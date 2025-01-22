Шестеркин в бешенстве! Русского вратаря довели фолами, и он сам полетел в драку

Яркий матч от самого дорогого голкипера мира.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Лафренье — 13 (Трочек, Фокс), 18:48 — 1:0. Калиев — 2 (Вааканайнен, Шнайдер), 21:50 — 2:0. Ремпе — 1 (Эдстрем, Кэррик), 43:34 — 3:0. Панарин — 20 (бол., Фокс, Зибанежад), 49:01 — 4:0. Куилль — 13 (бол., Лафренье, Миллер), 49:57 — 5:0.

Вратари: Шестеркин — Мериляйнен (Форсберг, 25:31).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 29 (10+10+9) — 20 (5+7+8).

Наши: Панарин (18.23/5/+1) — Зуб (22.10/1/-1).

22 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17662 зрителя.

В нынешней ситуации для «Рейнджерс» подобные разгромные победы уже становятся редкостью. За весь период спада они успели проиграть в том числе «Нэшвиллу», а недавно их остановил «Монреаль». Но все-таки команда постепенно выбирается из пике. И временами вспоминает, что умеет играть красиво. «Сенаторз» до матча не были в статусе беспросветного аутсайдера: имели удивительные для себя пять побед в шести последних встречах.

Активный первый период от «Рейнджерс» ознаменовался всего одним голом в конце отрезка, но в начале второй двадцатиминутки они вели уже в две шайбы. Самым интересным получился третий период, за который «ребята с Бродвея» трижды поразили ворота соперника.

Главной изюминкой в матче стали далеко не голы, хотя ювелирный бросок Панарина ни в коем случае нельзя обесценивать. Большего всего внимания привлек самый высокооплачиваемый вратарь лиги и не только своим сухарем. После неудачной попытки Ридли Грейга завезти шайбу в ворота и к моменту, когда Игорь Шестеркин пытался накрыть ее ловушкой, на вратаря налетел капитан «Оттавы» Брэди Ткачак. Ситуация моментально переросла в полноценную драку за воротами. Шестеркин же неприятно упал навзничь и непривычно долго сидел после такого силового. А затем вскочил и бросился на Ткачака.

Удаления достались всем, но в большинстве играл «Рейнджерс». После полутора минут игры в неравных составах «Оттава» схватила еще один штраф на этот раз провинился Майкл Амадио, а пострадал снова Шестеркин. Российский голкипер вышел за ворота, а канадец сбил его, проехав рядом. Формат «пять на три» реализовал Артемий Панарин — россиянин прервал двухматчевую безголевую серию и забросил 20-ю шайбу в сезоне.

Сухая серия Игоря Шестеркина длится 164:03 — пока это второй показатель в его карьере. Чтобы побить рекорд, нужно продержаться еще две с половиной минуты. Следующим соперником «Рейнджерс» станет «Филадельфия».