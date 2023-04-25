Швейцарский ноунейм остановил Панарина и Тарасенко! Звездная атака «Рейнджерс» провалила второй матч подряд

Акира Шмид вытаскивает серию для «Нью-Джерси».

После двух поражений «Нью-Джерси» дома казалось, что для главного сюрприза регулярного чемпионата все закончено. Более мастеровитые и опытные «Рейнджерс» во главе с заблиставшими Кейном и Тарасенко, а также монструозным Шестеркиным в воротах уверенно взяли два матча в гостях.

Главный тренер «Дэвилз» Линди Рафф пошел на значительные перемены — место молодого таланта Мерсера в первой тройке со швейцарцами Хиширом и Мейером занял Братт, а на его место к Хьюзу и Палату выдернули опытнейшего Хаулу. В первой паре обороны к Хэмилтону вернулся проваливший первый матч Зигенталер, а в воротах опытного Ванечека заменил молодой швейцарец Шмид. И сработало! Третью игру «дьяволы» забрали, но кто мог подумать, что они способны дважды выиграть в «Мэдисон Сквер Гарден»?

«Рейнджерс» активно начали четвертый матч серии и были близки к голу — спас команду Акира Шмид, который еще на старте сезона был очень далек от основы «Нью-Джерси». Первым среагировал на сэйв соотечественника Зигенталер, который тут же отправил в прорыв Хьюза — главная звезда «Дэвилз» уверенно переиграла Шестеркина.

Атака «Рейнджерс» провела матч так, словно в ней собраны не звездные Панарин, Зибанежад, Кейн, Тарасенко и остальные, а как будто в состав случайно забрели парни из «Амура», «Куньлуня» и «Тамбова». Постоянные потери шайбы, минимум креатива, безуспешные попытки взять игру на себя — коллективных действий от парней Жерара Галлана просто не наблюдалось. Безголевой второй период — как закономерность этого. Хорошо, что не пропустили при этом: Шестеркин несколько раз выручил команду.

Сравнять счет хозяевам помог удачный рикошет — после наброса от синей линии игроки «Дэвилз» не увидели шайбу, и первым к ней подоспел Трочек.

Но было бы крайне несправедливо, если б «Нью-Джерси» в этот вечер вернулся домой без победы. Шикарную передачу Хишира замкнул подключившийся в атаку Зигенталер — швейцарское трио (наряду с вратарем Шмидом) может гордиться этим матчем.