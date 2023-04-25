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Сегодня, 05:00

Швейцарский ноунейм остановил Панарина и Тарасенко! Звездная атака «Рейнджерс» провалила второй матч подряд

Отдел хоккея «СЭ»
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25 апреля. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (1:3).
Фото USA Today Sports
Акира Шмид вытаскивает серию для «Нью-Джерси».

После двух поражений «Нью-Джерси» дома казалось, что для главного сюрприза регулярного чемпионата все закончено. Более мастеровитые и опытные «Рейнджерс» во главе с заблиставшими Кейном и Тарасенко, а также монструозным Шестеркиным в воротах уверенно взяли два матча в гостях.

Главный тренер «Дэвилз» Линди Рафф пошел на значительные перемены — место молодого таланта Мерсера в первой тройке со швейцарцами Хиширом и Мейером занял Братт, а на его место к Хьюзу и Палату выдернули опытнейшего Хаулу. В первой паре обороны к Хэмилтону вернулся проваливший первый матч Зигенталер, а в воротах опытного Ванечека заменил молодой швейцарец Шмид. И сработало! Третью игру «дьяволы» забрали, но кто мог подумать, что они способны дважды выиграть в «Мэдисон Сквер Гарден»?

«Рейнджерс» активно начали четвертый матч серии и были близки к голу — спас команду Акира Шмид, который еще на старте сезона был очень далек от основы «Нью-Джерси». Первым среагировал на сэйв соотечественника Зигенталер, который тут же отправил в прорыв Хьюза — главная звезда «Дэвилз» уверенно переиграла Шестеркина.

Атака «Рейнджерс» провела матч так, словно в ней собраны не звездные Панарин, Зибанежад, Кейн, Тарасенко и остальные, а как будто в состав случайно забрели парни из «Амура», «Куньлуня» и «Тамбова». Постоянные потери шайбы, минимум креатива, безуспешные попытки взять игру на себя — коллективных действий от парней Жерара Галлана просто не наблюдалось. Безголевой второй период — как закономерность этого. Хорошо, что не пропустили при этом: Шестеркин несколько раз выручил команду.

Сравнять счет хозяевам помог удачный рикошет — после наброса от синей линии игроки «Дэвилз» не увидели шайбу, и первым к ней подоспел Трочек.

Но было бы крайне несправедливо, если б «Нью-Джерси» в этот вечер вернулся домой без победы. Шикарную передачу Хишира замкнул подключившийся в атаку Зигенталер — швейцарское трио (наряду с вратарем Шмидом) может гордиться этим матчем.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Капризов проваливает плей-офф. Вытащит ли он «Миннесоту» во второй раунд?
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
2 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
6. Миннесота - Даллас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
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Результаты / календарь
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28.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
25.04 02:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 - : -
25.04 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 - : -
25.04 04:30
Виннипег – Вегас
 - : -
25.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 - : -
25.04 23:00
Даллас – Миннесота
 - : -
25.04 23:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 9
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 4 8
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 3 8
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 5
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 3 5
Тэйлор Холл

Тэйлор Холл

Бостон

 4 4
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 1 0.84
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 1 1.18
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 3 1.25
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