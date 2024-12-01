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Сегодня, 01:20

Панарин держит уровень, но у «Рейнджерс» трудные времена

Михаил Зислис
Обозреватель
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Команда из Нью-Йорка испытывает серьезные проблемы.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Голы: Панарин — 13 (бол., Фокс, Зибанежад), 9:02 — 1:0. Мэтисон — 2 (Галлахер, Слафковски), 11:47 — 1:1. Трочек — 6 (Лафренье, Линдгрен), 19:56 — 2:1. Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Фокс), 37:03 — 3:1. Кофилд — 14 (Сузуки), 44:16 — 3:2. Сузуки — 9 (Мэтисон, Кофилд), 54:07 — 3:3. Какко — 4 (бол., Куилль, Джонс), 59:36 — 4:3.
Вратари: Куик — Монтембо (59:39).
Штраф: 17 — 23.
Броски: 28 (10+12+6) — 28 (7+14+7).
Наши: Панарин (18.40/5/0) — -.
30 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Победа над худшей командой Восточной конференции «Монреалем» далась «Рейнджерс» с огромным трудом и масса вопросов остались открытыми. Очевидно, что от генерального менеджера Криса Друри ждут серьезных ходов. Сами собой игровые проблемы не решатся. Будущее команды и ряда ее лидеров находится в полном тумане, а вокруг вьется масса слухов разной степени сомнительности. Очевидно, что дальше так жить нельзя, поэтому надо что-то или кого-то менять.

«Рейнджерс» лихо начали матч, словно и не было беспросветной серии из пяти поражений. Уже на второй минуте состоялась захватывающая драка защитника нью-йоркцев Джейкоба Трубы и нападающего «Канадиенс» Джоша Андерсона. Обычно бой вдохновляет на свершения сторону, которая взяла верх. Но энергией подзарядились трибуны «Мэдисон-сквер-гарден».

Одним из немногих игроков в составе «Рейнджерс», которого почти не критикуют в сложное для команды время, можно назвать Артемия Панарина. Опытный российский нападающий держит свой высокий уровень. Именно его гол, забитый в формате «пять на три» кистевым броском, позволял ньюйоркцам получить заряд уверенности. Без бомбардирских талантов Панарина его команда уже бы опустилась за границы восьмерки.

В состав «Рейнджерс» после травм вернулись ведущие форварды Крис Крайдер и Филип Хытил. Но от этого игра команды не сильно изменилась в лучшую сторону. «Монреаль» смотрелся ничуть не хуже мотивированного соперника и, уступая 1:3 в конце второго периода, сдаваться совершенно не собирался. «Канадиенс» на чужом пятачке действовали нагло и охотно ввязались в жесткий «обмен мнениями», едва не приведшей к драке в формате «пять на пять».

После перерыва «Монреаль» прибавил и сумел сравнять счет, воспользовавшись не самой уверенной игрой ветерана Джонатана Куика. Голкипер, подменявший получившего отдых Игоря Шестеркина, в ситуации со вторым пропущенным голом оплошал. Хорошо, что в нынешнем чемпионате вспомнил о своих талантах финн Каапо Какко. У него 13 (4+9) очков в 23 матчах и шикарный показатель полезности «+11». Но свой гол он забил за 24 секунды до конца третьего периода в двойном большинстве, полученным за необязательный фол форварда «Монреаля» Кирби Дака. Финн стал первой звездой матча. Но в общей картине, несмотря на радостные эмоции, пока преобладают серые краски.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 16 10 34
2 Каролина 23 16 7 33
3 Вашингтон 23 16 7 33
4 Рейнджерс 23 13 10 27
5 Филадельфия 24 11 13 25
6 Коламбус 22 10 12 23
7 Айлендерс 24 8 16 22
8 Питтсбург 25 9 16 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 24 14 10 29
2 Торонто 22 13 9 28
3 Тампа-Бэй 22 12 10 26
4 Бостон 25 11 14 25
5 Баффало 23 11 12 24
6 Детройт 23 10 13 22
7 Оттава 22 10 12 21
8 Монреаль 23 8 15 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 18 6 36
2 Миннесота 23 15 8 34
3 Даллас 22 14 8 28
4 Колорадо 24 13 11 26
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 23 9 14 22
7 Нэшвилл 24 7 17 19
8 Чикаго 23 8 15 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 33
2 Лос-Анджелес 24 13 11 29
3 Калгари 24 12 12 28
4 Ванкувер 22 12 10 27
5 Эдмонтон 23 12 11 26
6 Сиэтл 24 11 13 23
7 Анахайм 22 9 13 21
8 Сан-Хосе 26 8 18 21
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