57 — 5:0.
Вратари: Шестеркин — Мериляйнен (Форсберг, 25:31).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 29 (10+10+9) — 20 (5+7+8).
Наши: Панарин (18.23/5/+1) — Зуб (22.10/1/-1).
22 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17662 зрителя.
В нынешней ситуации для «Рейнджерс» подобные разгромные победы уже становятся редкостью. За весь период спада они успели проиграть в том числе «Нэшвиллу», а недавно их остановил «Монреаль». Но все-таки команда постепенно выбирается из пике. И временами вспоминает, что умеет играть красиво. «Сенаторз» до матча не были в статусе беспросветного аутсайдера: имели удивительные для себя пять побед в шести последних встречах.
Активный первый период от «Рейнджерс» ознаменовался всего одним голом в конце отрезка, но в начале второй двадцатиминутки они вели уже в две шайбы. Самым интересным получился третий период, за который «ребята с Бродвея» трижды поразили ворота соперника.
Главной изюминкой в матче стали далеко не голы, хотя ювелирный бросок Панарина ни в коем случае нельзя обесценивать. Большего всего внимания привлек самый высокооплачиваемый вратарь лиги и не только своим сухарем. После неудачной попытки Ридли Грейга завезти шайбу в ворота и к моменту, когда Игорь Шестеркин пытался накрыть ее ловушкой, на вратаря налетел капитан «Оттавы» Брэди Ткачак. Ситуация моментально переросла в полноценную драку за воротами. Шестеркин же неприятно упал навзничь и непривычно долго сидел после такого силового. А затем вскочил и бросился на Ткачака.
Удаления достались всем, но в большинстве играл «Рейнджерс». После полутора минут игры в неравных составах «Оттава» схватила еще один штраф на этот раз провинился Майкл Амадио, а пострадал снова Шестеркин. Российский голкипер вышел за ворота, а канадец сбил его, проехав рядом. Формат «пять на три» реализовал Артемий Панарин — россиянин прервал двухматчевую безголевую серию и забросил 20-ю шайбу в сезоне.
Сухая серия Игоря Шестеркина длится 164:03 — пока это второй показатель в его карьере. Чтобы побить рекорд, нужно продержаться еще две с половиной минуты. Следующим соперником «Рейнджерс» станет «Филадельфия».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|47
|32
|15
|69
|2
|Каролина
|48
|29
|19
|61
|3
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|4
|Коламбус
|47
|22
|25
|51
|5
|Рейнджерс
|47
|23
|24
|50
|6
|Филадельфия
|48
|22
|26
|50
|7
|Питтсбург
|49
|20
|29
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|48
|30
|18
|62
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|4
|Оттава
|47
|24
|23
|52
|5
|Монреаль
|47
|24
|23
|52
|6
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|7
|Детройт
|47
|21
|26
|47
|8
|Баффало
|46
|17
|29
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|47
|29
|18
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|34
|22.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|2 : 1 ОТ
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.01
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|7 : 5
|22.01
|04:00
|
Даллас – Каролина
|1 : 2
|22.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -