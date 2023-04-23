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Сегодня, 07:30

У Шестеркина сдали нервы! Русский вратарь несколько раз ударил соперника, а «Рейнджерс» впервые проиграли

Андрей Жданюк
Корреспондент
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23 апреля. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (1:2 ОТ).
Фото ХК «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» вернулись в серию.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Крайдер — 5 (Зибанежад, Кейн), 23:39 — 1:0. Д. Хьюз — 2 (бол., Хэмилтон, Братт), 30:37 — 1:1. Хэмилтон — 1 (Братт, Хишир), 71:36 — 1:2.
Вратари: Шестеркин — Шмид.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 36 (11+11+6+8) — 28 (11+6+6+5).
Наши: Панарин (23.16/2/-1), Тарасенко (18.40/3/0) — -.
Счет в серии: 2-1.
23 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Игровой день в НХЛ получился сумасшедшим по накалу. Сразу несколько матчей завершились в овертаймах, и вечер в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» не стал исключением. «Рейнджерс» на родном льду принимали «Нью-Джерси» — по первым матчам серии казалось, что «бродвейцы» спокойно додавят соперника своим внушительным опытом. Однако у «Девилз» нашелся достойный ответ и теперь эта серия может преподнести любой сюрприз.

У «Нью-Джерси» дебютировал в плей-офф 22-летний вратарь Акира Шмид, ставший по возрасту третьим голкипером в истории клуба, сыгравшим в матчах на вылет. Моложе его были только Мартин Бродер и Шон Бурк. Шмид выглядел уверенно, не допускал грубых ошибок и, скорее всего, в следующей игре он также появится в воротах. Витек Ванечек, пропустивший в первых двух матчах серии девять шайб, не убедил тренерский штаб «Девилз» своими действиями.

Гости с первых минут продемонстрировали серьезный настрой и мало в чем уступали сопернику. Уже на 30-й секунде встречи Патрик Кейн заработал удаление, но «дьяволы» не сумели реализовать численный перевес. Несмотря на не очень уверенный старт, «Рейнджерс» все равно забили первыми. В начале второго периода Крис Крайдер убежал в атаку и забросил уже пятую шайбу в серии! Еще никто в истории клуба не забивал столько за три игры плей-офф.

Четыре предыдущих гола Крайдера пришлись на большинство, но сегодня с реализацией лишнего у хозяев дела совершенно не клеились. Пять попыток стали безрезультативными и для нынешних «Рейнджерс» это аномалия. А вот «Нью-Джерси» своим шансом воспользовался. Причем такую возможность гостям подарил Игорь Шестеркин. Российский голкипер был недоволен Тимо Майером и несколько раз ударил лежавшего рядом швейцарца. Судьи выписали Игорю две минуты, а Джек Хьюз вскоре сравнял счет.

Хозяева в целом по матчу перебросали соперника, но в третьем периоде стали играть осторожнее. В концовке основного времени защитник Райан Грэйвз едва не подвел партнеров своим удалением, но «Рейнджерс» не наказали оппонента, хотя этот эпизод мог стать переломным. В итоге команды отправились в овертайм, который продлился чуть более 11 минут. Соперники обменялись несколькими опасными атаками, но удачливей всех оказался Даги Хэмилтон, забивший с классной передачи Йеспера Братта.

Канадец заслуженно был признан первой звездой встречи. Мало того, что он помог отличиться Хьюзу, а в одном из эпизодов попал в перекладину, так еще и принес своей команде важнейшую победу. При счете 0-3 в серии говорить о каких-то шансах у «Нью-Джерси» было бы слишком наивно. Но теперь сценарий складывается совершенно иным образом. Перед стартом плей-офф многие называли эту серию одной из самых непредсказуемых — сейчас можно официально говорить, что интрига в этой паре спасена.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
2 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
2 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
2 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
2 - 1
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27.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
23.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4 ОТ
23.04 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 1 : 2 ОТ
23.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 4 : 6
23.04 20:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
23.04 22:30
Флорида – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 3 8
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 3 6
Адам Фокс

Адам Фокс

Рейнджерс

 3 6
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 3 5
Адам Лаури

Адам Лаури

Виннипег

 3 4
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 3 4
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 1 0.84
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 2 1.18
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 3 1.25
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