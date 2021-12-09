Панарин остался в тени, а его команду подвел вратарь-дебютант

«Колорадо» уничтожило «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)

Голы: Рантанен — 10 (Кадри, Тэйвз), 4:11 — 0:1. Труба — 6 (Панарин, Ривз), 6:56 — 1:1. Лундквист — 1 (бол., Хытил, Труба), 18:15 — 2:1. Маккиннон — 2 (Ландескуг, Жирар), 24:48 — 2:2. Кадри — 11 (Макар, Ничушкин), 26:11 — 2:3. Ньюхук — 6 (бол., Жирар, Тэйвз), 30:42 — 2:4. О`Коннор — 4 (Кадри, Макдермид), 37:14 — 2:5. О`Коннор — 5, 37:36 — 2:6. Хытил — 3 (Лафренье, Миллер), 51:52 — 3:6. Рантанен — 11 (Э. Джонсон, Обе-Кубель), 53:25 — 3:7.

Вратари: Гуска — Кемпер (Юханссон, 51:52, Кемпер, 53:25).

Штраф: 17 — 27.

Броски: 30 (9+13+8) — 39 (19+13+7).

Наши: Панарин (16.46/2/-3) — Ничушкин (20.32/3/+2).

9 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» на ноябрьском отрезке регулярки набрали отличный ход. Команда Жерара Галлана выиграла семь последних матчей и ворвалась в борьбу за первую строчку Столичного дивизиона с «Вашингтоном». Осложнила жизнь «синерубашечников» травма основного вратаря Шестеркина. Обследование не подтвердило серьезного повреждения, но в целях предосторожности голкиперу дали паузу. Восстановление Игоря — шанс для его сменщика Георгиева, для которого нынешний сезон складывается неоднозначно, вернуть доверие.

Александр справился с ответственностью и достойно подменил Шестеркина. Голкипер не пропускал больше двух шайб и одержал две победы над «Чикаго». Однако сегодня Галлан поберег Георгиева. Тренер «Рейнджерс» решил не бросать в бой голкипера, отыгравшего менее суток назад, и доверился 24-летнему новичку Адаму Хуске. На драфте-2015 ньюйоркцы выбрали вратаря под 184-м номером, несколько лет он варился в минорных лигах, а сегодня получил шанс выйти на лед Madison Square Garden.

Дебют в НХЛ против «Колорадо» с Маккинноном, Рантаненом и Макаром — этот вечер Адам запомнит надолго. Первый период Хуска отыграл так вдохновенно, что некоторые могли спутать его с Шестеркиным. «Лавины» перебросали соперника (19-9), но на перерыв, ведя в счете, ушли «Рейнджерс». На шайбу Микко Рантанена ньюйоркцы ответили точными бросками Джейкоба Трубы, которому ассистировал Артемий Панарин, и Нильса Лундквиста — другого дебютанта, отметившегося сегодня первым голом в НХЛ.

Запала Хуски хватило только на двадцать минут. Судя по всему, в перерыве тренер «Колорадо» Джаред Беднар выписал «комплименты» своим нападающим. Во втором отрезке «Лавины» уничтожили соперника, обеспечив комфортное преимущество в счете. Пять безответных шайб — ньюйоркцы не шибко спешили помогать вратарю-дебютанту. Хватало при этом и помарок у самого Адама. К примеру, во втором голе, который забил Маккиннон, голкипер неудачно сыграл клюшкой. Хитрый Нэйтан заметил брешь между щитков и направил шайбу в «домик» вратарю.

Точно не стоит винить Хуску во всех бедах «Рейнджерс». Его партнеры позволяли форвардам «Лавин» неприлично много в своей зоне. Посмотрите, как издевательски Логан О`Коннор убрал защитника Миллера и нанес бросок. А через 22 секунды американец убежал один на один с вратарем и без проблем разобрался с Адамом.

Защитник «Рейнджерс» Труба сегодня отметился необычным достижением. Во втором матче подряд Джейкоб оформил хет-трик Горди Хоу: забил, отдал результативную передачу и подрался. Кулачный спарринг возник не на пустом месте. Труба жестко встретил Маккинона — после силового приема лидер «Колорадо» отправился в раздевалку. За партнера заступился Габриэль Ландескуг, предложивший Джейкобу сравнить, чьи кулаки бьют сильнее и точнее.

Gabriel Landeskog and Jacob Trouba drop the gloves after Trouba lays a hit on Nathan MacKinnon. pic.twitter.com/agtCdM63BL — Sportsnet (@Sportsnet) December 9, 2021

Нередко драки или потасовки идут на пользу уступающей в счете команде. Эмоциональный подъем заводит игроков, и они бегут вперед, спасать родину. Сегодня камбэка не получилось. «Лавины» окончательно пристрелили интригу, когда в конце второго периода О'Коннор оформил дубль. Спастись с 2:6 за 20 минут даже против «Колорадо» с их не самой монолитной обороной — что-то из жанра фантастики.

Артемий Панарин так и остался с единственным ассистом — для него это уже 31 (9+23) очко в 26 матчах сезона. Отметился результативной передачей и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. «Лавины» прервали победную серию «Рейнджерс», выписав им болезненный разгром на чужом льду. Без основных вратарей ньюйоркцам приходится нелегко.