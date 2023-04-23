У Шестеркина сдали нервы! Русский вратарь несколько раз ударил соперника, а «Рейнджерс» впервые проиграли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Крайдер — 5 (Зибанежад, Кейн), 23:39 — 1:0. Д. Хьюз — 2 (бол., Хэмилтон, Братт), 30:37 — 1:1. Хэмилтон — 1 (Братт, Хишир), 71:36 — 1:2.
Вратари: Шестеркин — Шмид.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 36 (11+11+6+8) — 28 (11+6+6+5).
Наши: Панарин (23.16/2/-1), Тарасенко (18.40/3/0) — -.
Счет в серии: 2-1.
23 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Игровой день в НХЛ получился сумасшедшим по накалу. Сразу несколько матчей завершились в овертаймах, и вечер в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» не стал исключением. «Рейнджерс» на родном льду принимали «Нью-Джерси» — по первым матчам серии казалось, что «бродвейцы» спокойно додавят соперника своим внушительным опытом. Однако у «Девилз» нашелся достойный ответ и теперь эта серия может преподнести любой сюрприз.
У «Нью-Джерси» дебютировал в плей-офф 22-летний вратарь Акира Шмид, ставший по возрасту третьим голкипером в истории клуба, сыгравшим в матчах на вылет. Моложе его были только Мартин Бродер и Шон Бурк. Шмид выглядел уверенно, не допускал грубых ошибок и, скорее всего, в следующей игре он также появится в воротах. Витек Ванечек, пропустивший в первых двух матчах серии девять шайб, не убедил тренерский штаб «Девилз» своими действиями.
Гости с первых минут продемонстрировали серьезный настрой и мало в чем уступали сопернику. Уже на 30-й секунде встречи Патрик Кейн заработал удаление, но «дьяволы» не сумели реализовать численный перевес. Несмотря на не очень уверенный старт, «Рейнджерс» все равно забили первыми. В начале второго периода Крис Крайдер убежал в атаку и забросил уже пятую шайбу в серии! Еще никто в истории клуба не забивал столько за три игры плей-офф.
Четыре предыдущих гола Крайдера пришлись на большинство, но сегодня с реализацией лишнего у хозяев дела совершенно не клеились. Пять попыток стали безрезультативными и для нынешних «Рейнджерс» это аномалия. А вот «Нью-Джерси» своим шансом воспользовался. Причем такую возможность гостям подарил Игорь Шестеркин. Российский голкипер был недоволен Тимо Майером и несколько раз ударил лежавшего рядом швейцарца. Судьи выписали Игорю две минуты, а Джек Хьюз вскоре сравнял счет.
Хозяева в целом по матчу перебросали соперника, но в третьем периоде стали играть осторожнее. В концовке основного времени защитник Райан Грэйвз едва не подвел партнеров своим удалением, но «Рейнджерс» не наказали оппонента, хотя этот эпизод мог стать переломным. В итоге команды отправились в овертайм, который продлился чуть более 11 минут. Соперники обменялись несколькими опасными атаками, но удачливей всех оказался Даги Хэмилтон, забивший с классной передачи Йеспера Братта.
Канадец заслуженно был признан первой звездой встречи. Мало того, что он помог отличиться Хьюзу, а в одном из эпизодов попал в перекладину, так еще и принес своей команде важнейшую победу. При счете 0-3 в серии говорить о каких-то шансах у «Нью-Джерси» было бы слишком наивно. Но теперь сценарий складывается совершенно иным образом. Перед стартом плей-офф многие называли эту серию одной из самых непредсказуемых — сейчас можно официально говорить, что интрига в этой паре спасена.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 2 ОТ
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|4 : 6
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|3
|6
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Адам Лаури
Виннипег
|3
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|3
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|2
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25